„Bursucul” își pregătește marea revenire. Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Următorul pas al celor de la CFR Cluj

Dan Petrescu ar putea reveni pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj, la doar câteva luni după ce a părăsit echipa din cauza unor probleme de sănătate.

Dan Petrescu Foto/Facebook
Dan Petrescu Foto/Facebook

Formația clujeană se află într-o perioadă de transformări majore. Iuliu Mureșan a preluat funcția de președinte, înlocuindu-l pe Cristi Balaj, iar Andrea Mandorlini a fost îndepărtat de pe banca tehnică.

Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre starea actuală de sănătate a lui Petrescu, spunând că acesta s-a refăcut și ar fi pregătit să revină în fotbal. Astfel, nu este exclus ca tehnicianul să revină în curând la CFR Cluj, echipa cu care a cunoscut numeroase succese de-a lungul carierei sale.

Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia

Giovanni Becali a mărturisit că fratele său, Victor Becali, a purtat recent o discuție cu Dan Petrescu. Potrivit impresarului, tehnicianul ar putea reveni pe banca formației din Gruia la doar câteva luni după ce i-a părăsit pe „feroviari”.

„La CFR a venit un președinte care a câștigat câteva titluri (n.r. Iuliu Mureșan), un președinte care cunoaște fotbalul.

Nu știu dacă revine și Dan Petrescu. Nu am vorbit cu el, mi se pare că fratele meu a vorbit. Cred că s-a făcut bine cu sănătatea, din moment ce vrea să vină!, a declarat impresarul, conform fanatik.ro

Cum arată mandatele lui Dan Petrescu la CFR Cluj

Primul mandat la CFR Cluj (iunie 2017 - iunie 2018) - 37 de meciuri, 23 de victorii, 10 egaluri, 4 eșecuri (2.14 puncte/meci);

Al doilea mandat la CFR Cluj (martie 2019 - noiembrie 2020) - 84 de meciuri, 44 de victorii, 20 egaluri, 20 eșecuri (1.81 puncte/meci);

Al treilea mandat la CFR Cluj (august 2021 - 8 iunie 2023) - 103 meciuri, 55 de victorii, 21 egaluri, 27 eșecuri (1.81 puncte/meci);

Al patrulea mandat la CFR Cluj (aprilie 2024 - august 2025) - 68 de meciuri, 33 de victorii, 22 de remize și 13 eșecuri (1.78 puncte/meci).

