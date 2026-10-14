 Ziariștii italieni îl critică pe Cristi Chivu: „Inter nu există în Europa!” | adevarul.ro
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Ziariștii italieni îl critică pe Cristi Chivu: „Inter nu există în Europa!”

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Eșecul (3-4) suferit de Inter Milano, acasă, cu Bruges, în etapa a doua a Ligii Campionilor, a stârnit multă nemulțumire în Italia. Mai cu seamă că echipa care a cucerit ultimul titlu în peninsulă a pierdut (1-2) și în runda inaugurală, la Madrid, cu Real.

Cristi Chivu și-a manifestat nemulțumirea în timpul meciului cu formația belgiană
Cristi Chivu și-a manifestat nemulțumirea în timpul meciului cu formația belgiană Foto: EPAImages

Și, așa cum se întâmplă de obicei, în vizorul presei a intrat Cristian Chivu. Acestuia i se reproșează evoluția slabă a apărătorilor, în special. Pe site-ul FCInter1908.it, antrenorul român a fost notat cu 4. Iar concluzia este dură: „Un dezastru. Echipa joacă fără niciun pic de echilibru. Spre final, Brugges dădea senzația că se află într-un parc de distracții. Acesta nu este fotbalul european. În două meciuri, Inter le-a permis adversarilor să-și creeze aproximativ 20 de ocazii de gol. Astfel nu poți ajunge departe”.

Pe același site a apărut și o opinie a lui Walter Zenga, preluată de pe contul său de YouTube: „Există o regulă veche care spune că învingătorii sărbătoresc, în timp ce învinșii oferă explicații. Inter are multe de explicat. Voi începe cu două observații: prima vizează eroarea flagrantă a lui Martinez – și-a lăsat poarta neapărată și s-a încasat un gol dezastruos. Apoi a fost faza de 4-2, care a pornit de la o pasă pe orizontală a lui Spence, genul de mișcare despre care și copiilor din ligile de juniori li se spune să nu o facă niciodată, mai ales la mijlocul terenului. Mingea a fost interceptată și trimisă în adâncime, iar eu l-am văzut pe Akanji, foarte lent, renunțând la urmărire și permițându-i adversarului să scape spre poartă și să marcheze pentru 4-2.”

Inter a pierdut 7 din ultimele 8 meciuri în Liga Campionilor

La fel de dură este și analiza din „Gazzetta dello Sport”:

„Dominantă în Italia, dezastruoasă în Europa. Echipa lui Cristian Chivu pare izolată, lipsită de orice anvergură internațională. Cu șapte înfrângeri în ultimele opt meciuri din Liga Campionilor, bilanțul este deplorabil. Înfrângerea drastică suferită în fața celor de la Club Brugge le compromite serios șansele de calificare directă în optimi. Ar avea nevoie de cel puțin cinci victorii și un egal în cele șase meciuri rămase – și le complică parcursul către faza play-off. Cu zero puncte după două partide, Inter a avut un start catastrofal; de fapt, nici măcar nu a reușit să intre în cursă. Pentru Brugge, Nicolò Tresoldi, tânărul italian oscilând între a reprezenta Germania și Italia, a reușit un hat-trick senzațional.

E de așteptat ca selecționerul Roberto Mancini să grăbească acum procesul de cooptare a jucătorului în naționala Italiei. Colac peste pupăză, Tresoldi este un fan declarat al rivalei AC Milan. Yann Sommer, fostul jucător al lui Inter devenit protagonistul serii, a părăsit stadionul San Siro victorios. În minte încolțește un gând persistent: dacă portarul elvețian s-ar fi aflat între buturile lui Inter, rezultatul ar fi fost diferit? Josep Martinez a oferit cadou al doilea gol celor de la Brugge printr-o decizie inexplicabilă de a ieși dintre buturi. Portarul spaniol are calitățile sale, dar este predispus la gafe costisitoare, iar acest lucru este pur și simplu inacceptabil”.

Tuttomercatoweb nu înțelege deciziile lui Chivu

Nici Tuttomercatoweb nu a fost mai puțin severă cu Chivu și Inter Milano. Publicația i-a dat nota 5 și a criticat modul în care a făcut echipa: „A trimis pe teren toți titularii, dar alegerea nu a dat roade. A fost depășit categoric de omologul său, care a condus-o pe Brugge spre un adevărat festin. Două meciuri, zero puncte. Acum drumul în Liga Campionilor devine complicat și va trebui să găsească o soluție. Chiar să nu merite Provedel o șansă? Acum trebuie să se gândească la asta”.

Cu toate că a evoluat pe San Siro, Inter Milano a făcut un meci slab, erorile sale defensive fiind sancționate de FC Bruges. Pentru campioana Italiei au înscris Lautaro Martinez (min. 44, 81) și Ange-Yoan Bonny (min. 90+3). De cealaltă parte, germanul de origine italiană Nicolo Tresoldi a reuşit un hat-trick spectaculos (min. 30 - penalty, 63, 74), al doilea gol fiind înscris după o gafă a portarului Josep Martinez. Romeo Vermant (min. 87) a marcat şi el pentru belgieni, după o greşeală a lui Djed Spence. După două etape în Liga Campionilor, Inter ocupă locul 28, fiind în afara pozițiilor care asigură calificarea în fazele eliminatorii.

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