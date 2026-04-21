Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Scandalul escortelor a explodat la Milano. Sunt vizați circa 50 de sportivi: „Un pilot de F1 își dorește o fată”

O companie de promovare a evenimentelor în cartierele cu viață de noapte din Milano ar fi organizat seri cu escorte de lux, atrăgând o listă lungă de clienți bogați. Printre aceștia se numărau oameni de afaceri, celebrități și mulți fotbaliști din Serie A.

Taxa de ,,vizualizare" pe site-ul de escorte era de circa 80 de euro pentru 30 de minute

Ancheta, coordonată de procurorul adjunct Bruna Albertini și condusă de Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Milano, „a permis obținerea unei cantități considerabile de probe împotriva suspecților, care ar fi acționat concertat cu alți membri ai organizației, inclusiv escorte și lucrători în relații publice”, potrivit unui comunicat al Parchetului din Milano, scrie gazzetta.it.

Compania ar fi oferit pachete complete: seri în localuri de noapte, urmate de camere în hoteluri de lux. Această opțiune ar fi fost acordată clienților - fotbaliști sau VIP-uri - în schimbul a mii de euro.

Se estimează o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de euro. Se crede că un număr semnificativ de celebrități au fost implicate.

Numărul clienților depășește 50. Nu sunt doar fotbaliști, ci și alți sportivi („Este un prieten al meu, pilot de Formula 1... care vine aici la Milano în seara asta, vrea o fată”, conform unei interceptări).

Patru persoane arestate

Documentele dezvăluie și utilizarea în timpul serilor a gazului ilariant, așa-numitul „drog pentru baloane”, o substanță chimică ce induce euforie fără a lăsa urme și - din acest motiv - nu este clasificată drept drog pentru îmbunătățirea performanței. Prin urmare, sportivii l-ar fi putut folosi, deoarece nu ar fi fost detectat în timpul verificărilor.

Ancheta, coordonată de Parchetul din Milano, a dus la arestarea a patru persoane despre care se crede că ar fi liderii organizației. Acuzațiile împotriva lor sunt foarte grave: complicitate și exploatare a prostituției, pe lângă spălarea veniturilor prin activitatea ilegală.

Anchetatorii au adunat dovezi considerabile care demonstrează că agenția recruta nu doar escorte profesioniste, ci și tinere atrase de viața socială. Femeile, aproximativ 10 în total, atât italiene, cât și străine, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care primeau 50% din profituri, se presupune că au stat la sediul companiei din Cinisello Balsamo și au desfășurat aceeași afacere și în Mykonos.

Autoritățile, care au reconstituit activele acumulate ilicit de organizația criminală, a constatat că sursele de venit ale suspecților, complet disproporționate față de cele declarate, erau atribuibile exclusiv activității de organizare de evenimente.

Nu se știu exact locațiile și zonele, dar conform documentelor, agenția i-ar implica pe așa-numiții „Milano bene” (milanezi de clasă înaltă) ca și clienți pentru complicitate și exploatarea prostituției în localurile de noapte din Milano. Li s-ar fi oferit un adevărat „serviciu post-meci” care includea un pachet complet: o seară într-un club, un hotel și o escortă.

Top articole

image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
CTP a „explodat”: PSD este AUR! Nicușor cheltuiește multă ipocrizie / Greu de privit modul „ȘOBOLĂNOS”
gandul.ro
image
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, 1,5 milioane euro de la FCSB pentru calificarea în Liga Campionilor! Contraoferta lui Gigi Becali pentru a refuza Gaziantep
fanatik.ro
image
Planul strategic al lui Xi Jinping care a salvat China din fața șocului petrolier global
libertatea.ro
image
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie la PNL. Hubert Thuma îi cere lui Ilie Bolojan să se împace cu PSD. "Trebuie să ajungem la o reconciliere"
antena3.ro
image
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Harta comerțului în Europa: cine controlează economia continentului. Partenerul comercial al României, neaşteptat
playtech.ro
image
“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului! Clauza uriaşă pe care Gigi Becali ar trebui să o plătească către Al Hilal
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ce vrea UDMR: negocieri de la zero, nu anticipate, fără AUR. Bolojan, pe dinafară
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
S-a aflat cauza exploziei uriașe de la CET Vest din București! Anunț oficial după primele evaluări tehnice
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
În ce lux trăiește Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz în Capitală. Priviți duplexurile de 10 milioane de euro în care se lăfăie. Sunt dotate cu folie antidronă
actualitate.net
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”
click.ro
image
Moment emoționant pentru „Visuri la cheie”: ce a descoperit echipa după 6 ani
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al Mihaelei Rădulescu de ziua lui Felix Baumgartner: „Prima acolo sus și prima pentru mine… fără el”
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
596725039 1401270914690601 3574014128883606289 n jpg
Cerința neobișnuită a Regelui Charles atunci când călătorește arată cât de departe merge pentru confortul personal
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
Click!

image
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie