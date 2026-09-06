Cosmin Olăroiu a trecut rapid peste începutul dificil de la Al Jazira și a transformat echipa într-una dintre formațiile în formă din campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Cosmin Olăroiu este „vedetă” printre arabi Foto: Profimedia

Revenire fabuloasă după un eșec major

Debutul antrenorului român nu a fost unul fericit. Pe 11 august, Al Jazira a pierdut categoric, 1-4 cu Al Ittihad, în ultima rundă a preliminariilor Ligii Campionilor Asiei. În urma rezultatului, echipa a ratat calificarea în competiția principală și a ajuns în Liga Campionilor Asiei 2, echivalentul asiatic al Europa League. Olăroiu a lăsat însă rapid în urmă acel eșec. Al Jazira a început excelent parcursul din campionat și a obținut patru victorii consecutive.

„Tot meritul e al fotbaliștilor, nu al meu!”

Cea mai recentă a venit sâmbătă, 5 septembrie, pe terenul lui Al Ahli Dubai, într-un meci disputat în condiții extrem de dificile. Temperaturile au ajuns la aproximativ 40 de grade Celsius, iar Al Jazira s-a văzut condusă încă din minutul 2.

Echipa lui Olăroiu nu s-a prăbușit însă după golul primit. A reacționat foarte bine, a întors partida și s-a impus în cele din urmă cu 3-1, obținând astfel încă o victorie importantă în campionat.

„E meritul lor, al jucătorilor, nu al meu. Așa cum v-am spus, să joci pe o astfel de vreme este incredibil de greu. Ați văzut câți jucători au ieșit din teren cu crampe, a fost un meci foarte greu de jucat și de aceea tot meritul e al fotbaliștilor, nu al meu. Sunt fericit că am câștigat. Dar în continuare suntem la 60-70% din nivelul pe care ar trebui să îl avem. Totuși, e bine că în acest moment, cu atât de multe lucruri noi, cu jucători proaspăt veniți, câștigăm și adunăm puncte. Timpul ne va ajuta să ne îmbunătățim, o vom face pas cu pas.

„Iubesc să lucrez cu acești fotbaliști și cu acest club!”

Atunci la ce să ne așteptăm când echipa va ajunge la 90% sau chiar 100% capacitate) Vom fi mai buni, cu siguranță. Dar imaginați-vă, Talisca a ajuns ieri. A făcut un antrenament cu noi și astăzi a jucat 45 de minute, pe căldura asta… Kristjan Asllani mi-a spus la un moment dat că e mort (n.r. – râde). Anthony Dennis mi-a zis același lucru. Sunt jucători care nu sunt obișnuiți să joace pe o astfel de vreme și sunt și de puțin timp cu noi. Așa că avem nevoie de timp să îi integrăm. Dar din nou, mulțumim lui Dumnezeu că am câștigat, mulțumim lui Dumnezeu că jucătorii au evoluat fantastic și că au făcut un mare efort. S-au sacrificat și au meritat victoria.

(n.r. – Vor mai veni jucători noi?) Uite, sunt binecuvântat să am astfel de jucători, iubesc să lucrez cu acești fotbaliști și cu acest club. Iar dacă vom avea și alți jucători noi, vom vedea, vom face o evaluare și vom vedea ce decizii vom lua!”, a declarat Cosmin Olăroiu, potrivit Sport4All.

Cosmin Olăroiu pregătește cel mai valoros lot din Emirate

Al Jazira are un start foarte bun de sezon și ocupă primul loc în campionatul Emiratelor Arabe Unite. Echipa lui Cosmin Olăroiu a acumulat 12 puncte, același număr ca Al Ain. Pe poziția a treia se află Al Ahli Dubai, cu 9 puncte, după înfrângerea suferită în fața formației pregătite de antrenorul român.

Al Jazira se remarcă și prin valoarea lotului. Conform datelor de pe Transfermarkt, gruparea antrenată de Olăroiu are cel mai valoros lot din campionatul Emiratelor, evaluat la 87,93 milioane de euro.

La distanță considerabilă se află Al Wasl, cu un lot cotat la 50,11 milioane de euro, și Shabab Al Ahli, evaluat la 48,65 milioane de euro.