SUA ar pregăti terenul pentru o intervenție militară în Cuba. Ce dezvăluie documentele interne

Armata SUA ia în calcul trimiterea în următoarele patru luni a unor unități de sprijin către Comandamentul Sudic, în cadrul planificării militare privind Cuba, potrivit unor oficiali americani citați de CBS News.

Militari americani Foto: Shutterstock

CBS News scrie că documentul intern consultat de jurnaliști nu face referire la Cuba, însă mai mulți oficiali americani au declarat, sub protecția anonimatului, că solicitarea face parte din planificarea militară în desfășurare privind Cuba.

Oficialii nu au fost autorizați să vorbească public despre acest subiect. De asemenea, mesajul nu precizează de câți militari ar fi nevoie în regiunea aflată în responsabilitatea Comandamentului Sudic, care include America Centrală și America de Sud, precum și zona Caraibelor.

Documentul consultat de CBS News arată că sediul Rezervelor Armatei SUA solicită structurilor subordonate informații privind disponibilitatea a șase tipuri de formațiuni care ar urma să intre sub autoritatea Comandamentului Sudic al SUA.

Potrivit mesajului, unitățile ar putea fi „necesare în 90-120 de zile”, iar structurilor li se cere să transmită răspunsurile către sediul Rezervelor Armatei până pe 25 septembrie.

Printre unitățile vizate se numără batalioane pentru logistică și geniu, un comandament de sprijin, o brigadă medicală, un detașament chirurgical și o brigadă de poliție militară.

„Din cauza preocupărilor privind securitatea operațională, nu dezvăluim detalii și nu comentăm deplasările operaționale ale SUA sau eventualele termene de desfășurare asociate operațiunilor, situațiilor neprevăzute sau planificărilor actuale ori viitoare.

Cu toate acestea, Comandamentul Sudic al SUA coordonează în permanență cu forțele comune pentru a evalua o serie de posibile necesități în zona sa de responsabilitate, în sprijinul misiunilor care îi sunt încredințate”, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Sudic pentru CBS.

CIA a înființat o unitate dedicată Cubei

În august, New York Times scria că Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a înființat în secret o nouă unitate operativă dedicată Cubei.

Decizia CIA reflectă intensificarea presiunilor exercitate de administrația președintelui Donald Trump asupra regimului de la Havana, potrivit unor surse familiarizate situația.

Noua structură are rolul de a coordona o campanie de informații și influență menită să accelereze schimbările politice și economice cerute de Washington și să creeze diviziuni în interiorul conducerii cubaneze,.

În paralel cu reorganizarea CIA, administrația Trump a ridicat Cuba la cel mai înalt nivel de interes în documentul care stabilește prioritățile comunității americane de informații – National Intelligence Priorities Framework (NIPF).

Astfel, Cuba a fost inclusă în categoria „Priority 1”, alături de state precum China, Rusia și Iran.

Ca urmare, mai multe agenții americane, inclusiv National Security Agency (NSA) și National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), și-au intensificat activitatea de colectare a informațiilor privind insula.

Potrivit surselor, au fost mobilizate inclusiv resurse spațiale și sateliți pentru monitorizarea activităților desfășurate pe teritoriul Cubei.