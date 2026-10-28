Răzvan Burleanu ar putea fi contracandidatul lui Gianni Infantino pentru șefia FIFA!

Într-un articol apărut pe site-ul cotidianului francez „LEquipe”, sub semnătura lui Etienne Moatti, se vorbește despre „Planul B” al celor care se opun lui Gianni Infantino, actualul președinte al Federației Internaționale de Fotbal Asociația (FIFA).

Răzvan Burleanu l-a criticat pe Gianni Infantino în trecutul apropiat Foto: Sportpictures

Contextul este unul complicat. Contestat în momentul în care a prezentat un plan legat de vânzare a drepturilor legate de Cupa Mondială de fotbal, Gianni Infantino și-a recăpătat echilibrul. Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) şi-a declarat sprijinul pentru italo-elvețian în cursa sa pentru preşedinţia FIFA. În cadrul unei reuniuni la Tokyo, preşedintele AFC, şeicul Salman ben Ibrahim al-Khalifa, şi-a exprimat „angajamentul total” faţă de liderul elveţian, care candidează pentru un al patrulea mandat la alegerile programate în luna martie. Această poziţie contrastează cu cea adoptată cu câteva săptămâni mai devreme de AFC, care se alăturase forurilor europene şi nord-americane pentru a critica proiectul lui Infantino de a deschide cele mai prestigioase competiţii ale FIFA, printre care şi Cupa Mondială, către investitori privaţi.

Foto: Facsimil - LEquipe

Pe de altă parte, canadianul Victor Montagliani, șeful CONCACAF, a decis să nu candideze la șefia FIFA. Cum la fel a făcut și șeicul Salman bin Ebrahim Al Khalifa din Bahrain, președintele AFC. În ceea ce îl privește pe Arsène Wenger, actualul director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA, se pare că acesta încă își analizează opțiunile.

Site-ul cotidianului francez „LEquipe” scrie că în „imposibilitatea de a găsi un candidat de calibru, capabil să-l învingă pe președintele FIFA, UEFA și aliații săi ar putea recurge la un oficial european – asigurându-se astfel că au un candidat viabil în cazul în care italo-elvețianul Gianni Infantino nu ajunge la linia de sosire”.

Influenta publicație din Hexagon spune, totodată, că UEFA și aliații săi intenționează să propună un contracandidat. Și că un grup de lucru înființat de forul european analizează în prezent modul în care Infantino conduce organizația – examinând activitățile sale în Elveția, unde se află sediul FIFA, precum și în Statele Unite, unde au fost derulate diverse proiecte de dezvoltare – în speranța de a descoperi noi puncte vulnerabile care ar putea duce la căderea sa înainte de scrutin.

De asemenea, s-a specificat că apropiați ai lui Ceferin apar ca opțiuni credibile. Și este pomenit Sándor Csányi, președintele Federației Ungare de Fotbal și vicepreședinte al Consiliului FIFA: „Fiind miliardar, el ar putea finanța personal o eventuală campanie. Respectat și apreciat de colegii săi, el deține, de asemenea, conexiuni dincolo de granițele Europei – un atu esențial”.

Pentru publicația franceză, „o altă opțiune este Răzvan Burleanu, ambițiosul președinte al Federației Române de Fotbal și membru al Consiliului FIFA. Anterior, el a fost vehiculat drept un potențial succesor al lui Ceferin la UEFA, în cazul în care slovenul s-ar fi retras în 2027 (deși, în cele din urmă, Ceferin a decis să candideze pentru un nou mandat de patru ani)”.

Foto: Facsimil - LEquipe

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Pe lista posibililor contracandidați pentru Infantino apare și Fernando Gomes, fost șef al Federației Portugheze de Fotbal și actual președinte al Comitetului Olimpic Portughez, „care se bucură de simpatie, vorbește fluent cinci limbi străine și menține relații vaste în afara Europei. Cei trei sunt considerați candidați credibili care ar putea intra în cursă”.

La finalul articolului se menționează că nu s-a luat încă nicio decizie: „UEFA lucrează în continuare – în deplină discreție – pentru a scoate din mânecă un candidat viabil, capabil să câștige, în loc să se mulțumească pur și simplu cu un Plan B”.

FRF a anunțat că nu-l va susține pe Gianni Infantino la alegerile din martie 2027

La sfârșitul lunii august, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat că în şedinţa Comitetului Executiv s-a decis ca FRF să nu îl susţină pe actualul preşedinte al FIFA, Gianni Infantino, la alegerile din martie 2027. Tot atunci, oficialul a spus că în locul italo-elvețianului cel mai potrivit ar fi actualul conducător al UEFA, Aleksander Ceferin. „În urmă cu două luni, FRF a luat o decizie grea, dar curajoasă. România a fost una dintre puţinele ţări care au refuzat să dea o scrisoare de susţinere pentru o nouă candidatură a lui Infantino în 2027. Ulterior, Infantino a şi menţionat că a avut peste 200 de scrisori de susţinere dintr-un total de 211. Dar FRF a continuat să refuze o nouă candidatură a lui Infantino. În ultima lună, de când am intrat în această criză, tot mai multe federaţii, nu doar din Europa, ci din întreaga lume, îşi retrag scrisorile de susţinere şi mă bucur să văd acest demers. Acum, eu şi colegii mei din FRF putem spune că ne-am pierdut total încrederea în Gianni Infantino. Acest lucru înseamnă că nu îl vom vota dacă nu se retrage şi va candida pentru un nou mandat în 2027", a declarat Burleanu.

Întrebat dacă ar susţine candidatura lui Aleksander Ceferin la preşedinţia FIFA, Burleanu a răspuns: „Consider că Aleksander Ceferin ar avea cea mai înaltă legitimitate şi reputaţie de a conduce FIFA. Mai ales dacă ne uităm la UEFA care a reuşit cu el să îşi crească substanţial veniturile. Practic, UEFA are azi venituri mult mai mari decât FIFA. Asta pentru că Ceferin a reuşit să creeze o unitate la nivelul confederaţiei care lipseşte la nivel internaţional".

Preşedintele FRF a explicat că l-a susţinut pe Infantino la început, în 2016, însă ulterior a constatat că acesta a avut unele „derapaje" culminând cu criza actuală din fotbalul mondial. De asemenea, Burleanu consideră că Gianni Infantino conduce FIFA într-un „stil dictatorial", fiind chiar în spatele unor ameninţări primite de unele federaţii naţionale: „Pentru mine personal dezamăgirea este mult mai puternică pentru că am crezut în Gianni Infantino, în toate principiile şi valorile care au stat la baza relaţiei noastre. Am crezut şi sperat că va fi un agent al schimbării, dar de la un an la altul am simţit că se îndepărtează de misiunea iniţială. Deşi îl cunosc foarte bine pe Gianni Infantino, nu am crezut că va ajunge atât de departe, mă refer la iniţiativa lui de vânzare, de privatizare a fotbalului. Infantino a preferat să îl demită pe Kevin Lamour, directorul executiv al FIFA, pentru că s-a opus semnării acordului intern pentru această privatizare a fotbalului. Iar aceasta a fost o greşeală tactică a lui Infantino care arată că intrăm într-o zonă de răzbunare şi că de fapt el conduce FIFA într-un stil dictatorial. Exact ceea ce acuză acum cele trei confederaţii (UEFA, CONCACAF şi AFC). Şi se pare că Infantino chiar l-a împuternicit pe unul dintre directorii FIFA să treacă la ameninţări către anumite asociaţii naţionale. Deci cam aşa stau lucrurile şi de aceea poziţia noastră este atât de fermă", a spus Burleanu.

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