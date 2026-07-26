Doi marinari sunt căutați în zona Sulina, după ce vasul pe care se aflau a fost lovit în Portul Odesa

Doi marinari sunt daţi dispăruţi după ce nava comercială MV AGN Ragnar a fost lovită în portul ucrainean Odesa, aseară. În căutarea acestora au pornit nava Apollo, aparţinând ARSVOM, şi o navă aparţinând Poliţiei de Frontieră Sulina.

O amplă operațiune de căutare și salvare este în desfășurare, duminică, în zona Sulina, după ce doi membri ai echipajului unei nave comerciale au dispărut în Marea Neagră.

Nava Apollo, aparţinând ARSVOM, a plecat la ora 10.27, la solicitarea MRCC (Centrul de Coordonare a Operaţiunilor de Salvare pe Mare), către nava AGN Ragnar, pentru a căuta cei doi cetăţeni dispăruţi. La momentul de faţă, căutările se desfăşoară în zona Sulina.

„La solicitarea MRCC din cadrul Autorității Navale Române, Garda de Coastă participă cu o navă la acțiunea de căutare și salvare, desfășurată pe Marea Neagră, în zona Sfântu Gheorghe.

Misiunea este realizată în cooperare cu celelalte autorități competente și vizează căutarea a două persoane care Garda de coasta”, au transmis autorităţile române.

Nava AGN Ragnar transporta patru cetăţeni indieni, dintre care doi au fost declaraţi în siguranţă, iar doi ar fi în continuare dispăruţi. Identităţile celor patru indieni nu au fost încă făcute publice, relatează NDTV.

Ambasada Indiei în Ucraina, într-o postare pe X, a anunţat că operaţiunile de căutare şi salvare pentru indienii dispăruţi sunt în desfăşurare şi că se află în legătură cu autorităţile competente. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei a postat pe X o serie de îndrumări pentru cetățenii indieni care lucrează pe nave în Marea Neagră.

"Patru cetăţeni indieni se aflau la bordul navei. Conform ultimelor informaţii, doi au fost confirmaţi în siguranţă, iar informaţiile privind ceilalţi doi cetăţeni sunt aşteptate", se arată în postarea de pe X.