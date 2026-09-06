 Charles Leclerc și-a făcut praf monopostul în parapet! Accident teribil în Marele Premiu al Italiei | adevarul.ro
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Charles Leclerc și-a făcut praf monopostul în parapet! Accident teribil în Marele Premiu al Italiei

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Start de coșmar pentru Ferrari în Marele Premiu al Italiei! Charles Leclerc a fost protagonistul unui moment tensionat încă din primele secunde ale cursei, după ce s-a duelat cu propriul coechipier, Lewis Hamilton.

Charles Leclerc și-a distrus monopostul
Charles Leclerc și-a distrus monopostul Foto: Captură X @formula1

Monegascul a reușit să-și păstreze poziția, însă britanicul a fost împins în afara pistei și a ajuns pe zona de pietriș.

Incidentul avea să capete însă o turnură neașteptată pentru Leclerc. La începutul turului al treilea, pilotul Ferrari a pierdut controlul monopostului, a ieșit de pe circuit și s-a izbit violent de parapet. Mașina a fost serios avariată, iar cursa lui Leclerc s-a încheiat brusc.

Din fericire, impactul nu a avut urmări medicale pentru pilot. Leclerc a coborât singur din monopost și s-a așezat apoi pe marginea circuitului, vizibil afectat de ceea ce tocmai se întâmplase, conform motorsport.com.

Restart cu miză uriașă

Kimi Antonelli, liderul clasamentului general, va avea parte de o revenire dificilă în cursă. Italianul a plecat de pe ultima linie a grilei, însă va beneficia de poziția a 12-a atunci când monoposturile vor reveni pe circuit.

Reluarea se anunță extrem de interesantă. George Russell va porni din spatele lui Pierre Gasly, liderul cursei, ambii având pneuri medium. Max Verstappen ocupă poziția a treia și folosește pneuri soft, în timp ce Franco Colapinto se află pe locul patru, tot pe medium. Strategia va putea juca însă un rol decisiv, iar piloții ar putea opta pentru pneurile hard, cu intenția de a rămâne pe acestea până la steagul în carouri.

Accidentul lui Charles Leclerc a provocat și o reacție puternică în tribune. Mai mulți suporteri Ferrari au izbucnit în lacrimi după ce au văzut monopostul monegascului distrus în urma impactului. 

Ferrari mai păstrează însă o șansă importantă prin Lewis Hamilton. Britanicul ocupă locul opt, iar o strategie inspirată în partea rămasă din cursă l-ar putea propulsa până pe podium.

Antonelli trebuie, la rândul său, să limiteze cât mai mult pierderile. Italianul are în prezent un avantaj de 52 de puncte față de Russell, dar sezonul este încă lung, cu 11 Mari Premii rămase, inclusiv cursa de la Monza. Alpine poate fi una dintre marile surprize ale momentului. Echipa franceză are ambii piloți în Top 4 la reluarea cursei și poate spera la un rezultat spectaculos.

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