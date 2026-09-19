 Moment tensionat la Vocea României. Mama unui concurent a izbucnit după ce Irina Rimes l-a blocat pe Tudor Chirilă | adevarul.ro
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Moment tensionat la Vocea României. Mama unui concurent a izbucnit după ce Irina Rimes l-a blocat pe Tudor Chirilă

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Un moment tensionat a avut loc în ediția din 18 septembrie a emisiunii „Vocea României”. Tudor Gavrilă a întors toate cele patru scaune, însă decizia Irinei Rimes de a folosi SUPERBLOCK-ul pentru Tudor Chirilă a provocat o reacție vehementă din partea mamei concurentului.

„Nu, nu, nu! Refuz!”, a spus mama lui Tudor Gavrilă după ce a văzut că Irina Rimes l-a blocat pe Tudor Chirilă.

Artista i-a explicat că SUPERBLOCK-ul este una dintre armele pe care antrenorii le pot folosi în cadrul competiției și că a apelat la ea pentru că a fost impresionată de vocea lui Tudor.

„Mama, îmi pare rău, dar există niște reguli la Vocea României de care ne folosim. Asta este una dintre arme și eu astăzi am folosit-o pentru că îmi place foarte mult vocea băiatului dumneavoastră”, i-a spus Irina Rimes, potrivit ProtV.

Tudor Gavrilă i-a impresionat pe toți antrenorii

Prestația lui Tudor Gavrilă i-a făcut pe toți cei patru antrenori să întoarcă scaunele. Smiley a fost impresionat de vocea concurentului și a încercat să-l convingă să intre în echipa sa.

„Ai scos niște sunete de zici că le scoteai dintr-o chitară electrică. Fascinant! Ești și talentat și frumos și deștept. Mi-aș dori foarte tare să vii în echipa mea”, a spus Smiley.

Theo Rose a remarcat prezența scenică a tânărului și felul în care acesta ar putea să-i inspire pe cei care urmăresc emisiunea.

Tudor Gavrilă a întors patru scaune
Tudor Gavrilă a întors patru scaune Foto: SURSA: Vocea României

„Ești o prezență captivantă, de la cum te prezinți și până la cum cânți. Mi se pare foarte frumos că apar oameni ca tine care devin motivul pentru care unii puștani care se uită la Vocea României se apucă de cântat. Mă bucur tare că ai ales să vii și că ne dai ocazia să lucrăm cu un așa fenomen!”, a spus Theo.

Irina Rimes a încercat să-l convingă pe Tudor Gavrilă să-i aleagă echipa și i-a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a ajunge în finală.

„O să fiu foarte sinceră cu tine. Nu știu dacă te vezi câștigător al concursului, iar eu nu știu dacă o să pot face asta pentru tine pentru că eu nu am câștigat niciun sezon până acum... Dar pot să îți promit un loc 2 cinstit și să știi că locul 2 nu e cel mai rău”, i-a spus artista.

După discuțiile cu antrenorii, Tudor Gavrilă a trebuit să decidă alături de cine va continua competiția.

El a anunțat că va merge în echipa lui Theo Rose și a lui Horia Brenciu.

Cine este Tudor Gavrilă

Tudor Gavrilă cântă de la vârsta de 6 ani. Mama lui s-a gândit încă de atunci să-l ducă la canto, însă a preferat să aștepte până când acesta a ajuns la liceu, pentru ca Tudor să se concentreze mai întâi asupra Evaluării Naționale.

Tânărul a urmat Colegiul Cervantes, la secția bilingv spaniolă, iar în paralel a început să studieze muzica. În clasa a XII-a s-a pregătit intens pentru admiterea la Conservator și a reușit să fie admis.

Mama sa este director la Teatrul Mic și, deși nu s-a opus alegerii fiului său, s-a temut ca acesta să nu fie dezamăgit și să nu rămână fără un drum profesional sigur. Tudor și-a dorit însă să urmeze o carieră artistică și să cânte și să joace în musicaluri.

Părinții lui Tudor s-au despărțit când acesta avea 3 ani. Relația cu tatăl său a fost reluată mai târziu, după ce acesta nu a fost foarte prezent în adolescența tânărului.

În urmă cu doi ani, tatăl lui Tudor a suferit un AVC. În spital, concurentul i-a cântat melodia pe care acesta i-o cânta în copilărie și l-a văzut plângând. Experiența l-a făcut să înțeleagă cât de puternic poate fi impactul muzicii și cum aceasta poate transmite emoție și poate alina suferința.

În prezent, Tudor este student în anul III la Conservator, la secția Compoziție, Muzică Ușoară, pe care o preferă datorită conexiunii pe care o are cu oamenii. În facultate și-a format o trupă alături de câțiva colegi, „Mizantrop”.

Tudor Gavrilă a participat și la Eurovision, unde a ajuns până în semifinale. De asemenea, a susținut concerte în Cluj, Târgu Mureș și București, precum și un concert radiofonic la Radio Guerrilla și un show la Echoes Haus.

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