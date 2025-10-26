CFR Cluj se îndreaptă cu pași mari spre retrogradare: „La anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața”

Farul Constanța a reușit o victorie importantă la Cluj, învingând-o pe CFR cu scorul de 2-0, în etapa a 14-a din SuperLigă.

Golurile echipei lui Hagi au fost înscrise rapid, de Ișfan în minutul 11 și Grigoryan în minutul 18. Grație acestui succes, marinarii au urcat până pe locul 7 în clasament și au ajuns la egalitate de puncte (19) cu Oțelul Galați, formația aflată pe ultima poziție care duce în play-off.

În schimb, echipa din Gruia traversează o perioadă foarte slabă. CFR a coborât pe locul 13, poziție care duce la barajul pentru menținerea în prima ligă, având doar 13 puncte.

A treia înfrângere suferită de clujeni pe propriul teren în acest sezon

La finalul meciului, căpitanul CFR-ului, Mario Camora, a fost vizibil afectat de rezultat. Cu ochii în lacrimi, acesta a mărturisit că îi este rușine de situația în care a ajuns echipa și a avertizat că, dacă lucrurile nu se schimbă, există riscul ca gruparea ardeleană să ajungă în lupta pentru retrogradare.

„Dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața. Nici nu mai știu ce să spun. Două goluri ușoare, primim multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. A fost greu. O înfrângere foarte grea. În prima repriză nici n-am jucat, n-am făcut nici măcar pressing.

Poți să pierzi, dar măcar să ai atitudine. E rușinos! Dacă vom continua așa, ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Mister a vorbit cu noi, ne-a arătat tot, a făcut tot ce a depins de el.

Îmi e rușine. Nu am avut momente din astea de când sunt la CFR. Sunt cele mai grele momente. Dacă aveam o prestație bună, suporterii erau alături de noi. Au dreptate, scuzele nu ajung, trebuie să demonstrăm pe teren, trebuie să ne fie rușine, să nu mai ieșim din casă. Fanii sunt supărați, au dreptate, noi degeaba ne cerem scuze, s-au săturat, ei vor să vadă victorii.

E cel mai dureros moment de când sunt la CFR Cluj. Iubesc acest club, nu am trecut niciodată prin asemenea momente. Va trebui să găsim o soluție, dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața. Ovidiu (n.r.- Hoban) a făcut antrenamente bune, cu plăcere, jucătorii păreau motivați până la startul meciului!”, a spus Mario Camora, la flash-interviu.