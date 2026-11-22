Legitimat la CSM Bacău, Constantin Popovici (38 de ani) s-a clasat pe locul 1 în etapa de Cupă Mondială la sărituri în apă de la mare înălţime (27 m) de la Zhaoqing (China). Grație și acestui succes, românul a terminat pe prima poziție în clasamentul general al ediţiei 2026 a competiției.

Constantin Popovici rămâne cel mai valoros săritor în apă de la mare înălțime din lume Foto: World Aquatic

La etapa din China, după cele patru sărituri, două efectuate ieri (sâmbătă, 21 noiembrie 2026), şi două astăzi (duminică, 22 noiembrie), sportivul băcăuan a totalizat 429,10 puncte. Astfel, el i-a depășit pe americanul James Lichtenstein (428,55 puncte) şi pe francezul Gary Hunt (380,25 puncte).

Graţie acestui succes, Constantin Popovici a câştigat ediția din acest an a Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălţime (27 m), cu 90 de puncte. Absent de la etapa din China, Cătălin Preda a ocupat poziţia a şaptea, cu 51 de puncte.

Popovici a terminat pe primul loc ediția 2026 a Cupei Mondiale Foto: World Aquatics

Constantin Popovici a postat următorul mesaj pe contul său de Facebook: „CE MOD DE A ÎNCHEIA SEZONUL! Victorie la a treia și ultima etapă a Cupei Mondiale de Sărituri în Apă (World Aquatics Diving World Cup), desfășurată la Zhaoqing, în China! 🇨🇳 World Aquatics. Prin această victorie, am acumulat suficiente puncte pentru a deveni campion al Cupei Mondiale 2026 și cel mai bun săritor al anului 2026! Nu aș putea fi mai mândru de acest sezon. A început anevoios, cu accidentări, provocări și multe momente în care lucrurile nu au mers conform planului. Dar am continuat să lupt, am rămas concentrat și am revenit mai puternic. Și ce mod de a încheia... câștigând ca un rechin!”.

Constantin Popovici a mulțumit celor care l-au ajutat în obținerea acestui nou succes Foto: World Aquatics

Sportivul pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu a transmis „un uriaș MULȚUMESC oamenilor care au fost alături de mine în această călătorie: Clubului meu, CSM Bacău, pentru sprijinul incredibil, și în special antrenorilor mei, Adrian Gavriliu și Mihaela Neagu, Adrian Gavriliu Mikyy, Delfina Swimwear, pentru că au crezut în mine și m-au susținut de-a lungul anilor, Kinetoterapeuților mei, care mă „repară” de fiecare dată și se asigură că rămân întreg! Și, bineînțeles, mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat pe parcurs. Un sezon dificil, un final incredibil și încă un titlu cu care mă pot mândri. Am reușit!”.