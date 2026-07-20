În meciul 2.100, Rapidul a obținut o victorie muncită cu Sepsi. Pancu a revenit în Giulești

Rapid a avut de trudit din greu până și-a asigurat o victorie la limită (1-0), pe teren propriu, cu Sepsi OSK, acesta fiind ultimul meci din prima etapă a ediției 2026/2027 a Superligii. Confruntarea a prilejuit revenirea lui Daniel Pancu pe banca giuleştenilor.

Aproape 11.000 de oameni au fost în această seară, în Giulești. Și aceștia au salutat revenirea lui Pancu pe banca Rapidului. Din acest motiv, galeria giuleaşteană i-a pregătit tehnicianului un moment special, afişând o coregrafie impresionantă.

Disputa a fost una aprigă. Cele două echipe s-au tatonat în cea mai mare parte a primei părți, dând senzația că sunt preocupate mai degrabă să nu primească gol decât să înscrie.

O primă ocazie a ratat-o Heras, care a trimis peste poartă, din poziţie centrală, la o pasă de la Cosmin Matei, în minutul 8. Rapidiștii au replicat abia în minutul 39, când Lazar a respins lovitura de cap a lui Burmaz. În minutul 41, același jucător a şutat puţin pe lângă bară.

În al doilea minut al prelungirilor primului mitan, Vianna a încercat să îl surprindă pe Aioani cu o lovitură liberă, dar goalkeeperul giuleştean a fost la post.

În minutul 54, oaspeţii au rămas în zece după eliminarea lui Dobrosavlevici pentru al doilea cartonaș galben, văzut în urma unui fault din spate asupra lui Burmaz.

După cinci minute, Alex Dobre a trimis mingea în poarta oaspeţilor, însă golul n-a fost validat din cauza unui fault la portar. Paşcanu (min. 65) și Moruţan (min. 70) și-au încercat și ei norocul, însă niciunul n-a amenințat poarta adversă.

În minutul 86, Lazar a respins cu dificultate un şut de la 30 de metri al lui Paşcanu, iar apoi a intervenit salvator la execuția lui Moruţan. Gazdele au izbutit golul izbăvitor în minutul 89, prin neobositul Paşcanu.

Pentru Rapid, acest meci a fost cel cu numărul 2.100 în prima ligă de fotbal a României! De asemenea, confruntarea a mai avut o semnificație aparte pentru bucureșteni. În sensul că aceasta a fost prima în care formația giuleșteană a evoluat avându-l ca antrenor principal pe Daniel Pancu în prima ligă.

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Considerat un simbol al Rapidului, acesta jucat 245 de meciuri pentru Rapid în următoarele perioade: 1997-1999, 2000-2002, 2006, 2008, 2011-2015 și 2017-2018. Cu 113 goluri marcate, acesta este al 6-lea cel mai bun marcator al Rapidului din istorie. A câștigat titlul de campion al României cu Rapid în ediția 1998/1999, trei Cupe ale României (1998, 2002 și 2006) și a mai fost dublu finalist al acestei competiții (1999 și 2012). Pancone a antrenat Rapidul în 2018, în liga 3, reușind și promovarea. S-a retras de la Rapid din postura de jucător în 25 octombrie 2018, bifând astfel și ultimul joc pe bătrânul Giulești!

Corvinul a obținut o victorie clară

Într-un alt meci al zilei, nou-promovata Corvinul Hunedoara a învins-o cu 3-0 (0-0) pe FK Csikszereda. Cum stadionul de lângă Castelul Huniazilor urmează a fi reconstruit, partida s-a disputat la Arad.

Revenită în elita fotbalului românesc după 34 de ani, Corvinul a deschis scorul din penalty, prin slovacul Andrej Fabry (min. 57). Lovitura de pedeapsă a fost dictată după un fault comis de Efraim Bodo asupra lui Emmanuel Yeboah.

Nicolae Pîrvulescu (min. 62) a majorat diferența printr-un șut din voleu, iar Sergio Ribeiro (min. 65) a stabilit rezultatul final din lovitură liberă.

Superliga 2026/2027

Etapa 1

Vineri, 17 iulie 2026

FC Voluntari - FC Botoșani 2-2

FCSB - FC Argeș 2-0

Sâmbătă, 18 iulie 2026

Oțelul Galați - CFR Cluj 2-1

Univ. Craiova - UTA Arad 4-0

Duminică, 19 iulie 2026

„U” Cluj - Farul Constanța 2-1

Petrolul Ploiești – Dinamo 1-0

Luni, 20 iulie 2026

Corvinul – Csikszereda 3-0

Rapid - Sepsi 1-0