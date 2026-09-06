 Marin și Stanciu, înarmați pentru o toamnă infernală în Liga Națiunilor! Tricolorii au marcat goluri excepționale pentru echipele de club | adevarul.ro
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Marin și Stanciu, înarmați pentru o toamnă infernală în Liga Națiunilor! Tricolorii au marcat goluri excepționale pentru echipele de club

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Răzvan Marin și Nicolae Stanciu traversează o perioadă bună înaintea meciurilor din Liga Națiunilor. Cei doi internaționali români vin după evoluții solide și goluri importante, iar forma lor poate fi un plus pentru naționala României în duelurile care urmează.

Răzvan Marin și Nicolae Stanciu
Răzvan Marin și Nicolae Stanciu Foto: Sportpictures

Selecționerul Gică Hagi a anunțat, în decursul zilei de astăzi, lotul preliminar pentru primele acțiuni ale echipei naționale din această toamnă.

Răzvan Marin, gol și victorie pentru AEK!

Răzvan Marin a avut din nou un rol important pentru AEK Atena. Formația sa a câștigat fără probleme partida de pe teren propriu cu Aris, scor 4-0, iar internaționalul român și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Marin a înscris în minutul 67, când AEK conducea deja cu 2-0. Faza a pornit de la Lovro Majer, care a profitat de o eroare a adversarilor și a recuperat mingea la mijlocul terenului. Croatul a avansat rapid și i-a trimis balonul lui Marin. Mijlocașul român a intrat în careu, a avut nevoie de o singură atingere pentru a-și pregăti șutul și a trimis mingea la colțul lung, fără șanse pentru portarul lui Aris.

Golul îi duce bilanțul lui Marin la două reușite și patru pase decisive în cele șase apariții bifate pentru AEK în acest sezon. AEK a mai înscris de patru ori, prin Barnabas Varga, de două ori, Aboubakary Koita și Zini. Succesul o menține pe echipa din Atena în fruntea clasamentului din Grecia, cu 7 puncte după primele trei etape, la egalitate cu Olympiakos.

Nicolae Stanciu, gol superb și premiul de omul meciului în China

Nicolae Stanciu continuă să aibă evoluții foarte bune în China. Mijlocașul român a fost titular pentru Dalian Yingbo în partida cu Qingdao Hainiu, câștigată de echipa sa cu 2-1, în etapa a 26-a a campionatului.

Stanciu a avut nevoie de doar 10 minute pentru a-și pune amprenta asupra jocului. Românul a primit mingea în interiorul careului și a trimis un șut spectaculos sub bara transversală, fără să-i lase nicio șansă portarului advers. 

Qingdao a restabilit egalitatea în minutul 23, prin Yeboa, însă Dalian a intrat în avantaj la pauză. Luo Jing a înscris pentru 2-1 în minutul 45, după o pasă oferită de Mao Weiije.

La final, prestația lui Stanciu a fost recompensată cu titlul de omul meciului. Internaționalul român are un sezon foarte bun din punct de vedere ofensiv. În 25 de partide disputate, Stanciu a marcat de 11 ori și a oferit 4 pase decisive.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21.45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna);
  • 28 septembrie, 21.45: România - Bosnia (Arena Națională);
  • 2 octombrie, 21.45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia);
  • 5 octombrie, 21.45: România - Suedia (Arena Națională);
  • 14 noiembrie, 21.45: România - Polonia (Arena Națională);
  • 17 noiembrie, 21.45: Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica).

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