Hagi și-a păstrat filosofia pe care o avea în 2001, dar e mult mai înțelept

Varianta 2001 a „Regelui” se aseamănă, și nu prea, cu aceea din 2026. Gică Hagi rămâne un antrenor care își înțelege jucătorii, încearcă să-i mobilizeze și urmărește în fiecare meci să obțină victoria.

După aproape 25 de ani, echipa de fotbal a României a susținut un nou meci cu cel supranumit „Regele” pe banca tehnică. Iar tricolorii au remizat (1-1), la Tbilisi, cu Georgia, o formație care a arătat un progres evident în ultimii ani și care are jucători la cluburi importante din Europa. Rezumând cele întâmplate marți seara, se poate spune că adversarii s-au dovedit superiori în multe momente, dar că important a fost, desigur, rezultatul. Și mai ales faptul că România a reușit să egaleze prin Louis Munteanu (min. 55) la puțin timp după ce Ghiorghi Kvilitaia a deschis scorul (min. 46).

În privința lui Hagi, e ușor de înțeles că varianta 2026 a acestuia este net superioară aceleia din 2001, de la primul său mandat. Fiindcă în tot acest răstimp a acumulat experiență și a dovedit prin rezultate că este (și) un bun antrenor. „Eram tânăr și neliniștit data trecută. Acum sunt mult mai experimentat, mai antrenor. Sunt un om care a progresat foarte mult”, a spus el primăvara trecută. Iar dacă în 2001, s-a declarat fericit că este antrenorul naționalei de fotbal, același mesaj l-a repetat și zilele trecute: „Sunt fericit că sunt la echipa națională şi sper să-i mulţumesc pe suporteri”.

În 2001, a fost în criză de timp

Pe de altă parte, contextul este cu totul altul. În urmă cu 25 de ani, Hagi a preluat naționala din mers, în 26 iunie 2001, la puțin timp după ce Ladislau Boloni a renunțat la postul de selecționer pentru a semna cu Sporting Lisabona. Apoi, Gică a lipsit de la primul meci din mandatul său, cel amical de la Ljubljana, cu Slovenia (2-2), în 15 august. Confruntat cu probleme de sănătate, i-a lăsat locul pe bancă lui Gabi Balint. Practic, debutul său s-a produs în 5 septembrie, la victoria (2-0) cu Ungaria, de la Budapesta, în preliminariile Campionatului Mondial 2002. A urmat, coincidență, acel 1-1 cu Georgia (București, 6 octombrie) și „dubla” blestemată cu Slovenia (1-2 și 1-1) în urma căreia România a ratat calificarea la turneul final al CM. În total, cu Hagi pe bancă naționala a susținut patru meciuri, câștigând unul și făcând două egaluri, însă eșecul din Slovenia i-a fost fatal.

De data aceasta, „Regele” are mai mult timp la dispoziție pentru a (re)construi echipa și a o califica la turnee finale. În deschidere, are două partide de pregătire, fără miză, după cea din Georgia (1-1) urmând aceea de la București, cu Țara Galilor (sâmbătă, 6 iunie, la ora 20.45). Apoi, la toamnă, vor fi confruntările din Liga Națiunilor (cu Bosnia Herțegovina, Polonia și Suedia), iar în 2027 se vor juca acelea de calificare la Campionatul European din 2028.

Naționala 2001 era superioară

Dacă îi enumărăm pe fotbaliștii care au compus echipa de fotbal a României din 2001 și comparăm cu cei de astăzi observăm că primii aveau o cotă mai bună. Să luăm, de pildă, primul unsprezece folosit în partida cu Ungaria: Lobonț (Dinamo), Contra (Milan), Rădoi (Steaua), Filipescu (Betis Sevilla), Gh. Popescu (Lecce), Chivu (Ajax), Sabău (Rapid), D. Munteanu (Wolfsburg), A. Ilie (Valencia), Mutu (Verona), M. Niculae (Sporting Lisabona). Este clar că toți erau jucători consacrați. Prin comparație, echipa de start din partida cu Georgia, de marți, a avut următoarea alcătuire: Aioani (Rapid), Coubiș („U” Cluj), Drăgușin (Tottenham), Ghiță (Hannover 96), Borza (Rapid), Rz. Marin (AEK Atena), Screciu (Univ. Craiova), Moruțan (Rapid), I. Hagi (Alanyaspor), Mihăilă (Caykur Rizespor), Fl. Coman (Al-Gharafa).

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Înțelege problemele jucătorilor

După meciul de marți seara, Gică Hagi a ținut un discurs echilibrat. Selecţionerul a mărturisit că obiectivul său numărul 1 a fost să-i cunoască pe jucători, dar și ca aceștia să înțeleagă ce așteptări are de la ei: „În prima repriză au interpretat foarte bine, în partea a doua au scăzut, dar per total sunt mulţumit. În mare parte azi am luptat, am ieşit la joc. Am făcut lucruri bune, dar, bineînţeles, şi greşeli. Eu la sfârşit, în vestiar, i-am felicitat pentru efortul făcut. Suntem la final de sezon şi nu e uşor să joci în deplasare. Le-am vorbit mai mult despre lucrurile bune”.

Hagi a dovedit din nou că știe să-și apropie jucătorii, că înțelege problemele lor. Iată ce declara după meciul din Ungaria, în septembrie 2001: „Ne-am propus să jucăm cât mai bine, dar trebuie să ținem cont și de condiții. Terenul a fost greu, îmbibat cu apă. Pe de altă parte, jucătorii se află la început de sezon. Au doar câte 3-4 meciuri în picioare și era logic ca în ultimele 20-25 de minute să nu mai aibă același randament. Am fost și eu jucător și știu cum e la oboseală: gândești bine, dar piciorul nu te ascultă”. Și atunci a avut un discurs pozitiv, punând accent pe ceea ce s-a făcut bine: „Per total, eu zic că am făcut un meci bun. Lăsând la o parte o greșeală sau alta, am avut controlul meciului tot timpul. Și asta jucând în deplasare”.

Spune că totul se învață

La puține minute după fluierul final al meciului de la Tbilisi, Hagi a declarat pentru Antena 1 că jucătorii care au debutat în acest meci au arătat personalitate: „Ei au venit la echipa României şi trebuie să se comporte ca atare. Când ajungi la echipa naţională trebuie să ai personalitate, iar ei azi au arătat-o. (...) Jucătorii, tot ceea ce fac în viaţă, fac pentru ei. Noi doar din când în când îi sprijinim. Dacă ei vor, noi le arătăm şi încercăm să îi aducem pe drumul cel bun”.

În septembrie 2001, întrebat fiind în cotidianul „ProSport” cum e să fii antrenorul unor jucători care până mai ieri îi erau colegi, pe gazon, Hagi a răspuns: „E o plăcere să lucrezi cu ei. Sunt profesioniști adevărați, care-și cunosc foarte bine interesul. Recepționează foarte bine ce le spun eu. În clipa în care vorbele tale, ca antrenor, le vor intra printr-o ureche și le vor ieși prin cealaltă, atunci e mai bine să pleci”. De asemenea, atunci s-a referit și la jucătorii mai tineri, la modul în care pot progresa aceștia: „Încredere, experiență, trucurile astea se învață tot timpul vieții. Eu și la 36 de ani am învățat lucruri pe care nu le-am știut până atunci. Important e că jucătorii tineri au valoare. Restul se învață”.

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Vrea victoria cu Țara Galilor

Hagi a recunoscut mereu că își propune să câștige fiecare meci în care este implicat. Și la fel va aborda și partida din Ghencea, cu Ţara Galilor, despre care a spus că este o echipă agresivă: „Trebuie să găsim formula. O să fie schimbări. Va trebui să lucrăm în astea trei zile rămase cu jucătorii care sunt acasă şi cu cei de aici care au jucat mai puţin. Încercăm să facem o formație competitivă pentru a câştiga meciul”.