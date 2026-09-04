A câștigat tot în Italia, dar altcineva i-a suflat premiul de sub nas. Cristi Chivu NU a fost desemnat „antrenorul anului” în Serie A

Cristi Chivu a avut un debut de sezon remarcabil la Inter, reușind să câștige atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei. Cu toate acestea, performanțele antrenorului român nu au fost suficiente pentru a-i aduce trofeul de „antrenorul anului” în fotbalul italian.

Cristi Chivu Foto: EPA

Premiul a fost acordat miercuri seară, 2 septembrie, în cadrul „Gran Gala del Calcio”, eveniment organizat de Asociația Fotbaliștilor Italieni. Gala îi premiază anual pe cei mai buni jucători, antrenori și arbitri din campionatul italian.

Como, performanță istorică sub comanda lui Fabregas

Premiul a fost acordat miercuri seară, 2 septembrie, în cadrul „Gran Gala del Calcio”, eveniment organizat de Asociația Fotbaliștilor Italieni. Gala îi premiază anual pe cei mai buni jucători, antrenori și arbitri din campionatul italian.Como, performanță istorică sub comanda lui Fabregas

Distincția a ajuns la Cesc Fabregas, tehnicianul lui Como, care a impresionat prin parcursul echipei sale în sezonul trecut și a reușit să obțină o clasare surprinzătoare în Serie A.

Sezonul trecut a fost unul istoric pentru Como, care, sub conducerea lui Cesc Fabregas, a reușit să termine Serie A pe locul patru. Rezultatul i-a asigurat clubului o premieră: participarea pentru prima dată în Liga Campionilor.

Inter, desemnată „echipa anului” în Serie A

Como a avut un parcurs solid și în Cupa Italiei, unde a ajuns până în penultimul act. Aventura s-a încheiat însă în semifinale, după confruntarea cu Inter, formația pregătită de antrenorul român Cristi Chivu. Inter a fost, de altfel, una dintre marile protagoniste ale sezonului. Campioana Italiei a primit distincția de „echipa anului”, după ce a reușit să cucerească atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

La nivel individual, Federico Dimarco a fost desemnat „jucătorul anului” și și-a găsit locul în echipa ideală a sezonului. Inter domină și această selecționată, cu încă patru reprezentanți: Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Hakan Calhanoglu și Lautaro Martinez.

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