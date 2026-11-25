Cea mai mare pensie aflată în plată în sistemul public din România este de aproximativ 120.000 de lei pe lună și a fost stabilită pe baza contribuțiilor achitate de beneficiar în timpul carierei. Suma depășește cu aproximativ 53.000 de lei cea mai mare pensie de serviciu, care ajunge la 67.000 de lei lunar, potrivit declarațiilor făcute de președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu.

Cea mai mare pensie aflată în plată în sistemul public din România este de 120.000 de lei Foto: arhivă

Șefa Casei de Pensii a prezentat cifrele miercuri, 25 noiembrie, la Congresul Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului. Ea a precizat că pensia record este rezultatul contribuțiilor foarte mari plătite de beneficiar la sistemul public.

„Cea mai mare pensie în sistemul public de pensii este o pensie pe contributivitate, e undeva la 120.000 de lei și este pe contributivitate, dar și contribuțiile persoanei respective au fost foarte mari la sistemul de pensii”, a declarat Robu.

Președinta CNPP a explicat că veniturile obținute în timpul activității profesionale influențează cuantumul pensiei, prin contribuțiile achitate la sistemul public. „Contribuții mari, pensii mari. Contribuții mici, pensii mici”, a afirmat aceasta.

Pensia record este de peste 43 de ori mai mare decât media națională

Diferența dintre pensia maximă și veniturile celor mai mulți pensionari este considerabilă. Potrivit celor mai recente date centralizate de CNPP, la finalul lunii septembrie 2026 erau înregistrați în România 4.674.614 pensionari, iar pensia medie la nivel național era de 2.785 de lei.

Prin comparație, pensia de 120.000 de lei este de peste 43 de ori mai mare decât media națională. În aceeași lună, 2.782.128 de pensionari primeau cel mult 3.000 de lei, potrivit datelor publicate de Casa de Pensii.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite în septembrie s-a ridicat la 13,02 miliarde de lei. În cazul pensionarilor agricultori, pensia medie era de numai 708 lei.

Cea mai mare pensie de serviciu este de 67.000 de lei

Președinta CNPP a precizat că cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată era, potrivit raportărilor din luna octombrie, de aproximativ 67.000 de lei. Aceasta aparține unui fost magistrat și este stabilită în baza unei legislații speciale.

Spre deosebire de pensiile calculate exclusiv pe baza contributivității, pensiile de serviciu pot avea două componente: una calculată în funcție de contribuțiile achitate în sistemul public și o componentă necontributivă, suportată de la bugetul de stat. Formula de calcul diferă în funcție de categoria profesională și de legea aplicabilă.

Diferența dintre cele două valori record este de aproximativ 53.000 de lei pe lună în favoarea pensiei stabilite pe contributivitate. Comparația nu înseamnă însă că toate pensiile de serviciu sunt mai mici decât pensiile contributive, ci doar că, în prezent, cea mai mare sumă raportată de CNPP în sistemul public depășește maximul înregistrat în categoria pensiilor de serviciu.

Pensiile ar urma să crească în 2027, dar procentul nu a fost stabilit

La același eveniment, șefa Casei Naționale de Pensii a declarat că pensiile vor fi majorate în 2027, însă procentul nu a fost încă stabilit. CNPP lucrează la analize împreună cu Ministerul Finanțelor, iar decizia trebuie să țină cont de resursele bugetare disponibile.

„Cu siguranță vor fi majorate. Așteptăm procentul și, fiind instituție de aplicare, suntem pregătiți pentru punerea în aplicare a procentului de majorare și ca dumneavoastră, începând cu 1 ianuarie, să beneficiați de această creștere”, a spus Robu.

Întrebată dacă va fi aplicată formula de indexare prevăzută de lege, aceasta a arătat că autoritățile analizează sustenabilitatea majorării împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede majorarea anuală a valorii punctului de referință în luna ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației și de jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Aplicarea regulilor de indexare a fost amânată pentru 2027 prin modificările legislative adoptate în 2025. Procentul efectiv pentru anul viitor nu a fost anunțat.

Vârsta de pensionare nu va depăși 65 de ani până în 2035

Președinta CNPP a fost întrebată și despre posibilitatea creșterii vârstei de pensionare. Potrivit acesteia, vârsta standard nu va depăși 65 de ani până în 2035.

„Până în 2035, sub nicio formă nu va crește”, a declarat Robu, adăugând că legea prevede un mecanism de calcul pentru perioada următoare.

Vârsta standard de pensionare și condițiile de pensionare sunt reglementate prin Legea nr. 360/2023. Orice modificare ulterioară trebuie raportată la mecanismul prevăzut de actul normativ.