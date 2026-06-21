search
Duminică, 21 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cum s-au prezentat „tricolorii” la primul campionat mondial de fotbal din istorie. Au câștigat cu o favorită, au dat gol cu rotula sărită, și au impresionat după un drum de 20 de zile

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România se numără printre puținele naționale din lume care s-au calificat la primele trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial de Fotbal: Uruguay 1930, Italia 1934, Franța 1938. Din cele 23 de ediții ale turneului, România a participat la doar șapte, dar a avut un debut promițător. 

Echipa nationala a României
Lotul României la Mondialul din Uruguay 1930 FOTO FRF.ro

Povestea participării românești la primul Mondial din istorie începe cu un context greu de imaginat astăzi. În 1921, jurnalistul sportiv francez Jules Rimet ajungea la conducerea FIFA și înțelegea că fotbalul se juca în zeci de țări, dar nu exista nicio competiție care să reunească toate naționalele. În 1928 a convins celelalte federații să organizeze primul campionat mondial. Uruguayul, dublă campioană olimpică, în 1924 și în 1928, a fost ales gazdă, evenimentul coincizând cu centenarul independenței națiunii. Uruguayenii au construit special pentru turneu Estadio Centenario din Montevideo și au trimis invitații tuturor țărilor unde se practica fotbalul, sperând la 32 de echipe.

Marea Criză Economică a dat însă planurile peste cap. Echipele europene, asiatice și africane au refuzat deplasarea din cauza costurilor și a distanței – fără avioane de pasageri, drumul până la Montevideo dura 20 de zile. La socoteală se adăugau perioada de participare și întoarcerea: în total, circa 65 de zile, adică mai bine de două luni de absență de la serviciu, într-un moment în care disponibilizările se țineau lanț. Fotbaliștii din epocă erau amatori – muncitori care jucau în zilele libere. Riscul de a-și pierde locul de muncă era real.

Jules Rimet a reușit să convingă personal doar patru naționale europene să facă deplasarea: Belgia, Franța, Iugoslavia și România. Restul celor 13 echipe prezente veneau de pe continentul american. Și Federația Română de Fotbal, înființată în 1909, s-a codit îndelung. Cel care a tranșat situația a fost Carol al II-lea, proaspăt încoronat rege pe 8 iunie 1930, după revenirea în țară și anularea actului de renunțare la tron. Probabil și dornic de popularitate – era contestat de o parte a opiniei publice –, regele a garantat secretarului federației, Octav Luchide, că fotbaliștii convocați la națională îşi vor păstra locurile de muncă și salariile pe toată durata deplasării. România fusese invitată direct de Rimet, care o cunoștea drept o țară cu fotbal în plină dezvoltare.

De la Chinezu la Venus, cu vaporul spre Montevideo

Lotul convocat număra doar 15 jucători și patru rezerve, și era alcătuit în bună parte din fotbaliștii celor mai bune echipe ale momentului. Portari: Ion Lăpușneanu (Sportul Studențesc), Samuel Zauber (Maccabi București). Fundași: Rudolf Bürger (Chinezul Timișoara), Iosif Czako (UDR Reșița), Adalbert Steiner (Chinezul Timișoara). Mijlocași: Alfred Eisenbeisser (Dragoș Vodă Cernăuți), Ladislau Raffinsky (Juventus București), Corneliu Robe (Olympia București), Emerich Vogl (Juventus București). Atacanți: Ștefan Barbu (Olympia București), Adalbert Deșu (UDR Reșița), Andrei Glanzmann, Elemér Kocsis (ambii CA Oradea), Nicolae Kovács (Banatul Timișoara), Constantin Stanciu (Venus București), Rudy Wetzer (Juventus București). Antrenor: Constantin Rădulescu. Structura lotului reflecta sistemul de joc al epocii, ultraofensivul 1-2-3-5: un portar, doi fundași, trei mijlocași și cinci atacanți. Vedeta și căpitanul era Rudy Wetzer, marcator pursânge.

Omul cu care Hagi vrea să reconstruiască ofensiva naționalei a dat greș în China

Drumul spre Uruguay a fost o aventură în sine. Cinci zile cu trenul până la Genova, apoi îmbarcarea pe transatlanticul Conte Verde, alături de delegații FIFA și alte două echipe europene. Traversarea Atlanticului a durat 14 zile. Ajunși la Montevideo, românii au fost întâmpinați cu salve de tun și cazați la hotelul Charlton, alături de echipa Franței, cu ai cărei fotbaliști legaseră prietenii pe drum. Tragerea la sorți nu i-a avantajat: România a nimerit în Grupa a III-a alături de Peru și Uruguay, campioana olimpică în exercițiu.

Prima victoria la Mondial, cu rotula sărită

România debuta pe 14 iulie 1930, pe stadionul Pocitos, contra Peru. Tricolorii erau considerați cantitate neglijabilă. „Peruvienii s-au prezentat pe teren siguri de victorie, ironici, cu zâmbetul sarcastic al superiorității indiscutabile față de balcanicii care nu-și legitimau existența pe teren decât din dorința de a face o plimbare cu vaporul“, notau jurnaliștii revistei „Realitatea ilustrată“.

S-a întâmplat exact pe dos. Lansat de Wetzer, Adalbert Deșu a surprins portarul peruan Valdivieso chiar din primul minut: primul gol românesc în istoria Campionatelor Mondiale. Peruvienii au reacționat prin joc brutal. Adalbert Steiner a suferit o dublă fractură în minutul 11, ieșind definitiv din fotbal. Zece minute mai târziu, mijlocașul peruan Alberto Denegri i-a aplicat lui Constantin Stanciu o talpă pe genunchi, deplasându-i rotula. Stanciu a părăsit terenul, dar s-a întors – pentru că nu mai rămăseseră înlocuiri disponibile – și a marcat cu piciorul accidentat, în minutul 79. Nicolae Kovács a închis tabela în minutul 89. Scor final: 3-1. „Un strălucit succes românesc. Victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost mai puțin așteptată. România, conștientă de importanța momentului, a făcut o partidă magistrală“, scriau cei de la „Gazeta Sporturilor“.

Portarul prinde mingea
România în meciul cu Peru

Al doilea meci, pe 21 iulie, a adus față în față România – deja decimată după brutalitățile din partida cu Peru – și Uruguay, favorita turneului. Pe Estadio Centenario, în fața a peste 80.000 de spectatori, gazdele s-au impus cu 4-0, toate golurile venind în primele 35 de minute. În sistemul acelei ediții se calificau în semifinale doar liderii de grupă. Uruguay a câștigat, în cele din urmă, primul titlu mondial, învingând Argentina cu 4-2 în finală. Românii s-au întors acasă cu o victorie în două meciuri și cu o certitudine: fotbalul românesc era pregătit să stea la masa mare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
Presa britanică scrie că premierul Keir Starmer ar urma să își anunțe demisia. Cine ar putea să-i ia locul
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, de pe scena Congresului Extraordinar: tratamentul nu a fost ușor, a fost dureros/ ne-a păsat de România, am scos-o din mlaștina guvernării Ciolacu/se putea mai mult dacă PSD nu trăgea frâna de mână
gandul.ro
image
CRIZĂ POLITICĂ în Marea Britanie? Keir Starmer ar fi „gata să demisioneze” din funcția de premier
mediafax.ro
image
Niponii l-au distrus pe Istvan Kovacs, deși Japonia a câștigat cu 4-0: „Ce rușine de arbitru! Concediați-l!”
fanatik.ro
image
Viața exemplară a Ramonei Lengyel, diagnosticată cu paralizie cerebrală în primul an de viață: a terminat o facultate și a scris trei cărți. „Fiecare succes a reprezentat o victorie împotriva tuturor celor care m-au umilit de-a lungul anilor”
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Tragedie: doi asasini plătiți în vârstă de 16 ani au ucis două persoane care urmăreau un meci de la Mondial. Alți 5 răniți
digisport.ro
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Brandul auto de lux care pregăteşte noi concedieri. Aproape două mii de posturi sunt vizate
observatornews.ro
image
AFECȚIUNEA de care suferă Cheloo, de fapt. Artistul și-a provocat o rană la gât și a fugit din Spitalul de Psihiatrie
cancan.ro
image
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Lacul din România care se încălzește singur. Fenomenul rar atrage turiști din toată lumea
playtech.ro
image
„La ce am asistat?” O româncă a fost martoră la momentul istoric din Curacao. Cum s-a trăit pe insulă primul punct la CM. Video
fanatik.ro
image
De ce „detronarea” lui Putin nu schimbă cu nimic situația Rusiei. „Înclin să cred că ar putea să sfârșească ucis de către cineva din cercul său”
ziare.com
image
A luat ZECELE perfect, după performanța istorică de la Cupa Mondială! ”Le-ai arătat tuturor cine ești”
digisport.ro
image
Oana Roman își etalează silueta în costum de baie, după ce a slăbit 10 kilograme. Cum a apărut pe litoralul românesc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Încep recrutările la SRI. Salariile pornesc de la 7.500 lei. Ce posturi sunt disponibile
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
click.ro
image
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Bălan dezvăluie secretul averii sale: „Mama mea m-a învățat”
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Eşti la a doua căsnicie? Iată ce este bine să ştii!