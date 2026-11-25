AUR Suceava reclamă că Vasile Șorodoc, consilier local al formațiunii în comuna Gălănești, ar fi fost agresat fizic de consilieri USR în sediul primăriei, după ședința Consiliului Local din 23 noiembrie.

Vasile Șodoroc, consilier AUR Foto: Monitorul de Suceava

Acuzațiile au fost formulate în comunicate de presă ale filialei și ale deputatului Petru Gabriel Negrea, relatează Monitorul de Suceava.

Potrivit filialei județene AUR, incidentul s-ar fi produs imediat după încheierea ședinței. Formațiunea susține că doi consilieri locali USR l-ar fi agresat pe Șorodoc și acuză reprezentanții conducerii primăriei că nu ar fi intervenit în sprijinul acestuia.

„Diferențele de opinie și disputele politice nu pot justifica, sub nicio formă, recurgerea la violență. Gravitatea acestui incident este accentuată de faptul că agresiunea a avut loc în incinta unei instituții publice, care trebuie să reprezinte un spațiu al dialogului democratic, al respectului reciproc și al exercitării în siguranță a mandatului încredințat de cetățeni. La fel de îngrijorătoare sunt informațiile privind lipsa de reacție a reprezentanților conducerii primăriei, care, potrivit celor relatate, nu au intervenit în sprijinul consilierului agresat”, se arată într-un comunicat AUR.

Reprezentanții AUR afirmă că Vasile Șorodoc a depus o plângere penală. Filiala solicită cercetarea rapidă a cazului și verificarea înregistrărilor camerelor de supraveghere, precum și luarea măsurilor legale care se impun.

Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea a cerut, la rândul său, o anchetă riguroasă, transparentă și imparțială.

„În calitate de deputat AUR, condamn orice formă de violență și solicit autorităților competente o anchetă riguroasă, transparentă și imparțială. Am încredere că Poliția Română își va face datoria, că toate probele vor fi valorificate și că persoanele găsite vinovate vor răspunde în fața legii. Violența nu are ce căuta în administrația publică și nici în viața politică”, a declarat deputatul Petru Gabriel Negrea.

Relatarea parlamentarului diferă însă de cea a filialei în privința numărului celor acuzați: Negrea face referire la trei consilieri USR, în timp ce comunicatul AUR Suceava menționează doi.

Filiala USR Suceava nu a transmis un punct de vedere.