 Cenzură în presa rusă după cele trei drone doborâte de România. Cum a fost trunchiat mesajul lui Nicușor Dan | adevarul.ro
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Cenzură în presa rusă după cele trei drone doborâte de România. Cum a fost trunchiat mesajul lui Nicușor Dan

Război în Ucraina
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Agențiile de stat ruse TASS și RIA Novosti au relatat despre drona doborâtă de un F-16 românesc, însă au omis pasajele cheie din mesajul președintelui Nicușor Dan, precum tipul Shahed al aparatului, protestul diplomatic anunțat și acuzațiile de încălcare repetată a spațiului aerian al NATO.

nicusor dan
Mesajul președintelui Nicușor Dan a fost trunchia în presa rusă FOTO AFP

Presa de stat de la Moscova a relatat într-o manieră selectivă despre cel mai recent incident aerian din zona Sulina–Chilia, în care un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o drona ce survola apele teritoriale ale țării noastre.

Agenția oficială TASS a titrat că un al treilea vehicul aerian fără pilot a fost doborât deasupra României în decursul ultimelor zile. În corpul știrii, publicația rusă a reprodus exclusiv primele rânduri din declarația președintelui Nicușor Dan, care indicau ora 10:13 și coordonatele geografice ale operațiunii militare.

Ulterior, TASS a făcut trecerea direct către mențiunea că cercetările privind aparatele doborâte în weekend sunt în plină desfășurare, eliminând integral pasajele intermediare și concluziile mesajului oficial.

Din redactarea agenției ruse lipsesc elemente esențiale communicate de autoritățile de la București, ca identificarea originii dronei, reacția diplomatică a autorităților de la București, cât și acuzațiile privind spațiul NATO, notează Mediafax.

RIA Novosti a aplicat o strategie similară

O abordare identică a fost înregistrată și la agenția RIA Novosti. Aceasta s-a limitat la preluarea frazei inițiale privind neutralizarea dronei de către aeronava F-16, completând materialul cu cadrul legislativ general din România care permite Armatei să doboare țintele neautorizate, precum și cu mențiuni generice despre misiunile de monitorizare ale NATO.

La fel ca în cazul TASS, RIA Novosti a omis referirile la modelul Shahed, demersurile diplomatice pregătite de MAE român și criticile directe adresate Moscovei privind survolarea neautorizată a teritoriului național.

Reacția presei ruse controlate de stat vine în contextul în care un nou incident aerian grav a avut loc duminică dimineață la granița estică a României. Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât, la ora 10:13, o dronă care survola neautorizat apele teritoriale ale țării noastre, în zona Sulina–Chilia.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, este mesajul transmis de Nicușor Dan pe X.

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