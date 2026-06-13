Cosmin Olăroiu a fost prezentat oficial la Al-Jazira. Românul ajunge la al șaselea club din Golf

Cosmin Olăroiu are o nouă provocare în Emiratele Arabe Unite. Tehnicianul român a fost numit antrenor principal la Al Jazira Club, formație care a anunțat oficial mutarea sâmbătă, prin intermediul rețelelor de socializare.

Clubul din Abu Dhabi a transmis că a ajuns la un acord cu Olăroiu, contractul fiind valabil până în 2028. Românul, în vârstă de 57 de ani, revine astfel la o echipă de club după experiența pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite, pe care a condus-o în perioada aprilie 2025 – mai 2026, dar cu care a ratat calificarea la Campionatul Mondial, motiv pentru care a și fost demis.

„Suntem încântați să anunțăm semnarea oficială a contractului cu antrenorul român Cosmin Olăroiu, în funcția de manager al primei echipe. Înțelegerea este valabilă până în 2028”, a transmis Al Jazira, care devine a șasea echipă de club din Golf pe care o va pregăti tehnicianul nostru.

Cosmin Olăroiu a cucerit 13 trofee cu echipele din Golf

De-a lungul carierei, acesta a mai antrenat Al-Hilal, Al-Sadd, Al Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah FC. De asemenea, a fost pentru o scurtă perioadă (4 meciuri) selecționer al Arabiei Saudite în perioada 2014–2015. De altfel, el este unul dintre cei mai aureolați antrenori din zona Golfului, cucerind 13 trofee cu echipele pe care le-a pregătit.

În ceea ce o privește pe Al Jazira, aceasta a terminat pe locul 4 în campionatul din Emiratele Arabe Unite. Clubul are în palmares trei titluri de campioană, trei Cupe ale Emiratelor, două Cupe ale Ligii și o Supercupă. Actualul lot are o valoare estimată de către cei de la Transfermarkt de 44 de milioane de euro, mai mare decât a orcărei echipe din Superligă.