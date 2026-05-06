Omul cu care Hagi vrea să reconstruiască ofensiva naționalei a dat greș în China

În campionatul de fotbal al Chinei, Alexandru Mitriță (31 de ani) a revenit astăzi printre titularii echipei sale, Zhejiang Professional, în meciul câștigat în deplasare cu Yunnan Yukun, terminat cu scorul de 2-1. Românul și-a ispășit perioada de suspendare primită după ce a tras de păr un adversar, la o partidă jucată pe 5 aprilie.

Zhejiang a primit penalty în prelungirile primei reprize, pe care Mitriță l-a irosit (minutul 45+7).

În partea secundă, oaspeții au mai primit o lovitură de la 11 metri, dar Mitriță n-a mai fost lăsat să execute. A transformat croatul Marko Tolic (minutul 58), care a egalat rezultatul de pe tabelă.

În prelungiri (90+7), vizitatorii au dat lovitura, marcând golul victoriei prin Di Gao, din pasa lui Mitriță.

La gazde, Andrei Burcă (33 de ani) și Alexandru Ioniță II (31 de ani) au fost titulari. Fostul rapidist a încasat un cartonaș galben în minutul 34, iar stoperul a fost avertizat în minutul 45+6.

După acest rezultat, Zhejiang este pe locul 8 (prima ligă are 16 echipe), cu 9 puncte adunate în 10 runde.

Yunnan este pe 4, cu 13 puncte, la distanță mare de liderul Chengdu Rongcheng, care a strâns 28 de puncte.

Retras din echipa națională anul trecut, Mitriță este luat în calcul de noul selecționer, Gică Hagi (61 de ani), pentru a revitaliza prima reprezentativă. „Regele” l-a promovat pe Mitriță la Viitorul și crede că are destulă putere pentru a-l convinge să îmbrace iarăși tricoul primei reprezentative.