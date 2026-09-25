 SUA ar pregăti terenul pentru o intervenție militară în Cuba. Ce dezvăluie documentele interne | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

SUA ar pregăti terenul pentru o intervenție militară în Cuba. Ce dezvăluie documentele interne

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Armata SUA ia în calcul trimiterea în următoarele patru luni a unor unități de sprijin către Comandamentul Sudic, în cadrul planificării militare privind Cuba, potrivit unor oficiali americani citați de CBS News.

Militari americani
Militari americani Foto: Shutterstock

CBS News scrie că documentul intern consultat de jurnaliști nu face referire la Cuba, însă mai mulți oficiali americani au declarat, sub protecția anonimatului, că solicitarea face parte din planificarea militară în desfășurare privind Cuba.

Oficialii nu au fost autorizați să vorbească public despre acest subiect. De asemenea, mesajul nu precizează de câți militari ar fi nevoie în regiunea aflată în responsabilitatea Comandamentului Sudic, care include America Centrală și America de Sud, precum și zona Caraibelor.

Documentul consultat de CBS News arată că sediul Rezervelor Armatei SUA solicită structurilor subordonate informații privind disponibilitatea a șase tipuri de formațiuni care ar urma să intre sub autoritatea Comandamentului Sudic al SUA.

Potrivit mesajului, unitățile ar putea fi „necesare în 90-120 de zile”, iar structurilor li se cere să transmită răspunsurile către sediul Rezervelor Armatei până pe 25 septembrie. 

Printre unitățile vizate se numără batalioane pentru logistică și geniu, un comandament de sprijin, o brigadă medicală, un detașament chirurgical și o brigadă de poliție militară.

„Din cauza preocupărilor privind securitatea operațională, nu dezvăluim detalii și nu comentăm deplasările operaționale ale SUA sau eventualele termene de desfășurare asociate operațiunilor, situațiilor neprevăzute sau planificărilor actuale ori viitoare.

Cu toate acestea, Comandamentul Sudic al SUA coordonează în permanență cu forțele comune pentru a evalua o serie de posibile necesități în zona sa de responsabilitate, în sprijinul misiunilor care îi sunt încredințate”, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Sudic pentru CBS.

CIA a înființat o unitate dedicată Cubei

În august, New York Times scria că Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a înființat în secret o nouă unitate operativă dedicată Cubei.

Decizia CIA reflectă intensificarea presiunilor exercitate de administrația președintelui Donald Trump asupra regimului de la Havana, potrivit unor surse familiarizate situația.

Noua structură are rolul de a coordona o campanie de informații și influență menită să accelereze schimbările politice și economice cerute de Washington și să creeze diviziuni în interiorul conducerii cubaneze,.

În paralel cu reorganizarea CIA, administrația Trump a ridicat Cuba la cel mai înalt nivel de interes în documentul care stabilește prioritățile comunității americane de informații – National Intelligence Priorities Framework (NIPF).

Astfel, Cuba a fost inclusă în categoria „Priority 1”, alături de state precum China, Rusia și Iran.

Ca urmare, mai multe agenții americane, inclusiv National Security Agency (NSA) și National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), și-au intensificat activitatea de colectare a informațiilor privind insula.

Potrivit surselor, au fost mobilizate inclusiv resurse spațiale și sateliți pentru monitorizarea activităților desfășurate pe teritoriul Cubei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Gigantul petrolier Eni plafonează prețul benzinei și motorinei timp de 30 de zile în Italia din
stirileprotv.ro
image
Iranul intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în șapte zile. Ce condiții i-a pus lui Donald Trump
gandul.ro
image
Milkshake, șaorma și diplomație! Deputat PSD, atac la adresa Oanei Țoiu: „Mult sos, multe ingrediente”
mediafax.ro
image
Nsimba la FCSB, la schimb cu Boutoutaou și 1,2 milioane de euro pentru Universitatea Craiova. Schimb șoc Mihai Rotaru - Gigi Becali
fanatik.ro
image
Armata SUA pregătește posibila desfășurare de trupe în Cuba. Ce unități ar putea fi trimise - Document
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în SuperLigă: schimb de jucători între FCSB și Universitatea Craiova!
digisport.ro
image
Loredana Groza, mesaj plin de dragoste pentru un artist îndrăgit din România. „Nu se va rupe niciodată lanțul de iubire”
click.ro
image
Propagandiștii ruși anunță o nouă „operațiune militară specială” în care ar folosi direct arme nucleare: „Va fi foarte scurtă”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă
observatornews.ro
image
Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: 'Avea un
cancan.ro
image
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
newsweek.ro
image
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
prosport.ro
image
Impozitele pe case și apartamente se schimbă din 2027. Cum va stabili e-Proprietatea cât valorează locuința şi cine va plăti mai mult
playtech.ro
image
Gigi Becali a achitat datoria lui Reghecampf azi: 150.000 de euro, nu 167.000 cât cere U Craiova după dobânzi
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
digisport.ro
image
Trecutul amoros a lui Ben Affleck, motiv de ironii printre copii săi. Ce glume fac pe seama actorului: „De parcă ai fi expert în relații”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vladimir Putin, rudă cu Zelenski. Dezvăluire incredibilă despre nepoata sa
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile
click.ro
image
Unde vrea să fie îngropat Viorel Lis. Oana Lis a făcut dezvăluirea: „E legat emoțional acolo”
click.ro
image
Cum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici”
image
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile

OK! Magazine

image
„Nu știu dacă voi mai fi în viață...” Regele Charles, mărturisire tulburătoare despre lupta cu boala