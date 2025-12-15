Cosmin Olăroiu, eșec major la cârma naționalei arabe. Antrenorul român a dat cu piciorul unei averi

Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu are succes la cârma naționalei de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, cu care a pierdut în semifinalele Cupei Arabe. Selecționata lui „Oli”, care ratase calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, a fost eliminată clar de Maroc, scor 0-3.

La acest turneu, federația îi stabilise obiectivul de a câștiga finala. Asta după ce Emiratele au pierdut barajul de Mondiale cu Irak.

Naționala din Emiratele Arabe Unite s-a calificat în sferturi de pe locul al doilea în Grupa C, sub Iordania, dar peste Egipt și Kuweit. În „sferturi”, naționala lui Olăroiu a trecut la loviturile de departajare de Algeria, 7-6.

Numit în aprilie 2025 la naționala Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu a avut ca principal obiectiv calificarea la Cupa Mondială din 2026. Șeicii îi pregătiseră antrenorului român un bonus substanțial, în valoare de 5 milioane de euro.

Tehnicianul încasează în prezent un salariu de 5,3 de milioane de euro anual, iar în cei doi ani de contract ar fi remunerat cu aproape 11 milioane de euro.