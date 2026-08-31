 Start ideal pentru Chivu la Inter! Ce note a primit românul după a doua victorie consecutivă din Serie A | adevarul.ro
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Start ideal pentru Chivu la Inter! Ce note a primit românul după a doua victorie consecutivă din Serie A

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Inter continuă să strângă puncte la foc automat în noul sezon de Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu a trecut și de Cagliari, scor 1-0, în deplasare, și a ajuns la maximum de puncte după primele două etape.

Cristi Chivu
Cristi Chivu Foto: EPA

Singurul gol al întâlnirii de la Cagliari a venit rapid. În minutul 9, Hakan Calhanoglu a finalizat cu un șut precis la colțul lung, după o pasă foarte bună primită de la Nicolo Barella. Inter a continuat să dicteze ritmul și după deschiderea scorului, iar oaspeții au mai avut câteva oportunități de a se desprinde. Federico Dimarco a fost blocat de Elia Caprile, în timp ce Francesco Pio Esposito a avut două situații bune de a înscrie.

Gazdele au ieșit mai curajos de la cabine și au încercat să pună presiune pe poarta lui Inter. Alieu Fadera a avut o ocazie în minutul 61, însă Josep Martinez a intervenit. Milanezii au rămas periculoși pe contraatac, iar Lautaro Martinez a fost aproape să tranșeze definitiv partida.

Caprile a menținut-o pe Cagliari în joc până în ultimele minute, însă Inter a rezistat și a plecat cu toate cele trei puncte. Echipa lui Cristi Chivu are astfel 6 puncte din 6 posibile și un început de campionat fără greșeală.

Ce calificative a primit Chivu?

Nota 7 - Fcinter1908.it„Greu de descris. Ar fi trebuit să fie o victorie la scor, iar până la urmă Inter a ajuns chiar să-i mulțumească lui Bisseck. Rămâne însă imaginea unui meci dominat autoritar, pe alocuri chiar într-o manieră copleșitoare. Echipa a construit faze de o calitate foarte ridicată, iar luciditatea la finalizare va veni. Rămân câteva combinații care au fost, fără exagerare, spectaculoase!”.

Nota 6,5 - Eurosport Italia: „Inter confirmă că este echipa greu de bătut. Merge înainte bazându-se pe eficiență și pe automatismele de joc. Fiecare jucător își aduce contribuția, iar împreună fac ca mecanismul acestei echipe aproape perfecte să funcționeze la cel mai înalt nivel. Echipa scade însă în intensitate în repriza a doua, iar Chivu trebuie să găsească soluția pentru ca astfel de meciuri să fie închise mai devreme, menținând totodată un nivel mai ridicat de concentrare!.

Nota 6,5 - Tuttomercatoweb: „Surprizele Luis Henrique și Pavard nu schimbă cu nimic imaginea unei echipe care se anunță una dintre marile forțe ale acestui sezon de Serie A. În prima repriză, Inter a dominat clar, iar avantajul de doar un gol a fost prea mic raportat la desfășurarea jocului. În partea secundă, Cagliari a început să își facă simțită prezența, însă echipa lui Chivu nu a ieșit niciodată cu adevărat din meci și a reușit să țină sub control reacția gazdelor. Poate că, în ciuda victoriei la limită, aceasta a fost o demonstrație de forță mai convingătoare decât succesul din prima etapă cu Monza!”.

Nota 6 -  Sport Mediaset: „Nu este vina lui că jucătorii săi ratează prea multe ocazii, însă echipa a evoluat puțin dezordonat în repriza a doua!.

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