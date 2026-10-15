 Cristi Chivu nu va putea conta pe Lautaro Martinez în următoarele meciuri | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cristi Chivu nu va putea conta pe Lautaro Martinez în următoarele meciuri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fornație antrenată de mai bine de un an competițional de Cristian Chivu, Inter Milano l-a pierdut pentru cel puțin trei săptămâni pe atacantul Lautaro Martinez. Argentinianul a suferit o leziune musculară la coapsa stângă în meciul pierdut (3-4), acasă, cu Bruges (Belgia), în etapa cu numărul 2 a Ligii Campionilor Europeni.

Lautaro Martinez va fi indisponibil câteva săptămâni
Lautaro Martinez va fi indisponibil câteva săptămâni Foto: EPAImages

Clubul a precizat într-un comunicat: „Lautaro Martinez a fost supus unor teste clinice și imagistice joi, la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au detectat un disconfort muscular la nivelul mușchilor flexori ai coapsei stângi”.

Accidentarea s-a produs într-un moment dificil pentru Inter Milano. Liderul din Serie A va disputa meciuri extrem de importante înainte de următoarea „fereastră internațională”, care începe pe 9 noiembrie. Astfel că Lautaro ar putea rata până la șapte meciuri, inclusiv partidele din campionat cu Bologna, Fiorentina, Venezia, AC Milan și Como, precum și meciurile europene împotriva lui Șahtior Donețk și Feyenoord.

Căpitanul lui Inter a suferit accidentarea marți seara, după ce a marcat două goluri în meciul cu FC Bruges (3-4) din Liga Campionilor, disputat pe stadionul Giuseppe Meazza (San Siro). Dacă termenul de recuperare așteptat se confirmă, așa cum a relatat presa locală, Lautaro Martinez va reveni pe teren abia la jumătatea lunii noiembrie.

În actuala ediție din Serie A, atacantul argentinian a marcat patru goluri în cinci din cele șase meciuri de campionat jucate, inclusiv „o dublă” împotriva Romei, care a permis echipei să revină de la 0-2, și un alt gol împotriva lui Napoli, în minutul 90+1, completând o altă revenire după ce Inter fuseseră condusă cu două goluri.

Inter Milano ar putea avea probleme financiare dacă nu performează și în Liga Campionilor

Pe de altă parte, problemele pe care le-a avut în Liga Campionilor, acolo unde a pierdut la Real Madrid (1-2) și cu Bruges (3-4), riscă să influențeze negativ stabilitatea financiară a clubului. O ratare a calificării în optimile de finală ar obliga campioana Italiei să vândă un jucător important.

Potrivit Tuttosport, proprietarii americani ai clubului (Oaktree) consideră calificarea în optimile de finală drept singurul rezultat sportiv acceptabil în acest an competițional. Iar înfrângerea de marți, 3-4 pe teren propriu în fața lui FC Bruges, a provocat temeri. În sensul că echipa campioană a Italiei va fi nevoită să dispute din nou play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Eșecul cu Bruges poate avea efecte negative din punct de vedere financiar
Eșecul cu Bruges poate avea efecte negative din punct de vedere financiar Foto: EPAImages

Bilanțul financiar al clubului, aprobat săptămâna aceasta și care indică un profit pentru al doilea an consecutiv, scoate în evidență miza pusă în joc. Inter a câștigat puțin sub 74 de milioane de euro din premiile UEFA în anul competițional 2025/2026, când a fost eliminată de Bodo/Glimt. Cu un an înainte, când echipa, antrenată atunci de Simone Inzaghi, a ajuns în finală, clubul a încasat aproape 137 de milioane de euro. Aceasta reprezintă o scădere de aproximativ 63 de milioane de euro, înainte de a lua în calcul veniturile din vânzarea biletelor.

Calificarea în optimile de finală, chiar și prin trecerea prin play-off, aduce venituri estimate la 18-20 de milioane de euro. Succesul în competițiile europene i-a permis clubului Inter să evite vânzarea unor jucători importanți în ultimele două veri, iar ratarea acestei calificări ar putea face aproape inevitabilă despărțirea de un jucător de top.

Programul meciurilor oferă motive de speranță. Echipa lui Cristian Chivu urmează să le înfrunte pe Șahtior Donețk, Feyenoord și Stuttgart, după care va juca în deplasare cu Borussia Dortmund, va primi vizita lui Liverpool și va încheia pe terenul lui Slovan Bratislava. Analizând ultimele două sezoane, 16 puncte ar fi suficiente pentru o clasare între primele opt, implicit pentru calificarea directă în optimile de finală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cazați în același hotel la Bruxelles. Cei doi s-au întâlnit aproape de miezul nopții. Ce au discutat
gandul.ro
image
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
mediafax.ro
image
Dosar penal și excluderea din fotbal pentru antrenorul-agresor de la Vaslui! „Am cerut FRF să-i ridice licența!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce se tem procurorii să fie dezincriminată posesia de droguri pentru consum propriu și cum le răspunde un criminolog
libertatea.ro
image
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio valoare. Ilie Bolojan are de dat explicații
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Doru Todoruț, probleme la picior înaintea concertului Deepcentral. Ce pregătesc gemenele lui pentru aniversarea de 14 ani
click.ro
image
AUR cere pensionarea la 60 de ani pentru o categorie de români. Partidul lui Simion a depus proiectul în Parlament
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Adolescenți de 15 și 18 ani, spărgători la self pay. Cum își puneau în aplicare planul
observatornews.ro
image
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
cancan.ro
image
Intotero, pusă la Ministerul Mediului după ce a mai fost de 4 ori ministru. A trecut pe la „Spiru Haret”
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Ai 35 de ani de muncă și mai lucrezi încă trei. Câți bani în plus poți primi la pensie pentru anii 36, 37 și 38
playtech.ro
image
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
digisport.ro
image
Doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. Soțul a încercat să o scape, deși nu era în mașină
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cleopatra și Edward Sanda și-au luat casă. Primele imagini cu vila din București. E luminoasă, cu geamuri lungi și foarte aerisită: Urmeze să ne mutăm curând / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Nicuşor Dan a dat vestea cea mare privind Guvernul: Eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima
click.ro
image
Două zodii își pot schimba radical viața! Întâlnirea care le poate aduce iubirea și veștile la care visau
click.ro
image
Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a slăbit 20 de kilograme. Ce regim a urmat: „Am fost Miss la viața mea”
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Oana Lis, decizie radicală după ce a fost jignită în repetate rânduri! „Cel mai scârbos lucru”
image
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima

OK! Magazine

image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare