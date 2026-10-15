Cristi Chivu nu va putea conta pe Lautaro Martinez în următoarele meciuri

Fornație antrenată de mai bine de un an competițional de Cristian Chivu, Inter Milano l-a pierdut pentru cel puțin trei săptămâni pe atacantul Lautaro Martinez. Argentinianul a suferit o leziune musculară la coapsa stângă în meciul pierdut (3-4), acasă, cu Bruges (Belgia), în etapa cu numărul 2 a Ligii Campionilor Europeni.

Lautaro Martinez va fi indisponibil câteva săptămâni Foto: EPAImages

Clubul a precizat într-un comunicat: „Lautaro Martinez a fost supus unor teste clinice și imagistice joi, la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au detectat un disconfort muscular la nivelul mușchilor flexori ai coapsei stângi”.

Accidentarea s-a produs într-un moment dificil pentru Inter Milano. Liderul din Serie A va disputa meciuri extrem de importante înainte de următoarea „fereastră internațională”, care începe pe 9 noiembrie. Astfel că Lautaro ar putea rata până la șapte meciuri, inclusiv partidele din campionat cu Bologna, Fiorentina, Venezia, AC Milan și Como, precum și meciurile europene împotriva lui Șahtior Donețk și Feyenoord.

Căpitanul lui Inter a suferit accidentarea marți seara, după ce a marcat două goluri în meciul cu FC Bruges (3-4) din Liga Campionilor, disputat pe stadionul Giuseppe Meazza (San Siro). Dacă termenul de recuperare așteptat se confirmă, așa cum a relatat presa locală, Lautaro Martinez va reveni pe teren abia la jumătatea lunii noiembrie.

În actuala ediție din Serie A, atacantul argentinian a marcat patru goluri în cinci din cele șase meciuri de campionat jucate, inclusiv „o dublă” împotriva Romei, care a permis echipei să revină de la 0-2, și un alt gol împotriva lui Napoli, în minutul 90+1, completând o altă revenire după ce Inter fuseseră condusă cu două goluri.

Inter Milano ar putea avea probleme financiare dacă nu performează și în Liga Campionilor

Pe de altă parte, problemele pe care le-a avut în Liga Campionilor, acolo unde a pierdut la Real Madrid (1-2) și cu Bruges (3-4), riscă să influențeze negativ stabilitatea financiară a clubului. O ratare a calificării în optimile de finală ar obliga campioana Italiei să vândă un jucător important.

Potrivit Tuttosport, proprietarii americani ai clubului (Oaktree) consideră calificarea în optimile de finală drept singurul rezultat sportiv acceptabil în acest an competițional. Iar înfrângerea de marți, 3-4 pe teren propriu în fața lui FC Bruges, a provocat temeri. În sensul că echipa campioană a Italiei va fi nevoită să dispute din nou play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Eșecul cu Bruges poate avea efecte negative din punct de vedere financiar Foto: EPAImages

Bilanțul financiar al clubului, aprobat săptămâna aceasta și care indică un profit pentru al doilea an consecutiv, scoate în evidență miza pusă în joc. Inter a câștigat puțin sub 74 de milioane de euro din premiile UEFA în anul competițional 2025/2026, când a fost eliminată de Bodo/Glimt. Cu un an înainte, când echipa, antrenată atunci de Simone Inzaghi, a ajuns în finală, clubul a încasat aproape 137 de milioane de euro. Aceasta reprezintă o scădere de aproximativ 63 de milioane de euro, înainte de a lua în calcul veniturile din vânzarea biletelor.

Calificarea în optimile de finală, chiar și prin trecerea prin play-off, aduce venituri estimate la 18-20 de milioane de euro. Succesul în competițiile europene i-a permis clubului Inter să evite vânzarea unor jucători importanți în ultimele două veri, iar ratarea acestei calificări ar putea face aproape inevitabilă despărțirea de un jucător de top.

Programul meciurilor oferă motive de speranță. Echipa lui Cristian Chivu urmează să le înfrunte pe Șahtior Donețk, Feyenoord și Stuttgart, după care va juca în deplasare cu Borussia Dortmund, va primi vizita lui Liverpool și va încheia pe terenul lui Slovan Bratislava. Analizând ultimele două sezoane, 16 puncte ar fi suficiente pentru o clasare între primele opt, implicit pentru calificarea directă în optimile de finală.