Poli Timișoara tatonează terenul cu Cristi Chivu! Ce plan măreț al bănățenilor îl includ pe antrenorul lui Inter

Poli Timișoara pregătește un moment special pentru inaugurarea noului stadion „Eroii Timișoarei”.

Cristi Chivu Foto: EPA

Conducerea clubului își dorește ca evenimentul să fie marcat printr-un meci spectaculos, iar una dintre variantele luate în calcul este un duel cu Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu.

Potrivit GSP, managerul sportiv al formației bănățene, Cristi Bobar, poartă discuții în acest sens și încearcă să deschidă pista pentru un amical cu formația italiană. Bobar are o relație apropiată cu familia lui Cristi Chivu, cei doi fiind originari din Reșița și cunoscându-se de mai mulți ani.

„Cursul firesc e Superliga. Un obiectiv normal și asumat, asta vrem. Există toate premisele să reușim din prima. Dan Alexa este un antrenor foarte bun, isteț, este timișorean sută la sută, așa e! Am încercat să mizăm pe oameni locali cu atașament față de Poli. Fiindcă Poli Timișoara se simte, nu se poate exprima în cuvinte!”, a admis Dinu Bara, director general Poli Timișoara, conform sursei citate.

Legătura dintre oficialul lui Poli și familia Chivu este una mai veche

Bobar a contribuit inclusiv la realizarea bustului lui Mircea Chivu, tatăl actualului tehnician de la Inter, amplasat la stadionul din Valea Domanului. În plus, Mariana Chivu, mama lui Cristi, locuiește de mai mult timp la Timișoara.

Planul vine într-un moment important pentru Poli Timișoara. Echipa lui Dan Alexa a revenit în Liga 2 la finalul sezonului trecut și are obiectivul de a ajunge din nou în primul eșalon. În prezent, alb-violeții ocupă poziția secundă în clasament, la două puncte în spatele liderului Slatina.

Noua arenă a Timișoarei se apropie de momentul inaugurării

Stadionul „Eroii Timișoarei”, una dintre arenele aflate în construcție în orașul de pe Bega, a intrat în etapa finală a lucrărilor, iar oficialii clubului caută să pregătească un eveniment pe măsura noului stadion. Chiar dacă noul stadion „Eroii Timișoarei” ar urma să fie gata până la finalul lui 2026, Poli Timișoara nu va putea juca imediat acolo. Clubul trebuie să obțină mai întâi toate avizele și aprobările necesare, iar acest proces poate dura.

Astfel, în sezonul actual, Poli va continua să joace pe stadionul Electrica. Deocamdată, nu se știe nici când va avea loc inaugurarea oficială a noii arene și nici ce echipă va fi adversara bănățenilor. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș și un apropiat al echipei, spunea la sfârșitul lunii septembrie că lucrările ar trebui să fie gata în decembrie, așa cum a anunțat Primăria Timișoara. Totuși, el atrăgea atenția că obținerea tuturor aprobărilor necesare pentru ca stadionul să poată găzdui meciuri va mai dura.