Chivu, în extaz după o revenire de senzație cu Inter! Milanezii au întors de la 0-2 și au răpus-o pe Napoli: „Mi-a plăcut, echipa a turat motoarele!”

Cristi Chivu (45 de ani) se bucură de un start perfect de campionat pe banca lui Inter. Campioana Italiei a obținut trei victorii în primele trei etape, iar cea mai spectaculoasă a venit împotriva lui Napoli.

Cristi Chivu Foto: EPA

Deși formația milaneză a fost condusă cu 0-2 chiar pe teren propriu, Inter a avut o reacție impresionantă în repriza secundă. Echipa lui Chivu a întors complet partida, a marcat de trei ori și a obținut o victorie extrem de importantă, scor final 3-2.

„O reclamă excelentă pentru fotbalul italian!”

În urma acestui succes, Inter a ajuns, cel puțin temporar, pe primul loc în Serie A. După meci, tehnicianul român a apreciat în mod special atitudinea jucătorilor săi și felul în care aceștia au răspuns după un moment în care păreau să fi pierdut controlul partidei. Inter își trecuse în cont înaintea duelului cu Napoli victorii cu Monza, 4-1, și Cagliari, 1-0, astfel că Chivu are un bilanț perfect după primele trei etape.

„Un meci frumos de văzut, distractiv, o reclamă excelentă pentru fotbalul italian. Două echipe care au jucat cu garda jos, fără să se gândească la apărarea rezultatului. Au fost multe ocazii de ambele părți, în cele din urmă am câștigat noi pentru că am fructificat ocaziile, dar Napoli merită felicitată, pentru că este o echipă puternică, cu jucători care fac diferența și este bine antrenată.

„Îi felicit pe arbitri pentru modul în care au gestionat meciul!”

Puteam gestiona mai bine primul gol primit, iar al doilea a fost consecința acelei mingi care nu a ieșit din teren. Însă mi-a plăcut reacția, echipa nu și-a pierdut organizarea și a turat motoarele, jucând mai vertical. Golul de 2-1 ne-a dat mai multă speranță, am făcut câteva schimbări, iar la final am fost răsplătiți și pentru curaj. În ultimele minute a fost un adevărat infern pe stadion, publicul ne-a împins puternic de la spate și nu mai reușeam să comunicăm cu echipa pentru a le spune cum să se așeze pe teren!

Vreau să îi felicit pe arbitri pentru modul în care au gestionat meciul, jocul curge și nu mai există trageri de timp. Nu am văzut faulturi fluierate la atingeri ușoare, mențin o linie care este pe placul tuturor. Despre episoade specifice nu vorbesc, pentru că nu mă interesează!”, a spus Cristi Chivu, după meci.