Waze extinde funcția de afișaree a semafoarelor. De ce noua opțiune nu apare pentru toți șoferii

Waze a accelerat lansarea funcției care afișează semafoarele pe hartă, oferindu-le șoferilor mai mult timp pentru a încetini și a aborda cu atenție intersecțiile.

Primele informații despre apariția semafoarelor în Waze au apărut în primăvară, însă compania deținută de Google nu a făcut niciodată un anunț oficial cu privire la această funcție.

Funcția a devenit disponibilă pentru primii utilizatori în urmă cu ceva timp, însă lansarea pare să se extindă într-un ritm mai rapid. Tot mai mulți utilizatori au confirmat pe Reddit că semafoarele au început să apară în regiunile lor.

Totuși, un aspect important este că disponibilitatea semafoarelor în Waze nu depinde de o anumită versiune a aplicației. Prin urmare, chiar dacă instalați cea mai recentă versiune disponibilă în magazinul de aplicații, este posibil ca semafoarele să nu apară, scrie autoevolution.com

De ce nu apar semafoarele pentru toți utilizatorii

Motivul este că editorii locali ai hărților trebuie să adauge locațiile semafoarelor din regiunea respectivă. Waze se bazează pe o comunitate extinsă de utilizatori și editori de hărți, iar aceștia contribuie la actualizarea hărților cu elemente permanente ale infrastructurii rutiere, precum limitatoarele de viteză și semafoarele.

Deși unele date ar putea fi importate din Google Maps - cealaltă aplicație de navigație deținută de Google afișează deja semafoarele, astfel că există o bază de date care ar putea fi utilizată - editorii hărților trebuie să verifice și să valideze fiecare semafor înainte ca acesta să poată apărea în Waze.

Utilizatorii pot contribui la accelerarea procesului alăturându-se comunității editorilor de hărți din regiunea lor sau luând legătura cu editorii existenți pentru a afla cum pot ajuta la pregătirea mai rapidă a funcției. În caz contrar, singura opțiune este așteptarea finalizării actualizării hărții.

Cum sunt afișate semafoarele în aplicație

În Waze, semafoarele apar pe hartă printr-o pictogramă dedicată atunci când aplicația este utilizată. Utilizatorii nu primesc notificări pe ecran similare celor afișate în cazul unor pericole precum accidentele sau trecerile la nivel cu calea ferată. Prin urmare, singura modalitate de a afla că se apropie de un semafor este să verifice ecranul aplicației.

Este puțin probabil ca Waze să schimbe acest comportament, deoarece notificarea utilizatorilor cu privire la fiecare semafor ar putea genera un număr excesiv de alerte, mai ales în orașele unde semafoarele sunt foarte frecvente.

Indicatoarele „STOP”, următoarea funcție analizată de Waze

Următoarea actualizare similară care ar putea începe să fie lansată este afișarea indicatoarelor „STOP”. Waze a confirmat anterior că analizează posibilitatea de a adăuga și aceste indicatoare pe hartă, însă nu a oferit un termen estimativ pentru lansarea funcției. O astfel de funcție ar putea fi utilă, deoarece le-ar oferi șoferilor un avertisment suplimentar pentru a încetini atunci când se apropie de o intersecție.

De exemplu, Apple Maps oferă deja indicatoare pentru semafoare și „STOP” în Statele Unite, însă disponibilitatea acestor funcții rămâne foarte limitată în alte regiuni ale lumii.