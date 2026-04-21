Scandalul escortelor a explodat la Milano. Sunt vizați circa 50 de sportivi: „Un pilot de F1 își dorește o fată”

O companie de promovare a evenimentelor în cartierele cu viață de noapte din Milano ar fi organizat seri cu escorte de lux, atrăgând o listă lungă de clienți bogați. Printre aceștia se numărau oameni de afaceri, celebrități și mulți fotbaliști din Serie A.

Ancheta, coordonată de procurorul adjunct Bruna Albertini și condusă de Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Milano, „a permis obținerea unei cantități considerabile de probe împotriva suspecților, care ar fi acționat concertat cu alți membri ai organizației, inclusiv escorte și lucrători în relații publice”, potrivit unui comunicat al Parchetului din Milano, scrie gazzetta.it.

Compania ar fi oferit pachete complete: seri în localuri de noapte, urmate de camere în hoteluri de lux. Această opțiune ar fi fost acordată clienților - fotbaliști sau VIP-uri - în schimbul a mii de euro.

Se estimează o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de euro. Se crede că un număr semnificativ de celebrități au fost implicate.

Numărul clienților depășește 50. Nu sunt doar fotbaliști, ci și alți sportivi („Este un prieten al meu, pilot de Formula 1... care vine aici la Milano în seara asta, vrea o fată”, conform unei interceptări).

Patru persoane arestate

Documentele dezvăluie și utilizarea în timpul serilor a gazului ilariant, așa-numitul „drog pentru baloane”, o substanță chimică ce induce euforie fără a lăsa urme și - din acest motiv - nu este clasificată drept drog pentru îmbunătățirea performanței. Prin urmare, sportivii l-ar fi putut folosi, deoarece nu ar fi fost detectat în timpul verificărilor.

Ancheta, coordonată de Parchetul din Milano, a dus la arestarea a patru persoane despre care se crede că ar fi liderii organizației. Acuzațiile împotriva lor sunt foarte grave: complicitate și exploatare a prostituției, pe lângă spălarea veniturilor prin activitatea ilegală.

Anchetatorii au adunat dovezi considerabile care demonstrează că agenția recruta nu doar escorte profesioniste, ci și tinere atrase de viața socială. Femeile, aproximativ 10 în total, atât italiene, cât și străine, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care primeau 50% din profituri, se presupune că au stat la sediul companiei din Cinisello Balsamo și au desfășurat aceeași afacere și în Mykonos.

Autoritățile, care au reconstituit activele acumulate ilicit de organizația criminală, a constatat că sursele de venit ale suspecților, complet disproporționate față de cele declarate, erau atribuibile exclusiv activității de organizare de evenimente.

Nu se știu exact locațiile și zonele, dar conform documentelor, agenția i-ar implica pe așa-numiții „Milano bene” (milanezi de clasă înaltă) ca și clienți pentru complicitate și exploatarea prostituției în localurile de noapte din Milano. Li s-ar fi oferit un adevărat „serviciu post-meci” care includea un pachet complet: o seară într-un club, un hotel și o escortă.