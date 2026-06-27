Constantin Popovici și Cătălin Preda s-au clasat pe podium la Copenhaga în Red Bull Cliff Diving 2026

Performanțe deosebite pentru români la a treia etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026. Constantin Popovici a ocupat locul 1, iar Cătălin Preda a fost pe 3 la Copenhaga.

Confirmându-și valoarea, sportivii români au fost la înălțime din toate punctele de vedere, la concursul de sărituri în apă de la mare înălțime din orașul danez.

După patru încercări, Constantin Popovici, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a totalizat 420,8 puncte, iar Cătălin Preda, pregătit de Florin Avasiloae, a avut 390,8 puncte.

În clasamentul general, în baza căruia la finalul sezonului se acordă Trofeul King Kahekili, Constantin Popovici se află pe locul 3, cu 35 de puncte, iar Cătălin Preda e pe poziția a patra, cu 32 de puncte.

Etapa a patra a circuitului mondial de sărituri în apă de la mare înălțime (27 m) Red Bull Cliff Diving World Series este programată în 31 iulie, la Mostar (Bosnia și Herțegovina).