Andrei Rațiu, recital în fața Realului. Românul l-a desființat pe Vinicius Jr. și a primit cea mai mare notă din echipă

Rayo Vallecano a scos un punct important în duelul cu Real Madrid, partida de la Vallecas încheindu-se fără goluri, 0-0.

Andrei Rațiu a bifat toate minutele și a avut o evoluție solidă pe banda dreaptă. Românul a reușit să-l blocheze eficient pe Vinicius Jr., unul dintre cei mai periculoși jucători ai madrilenilor, și chiar a fost aproape să deschidă scorul în minutul 20, când șutul său puternic a fost respins cu dificultate de Courtois.

Jurnaliștii spanioli au rămas complet fermecați de evoluția internaționalului român.

„Rațiu a crescut în joc. L-a controlat pe Vinicius, dar a reușit și să se desprindă, să treacă de Carreras și să șuteze mingea respinsă de Courtois!”, a transmis Marca.

Rațiu a obținut o notă mai mare decât Vinicius Jr.

Andrei Rațiu a fost printre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu Real Madrid, primind nota 7,6 din partea platformei SofaScore, cea mai mare dintre toți jucătorii din echipa sa, la egalitate cu coechipierul Mendy. Media echipei Rayo a fost 6,89, semn că prestația românului a ieșit clar în evidență.

Adversarul său direct, Vinicius Jr., a fost notat cu 7,3, în timp ce cel mai apreciat jucător al madrilenilor a fost Arda Güler, cu 7,5. Cel mai bun om al meciului a fost însă portarul gazdelor, Stole Dimitrievski Batalla, care a primit 8,0 pentru paradele decisive.

În urma remizei, Real Madrid își păstrează fotoliul de lider, cu 31 de puncte, iar Rayo Vallecano rămâne pe locul 12, acumulând 15 puncte după această rundă.

Cifrele lui Andrei Rațiu

- patru recuperări

- 7/12 dueluri câștigate la sol

- 0/1 dueluri câștigate în aer

- un fault comis

- 68 de atingeri de balon

- 2/6 driblinguri reușite

- 20/28 pase reușite (71%)

- un șut pe poartă.