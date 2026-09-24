Producătorul de film Harvey Weinstein, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru agresiune sexuală

Sentința vine după ani de apeluri și rejudecări în cazul care o implică pe fosta asistentă de producție TV, Miriam Haley.

Harvey Weinstein, producător Foto: Getty Images

Harvey Weinstein a fost condamnat miercuri la 15 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de agresiunea sexuală a fostei asistente de producție TV, Miriam Haley, în 2006, în apartamentul său din Manhattan.

Haley a apărut în instanță miercuri dimineață și a vorbit despre hărțuirea și umilința pe care le-a îndurat în ultimii șapte ani, spunând că a fost denigrată public de Weinstein, de echipa sa de apărare și de podcasteri pe care îi suspectează că au fost plătiți pentru a-i afecta imaginea, potrivit The Guardian.

Haley a adăugat că experiența ei după agresiune „a fost deja o condamnare pe viață” pentru ea și a cerut judecătorului să ia în considerare toate acestea.

Procurorul adjunct al districtului din New York, Nicole Blumberg, s-a adresat instanței în numele acuzării. Ea a solicitat instanței să-l condamne pe Weinstein, în vârstă de 74 de ani, la 20 de ani de închisoare, cu cinci ani de supraveghere post-eliberare, declarând că acesta nu a arătat niciodată niciun fel de remușcare pentru faptele sale.

Weinstein a spus în declarația sa că are remușcări pentru Haley. „Trăiesc cu multe regrete și îmi cer sincer scuze pentru acțiunile mele”, a spus el.

Apărarea lui Weinstein a susținut, de asemenea, că clientul lor este prea bolnav pentru a executa o pedeapsă lungă, în urma diagnosticării mai multor afecțiuni, inclusiv cancer de sânge și boli de inimă . Apărarea a cerut o pedeapsă de nouă ani.

Imaginea mișcării #Me Too

Înainte de pronunțarea sentinței, judecătorul Curtis Farber a recunoscut că Weinstein va fi ținut minte nu doar pentru producția de filme, ci și pentru că a fost imaginea mișcării #MeToo. Farber a spus că Weinstein a profitat de visul lui Haley de a lucra în industria cinematografică.

„Ai avut totul”, a spus Farber. „Moștenirea ta putea fi cimentată cu măreție. Dar ai aruncat totul la gunoi atacând-o pe Miriam Haley.”

Cea mai recentă condamnare vine după ani de apeluri și rejudecări în cazul urmărit îndeaproape.

Weinstein a fost condamnat la 23 de ani de închisoare în 2020, după ce un juriu l-a găsit vinovat de agresiunea sexuală asupra lui Haley și de violarea actriței Jessica Mann.

Însă, în 2024, cea mai înaltă instanță din New York a anulat condamnările, spunând că procesul lui Weinstein a fost prejudiciat de faptul că judecătorul a permis femeilor care au susținut că au fost victime ale agresiunii sexuale din partea lui Weinstein să depună mărturie, în ciuda faptului că nu erau reclamante în acest caz.

Weinstein a fost din nou judecat în 2025 și a fost condamnat încă o dată pentru un act sexual care a implicat-o pe Haley.

Jurații l-au achitat ​​pe Weinstein de o acuzație separată de agresiune sexuală care o implica pe fostul model Kaja Sokola, dar nu au putut ajunge la un verdict cu privire la acuzația de viol care o implica pe Mann. Procurorii au rejudecat acuzația de Mann la începutul acestui an, dar juriul a ajuns la un impas în luna mai. Acuzația a fost ulterior retrasă după ce Mann a declarat că nu mai poate suporta un alt proces.

Weinstein așteaptă, de asemenea, o nouă condamnare într-un caz separat de viol din California.

În iunie, o curte de apel din California a confirmat condamnarea lui Weinstein pentru viol și agresiune sexuală din 2022. El a fost găsit vinovat de agresarea unui model italian în camera ei de hotel în timpul unui festival de film.

El ar putea executa pedeapsa din California înainte de a începe pedeapsa impusă la New York. Farber a declarat la pronunțarea sentinței de miercuri că statul California va avea ultimul cuvânt în ceea ce privește executarea consecutivă sau concomitentă a pedepselor impuse de Weinstein.

Acuzațiile și acuzațiile ulterioare împotriva lui Weinstein au fost unul dintre cei mai importanți factori în lansarea mișcării #MeToo. Peste 80 de femei au depus acuzații de agresiune sexuală sau abatere de la legea sa.