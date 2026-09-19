 Kremlinul a confiscat activele Nestlé şi Auchan din Rusia. „Companii europene din țări neprietenoase” | adevarul.ro
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Kremlinul a confiscat activele Nestlé şi Auchan din Rusia. „Companii europene din țări neprietenoase”

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Activele Nestlé și Auchan din Rusia au fost plasate temporar sub controlul unei companii rusești, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin.

Sediul Nestlé din Perm.
Sediul Nestlé din Perm. Foto: The Moscow Times

Decretul prezidențial a fost publicat joi, 17 septembrie, cu o zi înainte ca purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, să explice motivele pentru care autoritățile ruse au luat această măsură. Vineri, Peskov a declarat că Nestlé și Auchan sunt „companii europene din țări neprietenoase... implicate în prezent activ în ostilitățile împotriva noastră”.

Potrivit decretului, activele celor două companii au fost transferate temporar sub controlul companiei ruse L.E.V Management, notează CNN.

În acest context, Nestlé a anunțat că analizează situația și opțiunile pe care le are la dispoziție. Compania elvețiană, cunoscută pentru produse precum ciocolata KitKat și cafeaua Nescafé, mai operează șase unități în Rusia și are peste 7.000 de angajați acolo.

În 2021, ultimul an pentru care Nestlé a raportat aceste date, vânzările din Rusia au reprezentat 2% din vânzările totale ale grupului. Compania a obținut atunci în această țară aproximativ 2 miliarde de franci elvețieni, echivalentul a 2,4 miliarde de dolari.

Acțiunile Nestlé au scăzut cu 2% la Zurich după anunțul privind preluarea temporară a activelor.

„Nestlé se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja drepturile și pentru a asigura continuitatea operațiunilor comerciale, în interesul tuturor părților implicate, în special al angajaților săi”, a transmis compania într-un comunicat.

Auchan, care vinde alimente, haine, produse pentru casă și electronice, nu a comentat situația până la publicarea articolului, însă, conform site-ului companiei, retailerul francez are 230 de magazine și o prezență online în Rusia.

Cum a preluat Rusia mai multe companii străine

Măsura luată în cazul Nestlé și Auchan vine după mai multe intervenții ale statului rus asupra companiilor cu capital străin. Procesul s-a intensificat după începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

În 2023, Vladimir Putin a semnat un decret prin care guvernul a primit dreptul de a plasa temporar sub controlul său active deținute de companii din țări considerate „neprietenoase”. Ulterior, autoritățile au preluat controlul asupra filialelor rusești ale producătorului francez de iaurturi Danone și ale producătorului danez de bere Carlsberg.

În acest context, peste 1.000 de companii au ales să părăsească voluntar Rusia în lunile care au urmat invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Nestlé a rămas însă pe piața rusă, chiar dacă și-a redus drastic activitatea. Compania a restrâns gama de produse comercializate în țară după începutul războiului, iar decizia de a continua operațiunile a atras critici, inclusiv din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Compania și-a apărat atunci poziția, spunând că furnizează populației „alimente importante” și că nu obține profit din operațiunile sale din Rusia, pe care le-a „redus semnificativ”.

Presiunile Kremlinului se extind și asupra companiilor rusești

Preluările nu se opresc însă la companiile străine. Autoritățile ruse și-au intensificat intervențiile și asupra unor firme autohtone, iar activele sunt redistribuite la o scară care, potrivit unor analiști, amintește de perioada de după destrămarea Uniunii Sovietice.

Alexandra Prokopenko, cercetător principal la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin, a scris într-un articol de opinie publicat vineri, 18 septembrie, în New York Times, că Biroul Procurorului General al Rusiei „a urmărit agresiv o serie de naționalizări, redeschizând tranzacții de privatizare din anii 1990 pe motiv că acestea au încălcat suveranitatea economică a țării”.

Pe fondul acestei schimbări de politică economică au loc, în acest weekend, și primele alegeri parlamentare la nivel național din Rusia de la invazia Ucrainei din 2022.

La scrutinul pentru Duma de Stat participă partidul Rusia Unită, formațiunea lui Vladimir Putin, care vizează obținerea unei majorități covârșitoare.

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