Bîrligea la Frosinone: totul despre negocieri, transfer și salariu. Cum l-au convins italienii pe Becali

Daniel Bîrligea a făcut miercuri dimineață primul pas concret spre aventura din Italia. Atacantul în vârstă de 26 de ani a ajuns la Aeroportul Henri Coandă, de unde a plecat cu avionul spre Roma. Odată ajuns în capitala Italiei, fotbalistul va fi preluat de reprezentanții lui Frosinone și va merge mai departe către noul său club.

Daniel Bîrligea Foto: Captură Digi Sport

După sosirea la Frosinone, Daniel Bîrligea va merge la baza clubului pentru vizita medicală. Atacantul va trece prin bateria de teste și controale medicale programate înainte de semnarea contractului, care, conform primelor informații, ar urma să fie valabil timp de trei ani. Bîrligea este evaluat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt, iar noul său angajament la Frosinone i-ar aduce un venit lunar de aproximativ 65.000 de euro.

„Amintiri minunate care îmi vor rămâne în suflet!”

La aeroport, jucătorul FCSB a fost însoțit de logodnica sa, Antonia, și de verișoara lui. Vizibil emoționat, Bîrligea a vorbit despre despărțirea de campioana României și despre legătura pe care a avut-o cu suporterii.

„Mă simt foarte fericit. E o provocare frumoasă, o provocare pe care o așteptam de mult și abia aștept să ajung acolo, să văd ce pot. Înseamnă foarte mult. Mi-am dorit mereu să ajung acolo. Și când eram mic am visat să... Mă uitam la jucătorii mari și speram să ajung acolo. Am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

Un parcurs foarte frumos în România, niște amintiri minunate care vor rămâne în suflet. M-am simțit foarte bine cu toți: cu suporterii, cu colegii, cu staff-ul, cu oricine am jucat, cu voi... A fost totul minunat și vă mulțumesc pentru tot. Le mulțumesc suporterilor, le mulțumesc tuturor persoanelor care ne-au fost aproape mereu și... Sper să mă susțină în continuare pentru viitoarea mea aventură. Sper să fiu acolo cât mai mult și să am rezultate cât mai frumoase.

Cu siguranță îmi doream să fac mai multe lucruri, pentru că ăsta e caracterul meu și poate... da, cred că puteam să dau mult mai mult. Sper să nu fi dezamăgit pe nimeni și să fie mulți mândri de mine!”, a spus Daniel Bîrligea, în aeroport, la plecarea din Capitală.

Becali încasează, acum, doar 1,5 milioane de euro din 5

Mutarea a fost stabilită marți, când FCSB și Frosinone au ajuns la un acord pentru transfer. Potrivit informațiilor oferite de Gigi Becali, înțelegerea presupune un împrumut pentru un sezon, italienii având obligația de a-l cumpăra definitiv pe atacant dacă reușesc să-și păstreze locul în Serie A. Clubul lui Becali va încasa 1,5 milioane de euro pentru împrumut, iar alte 3,5 milioane de euro vor intra în conturile FCSB în cazul în care transferul va deveni definitiv.

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„Am zis că, dacă am dat două milioane, 2,7 milioane, am mai câștigat bani cu el în Europa, am zis de ce să nu-l dau. Am zis să-mi mai spăl imaginea, că nu mă pricep la fotbal: l-am dat pe Olaru cu 3, îl dau și pe ăsta cu 5. Ei au revenit ieri și Mihai mi-a zis despre el, i-am răspuns imediat: «Bă, Mihai, nici nu discut».

După, am stat eu să mă gândesc: de ce să fiu eu prost? Iau 5 milioane, cu încă 3, adică 8. Am avut ofertă de 7 milioane din America acum un an și jumătate, atunci când a dat golul cu pieptul. Nu mai contează, îl dau cu 5 și cu asta basta. Acum nu a mai dat goluri, valorează 5 milioane. Eu sunt plecat la Techirghiol, MM știe, întrebați-l pe el. Eu zic ce pot să vă spun: că am dat OK-ul.

Eu v-am spus ce știu eu. Stați puțin: ei dau un milion și jumătate și, dacă rămân în Serie A, mai dau 3,5. E un milion și jumătate și eu am prelungit cu Bîrligea încă un an. Adică eu iau un milion și jumătate pe un an, după vine înapoi. Dacă nu rămân în Serie A și vor să dea banii, să dea banii. Mai mult îmi convine așa. Iau un milion și jumătate pentru serviciile jucătorului pe un an și eu am mai prelungit cu el încă un an. Părerea mea e că 5 milioane pentru Bîrligea acum e bine. Dacă nu l-am dat cu 7, acum îl dau cu 5!”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Drumul lui Bîrligea spre fotbalul italian

Daniel Bîrligea revine în Italia după ce a trecut printr-un traseu care l-a dus de la fotbalul din ligile inferioare la campionatul României și, ulterior, la unul dintre cele mai importante cluburi din țară. Atacantul a ajuns în România în 2022, când CFR Cluj l-a transferat liber de contract de la Teramo. În perioada petrecută în Gruia, Bîrligea a strâns 101 apariții, 29 de goluri și 11 assisturi.

În septembrie 2024, FCSB a decis să-l aducă la București, iar Gigi Becali a plătit 3 milioane de euro pentru transfer. Ulterior, campioana României a mai achitat 400.000 de euro, în baza unor clauze prevăzute în acordul inițial. În tricoul roș-albaștrilor, Bîrligea a devenit rapid unul dintre jucătorii importanți ai echipei. A bifat în total 80 de meciuri, în care a înscris 33 de goluri și a oferit 3 pase decisive. Primul său sezon la FCSB a fost mai scurt, cu 8 partide și 3 goluri.

Atacantul are în palmares două titluri de campion al României. Primul a fost cucerit cu CFR Cluj, în 2022, iar cel de-al doilea alături de FCSB, în sezonul 2024-2025. În acea stagiune, formația bucureșteană a avut și un parcurs european important, ajungând până în optimile Europa League. Bîrligea a contribuit cu 3 goluri în cele 9 apariții din competiția continentală.

La nivel internațional, atacantul a îmbrăcat de 9 ori tricoul echipei naționale a României și a înscris două goluri. Înainte de experiențele de la CFR Cluj și FCSB, a mai evoluat pentru Teramo și Palermo Primavera. Acum, Bîrligea este pregătit pentru un nou capitol în carieră. Frosinone l-a adus din România, însă startul de sezon în Serie A nu a fost unul ideal pentru italieni: în prima etapă, noua sa echipă a fost învinsă pe teren propriu de Juventus, scor 0-1.