Banii încep să curgă la Craiova! Oltenii încasează milioane de euro de la UEFA, după parcursul european

Universitatea Craiova începe să încaseze banii obținuți după calificarea în faza ligii din Conference League. Primele plăți din partea UEFA sunt programate pentru 25 septembrie 2026, iar suma totală ajunge la câteva milioane de euro.

Mihai Rotaru Foto: Arhivele Adevărul

Clubul oltean are garantat un „starting fee” de 3,17 milioane de euro pentru participarea în competiție. Cea mai mare parte a acestei sume, 3,05 milioane de euro, va fi plătită în prima tranșă, în timp ce restul de 120.000 de euro va ajunge la club în octombrie 2027.

Oltenilor le revine și o parte din fondul „Value Pillar”

Pe lângă banii garantați pentru calificare, Craiova va primi și o parte din fondul „Value Pillar”. Pentru Conference League, acest fond este estimat la 57 de milioane de euro, iar prima tranșă, reprezentând 75% din suma care îi revine clubului, este programată tot pentru 25 septembrie.

Ce este Value Pillar? Este noul sistem prin care UEFA distribuie o parte din banii obținuți din competițiile europene. Acesta a fost introdus în locul vechilor criterii „market pool” și „coefficient”. Pe scurt, suma primită de fiecare club este stabilită în funcție de două elemente importante: valoarea pieței media din țara sa și poziția ocupată de echipă în clasamentele UEFA.

Pentru cluburile europene se ia în calcul coeficientul UEFA pe ultimii cinci ani, iar pentru componenta non-europeană este folosit coeficientul pe zece ani. O poziție mai bună în aceste clasamente înseamnă o parte mai mare din fondul alocat. În cazul Universității Craiova, UEFA nu a stabilit o sumă fixă pentru acest fond. Clubul va primi suma calculată conform acestor criterii. 75% din bani urmează să fie virați pe 25 septembrie, iar ultima tranșă, de 25%, este programată pentru 11 iunie 2027.