Echipa lui Cristi Chivu a pierdut cu Bruges, Dennis Man n-a jucat pentru Eindhoven

Antrenată de Cristi Chivu, Inter Milano a pierdut într-un mod dramatic (3-4), acasă, cu FC Bruges, în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal. În aceeași rundă, FC Barcelona s-a impus cu 4-1 la Istanbul, în fața lui Galatasaray. PSV Eindhoven nu l-a utilizat pe Dennis Man în meciul pierdut (0-1) cu Leipzig.

Chivu n-a reușit să câștige încă în ediția în curs a Ligii Campionilor Foto: EPAImages

Cu toate că a evoluat pe San Siro, Inter Milano a făcut un meci slab, erorile sale defensive fiind sancționate de FC Bruges. Germanul de origine italiană Nicolo Tresoldi a reuşit un hat-trick spectaculos (min. 30 - penalty, 63, 74), al doilea gol fiind înscris după o gafă a portarului Josep Martinez. Romeo Vermant (min. 87) a marcat şi el pentru belgieni, după o greşeală a lui Djed Spence.

De partea cealaltă, Lautaro Martinez a reuşit „dubla” (min. 44, 81), însă a ratat și singur cu fostul său coechipier Yan Sommer (min. 56). E de menționat că sud-americanul a marcat în opt ediții consecutive în UEFA Champions League (2019/20-2026/27). El este al treilea argentinian ca număr de goluri în Liga Campionilor (27), după Lionel Messi (129) şi Sergio Aguero (41).

Lautaro Martinez a reuşit „dubla”, însă a avut și o mare ratare Foto: EPAImages

Ange-Yoan Bonny (min. 90+3) a marcat celălalt gol al campioanei Italiei.

Pe de altă parte, Inter a avut o bară prin Hakan Calhanoglu (min. 33) şi o mare ocazie prin Zielinski (28), iar Bruges a trimis balonul în cadrul metalic al porții italienilor prin Tresoldi (min. 26) şi Virgili (min. 70).

Inter nu are niciun punct după primele două etape ale competiției.

Succes clar pentru catalani în Turcia

FC Barcelona s-a impus cu 4-1 în faţa lui Galatasaray, la Istanbul. Campioana Turciei a marcat prima, prin Aleksei Batrakov (min. 28). Gazdele au reușit apoi un gol care n-a fost validat din cauza unui ofsaid. La pauză a fost egalitate, 1-1, după golul lui Joao Cancelo (min. 43). În partea a doua, Fermin Lopez (min. 50), Anthony Gordon (min. 53) şi Karim Adeyemi (min. 66) au adus un succes clar pentru catalani.

Gordon a înscris un gol pentru Barcelona la Istanbul Foto: EPAImages

Finalistă în ediția trecută, Arsenal Londra a câştigat cu 3-0 în fața lui Lille, golurile fiind reușite în decurs de opt minute, după o oră de joc, de Jurrien Timber (min. 64), Eberechi Eze (min. 67) şi Bukayo Saka (min. 71).

Bayern a terminat la egalitate (3-3) cu campioana Norvegiei, Viking, în deplasare. Scandinavii au condus cu un surprinzător 2-0 la pauză, prin golurile reuşite de Gianni Stensness (min. 2), după un corner, şi de Peter Christiansen (min. 38), pe contraatac. Harry Kane i-a readus pe bavarezi în meci cu „o dublă” reuşită în primul sfert de oră al reprizei secunde (min. 54 - penalty, 60). Luis Diaz (min. 71) a punctat pentru Bayern, însă gazdele au profitat de eliminarea lui Michael Olise (min. 74) și au egalat in extremis prin golul lui Herman Haugen (min. 90).

Răzvan Marin a marcat golul victoriei lui AEK Atena în meciul cu Linz

Atletico Madrid a dispus cu 2-0 de Manchester United. Gazdele au deschis scorul după 50 de secunde, prin Pablo Barrios, iar Ademola Lookman (min. 79) a majorat diferența profitând de faptul că United a rămas în zece oameni. Înainte de eliminarea lui Leny Yoro (min. 74), englezii au trimis mingea în bară prin Bruno Fernandes. Şi Atletico Madrid a avut două bare (Alejandro Grimaldo şi Julian Alvarez).

RB Leipzig a învins-o cu 1-0 pe PSV Eindhoven, prin golul lui Brajan Gruda (min. 75). Campioana Olandei nu l-a folosit în acest meci pe Dennis Man. PSV avut un penalty la 0-0 (min. 19), însă Ivan Perisic n-a reușit să înscrie.

Villarreal a trecut cu 3-1 de Napoli. Au marcat: Georges Mikautadze (min. 23), Santiago Mourino (min. 27), Tani Oluwaseyi (min. 86), respectiv Amir Rrahmani (min. 8). Napoli a avut două bare în acest meci.

Alte rezultate ale meciurilor de marţi: RC Lens - Sporting Lisabona 0-2 (au marcat: Luis Javier Suarez 22, Issa Doumbia 74), Sabah FK - Slavia Praga 2-0 (au marcat: Kaheem Parris 49, Joy-Lance Mickels 88).

Astăzi se vor disputa partidele Feyenoord - Como, LASK - Liverpool (ambele de la ora 19.45), AS Roma - Real Madrid, Aston Villa - Fenerbahce, Bodo/Glimt - Borussia Dortmund, Manchester City - Paris Saint-Germain, Real Betis Sevilla - FC Porto, Şahtior Doneţk - AEK Atena, Slovan Bratislava - VfB Stuttgart (toate de la ora 22.00).

Clasament

1. FC Barcelona 2 2 0 0 9-2 6

2. Sporting Lisabona 2 2 0 0 5-1 6

3. Arsenal 2 2 0 0 4-0 6

4. Bayern Munchen 2 1 1 0 8-3 4

5. Paris Saint-Germain 1 1 0 0 6-1 3

6. Como 1 1 0 0 4-1 3

7. Manchester United 2 1 0 1 4-2 3

8. VfB Stuttgart 1 1 0 0 3-1 3

9. Manchester City 1 1 0 0 2-0 3

10. Villarreal CF 2 1 0 1 5-4 3

11. Aston Villa 1 1 0 0 3-2 3

11. Real Betis Sevilla 1 1 0 0 3-2 3

11. Borussia Dortmund 1 1 0 0 3-2 3

14. Atletico Madrid 2 1 0 1 3-2 3

15. Liverpool 1 1 0 0 2-1 3

15. Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3

17. AEK Atena 1 1 0 0 1-0 3

18. FC Bruges 2 1 0 1 6-6 3

19. RC Lens 2 1 0 1 3-4 3

20. RB Leipzig 2 1 0 1 2-4 3

20. Sabah FK 2 1 0 1 2-4 3

22. AS Roma 1 0 1 0 1-1 1

22. Şahtior Doneţk 1 0 1 0 1-1 1

22. Fenerbahce 1 0 1 0 1-1 1

25. PSV Eindhoven 2 0 1 1 1-2 1

26. Viking Stavanger 2 0 1 1 4-6 1

27. LASK 1 0 0 1 0-1 0

28. Inter Milano 2 0 0 2 4-6 0

29. FC Porto 1 0 0 1 0-2 0

30. Slavia Praga 2 0 0 2 2-5 0

31. SSC Napoli 2 0 0 2 1-4 0

32. Lille OSC 2 0 0 2 2-6 0

33. Feyenoord 1 0 0 1 1-5 0

34. Galatasaray 2 0 0 2 2-7 0

35. Slovan Bratislava 1 0 0 1 1-6 0

36. FK Bodo/Glimt 1 0 0 1 0-5 0

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile situate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în „optimi”.