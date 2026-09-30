Parlamentarii PSD vor merge în plen la şedinţa privind învestirea Guvernului, dar nu vor vota
Parlamentarii PSD vor fi prezenţi în sala de plen la şedinţa comună privind învestirea Guvernului Mureşan, dar nu vor vota, a transmis deputatul social-democrat Mihai Fifor.
„Astăzi vom merge în plen. Ne vom exprima punctul de vedere şi ne vom strădui să ascultăm până la capăt mizeriile aşa-zişilor pro-europeni care, probabil, ne vor explica din nou ce înseamnă „responsabilitatea” şi „stabilitatea”. Dar nu vom vota. Nu merită nici măcar efortul de a ne deplasa până la urne pentru această glumă proastă marca Bolojan-Fritz", a scris Fifor, pe Facebook.
El a adăugat că după luni de zile în care, „în cel mai iresponsabil şi ticălos mod, s-a agăţat de putere, blocând o ţară întreagă, kamikaze Bolojan şi gaşca lui au împins România într-una dintre cele mai penibile mascarade politice: un Guvern mort înainte de a se naşte".
„Şi, evident, încă un motiv pentru a trage de timp şi de a prelungi criza cu vreo două săptămâni. Pentru ce, când era limpede încă din prima zi a desemnării că nu putem şi că nu îl vom vota pe bizarul Siggi? Un premier desemnat care nici măcar nu a avut curiozitatea de a-i întâlni pe parlamentarii PSD, de a discuta cu ei şi de a le prezenta „programul” cu care pretinde că vrea să guverneze România. Un premier desemnat care a preferat, în schimb, să sfideze, cu o aroganţă belicoasă, conducerea legitimă a PSD şi care, în fiecare zi de la Dumnezeu, a găsit de cuviinţă să înjure partidul de ale cărui voturi depinde trecerea propriului Guvern", a susţinut Fifor.
Parlamentul se reunește astăzi, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cabinetul are nevoie de 233 de voturi pentru a intra în funcție. În acest moment, PNL, USR și UDMR îi asigură aproximativ 170 de voturi, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul.