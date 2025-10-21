CFR Cluj l-a făcut pachet pe Mandorlini și l-a trimis înapoi în Italia. „Bursucul”, gata de a 5-a revenire

Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) nu mai este antrenor la CFR Cluj, după 0-1 cu Petrolul Ploiești, în etapa a 13-a.

Gruparea din Gruia a anunțat despărțirea de tehnicianul adus să rezolve criza lăsată de Dan Petrescu (57 de ani).

Andrea Mandorlini a ajuns astfel la şase meciuri fără victorie din cele opt în care a condus echipa - a reuşit doar o victorie inutilă cu Hacken, în preliminariile Conference League (1-0, după 2-7 în tur) şi una cu Hermannstadt (2-1), în Superligă.

Mandorlini a fost astfel demis după nouă partide de gruparea ardeleană, tehnicianul italian fiind la cel de-al doilea mandat pe banca tehnică a formației din Gruia. Revenirea lui Iuliu Mureșan (71 de ani) în postura de președinte de club aduce astfel și primele modificări.

Conform comunicatului transmis de clubul din Gruia, pregătirea echipei va fi asigurată temporar de antrenorii secunzi Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus.

„Bursucul” cel bolnav

Surse apropiate clubului afirmă că Dan Petrescu este principalul candidat pentru preluarea echipei. Finanțatorul Ioan Varga ar fi suspendat discuțiile cu alți antrenori și ar fi dispus să aștepte revenirea „Bursucului” până la următoarea pauză competițională pentru echipele naționale.

Până atunci, formația din Gruia va fi condusă de staff-ul interimar în meciurile cu Farul Constanța (Superligă), CSM Slatina (Cupa României), Dinamo și Slobozia (campionat).

Dacă negocierile se vor concretiza, Dan Petrescu ar urma să înceapă al cincilea mandat pe banca formației clujene. Tehnicianul a mai condus echipa în perioadele: iunie 2017 – iunie 2018, martie 2019 – noiembrie 2020, august 2021 – iunie 2023 și aprilie 2024 – august 2025.

În ultimul său mandat la CFR, Petrescu a adunat 68 de partide, cu un bilanț de 33 de victorii, 22 de egaluri și 13 înfrângeri, reușind să câștige Cupa României la finalul sezonului trecut. De-a lungul ultimului deceniu, antrenorul român a condus formații precum ASA Târgu Mureș, Jiangsu Suning, Kuban Krasnodar, Al-Nasr, Guangzhou, Kayserispor și Jeonbuk.

„Bursucul”, stabilit în Cluj, își luase o pauză pentru rezolvarea problemelor medicale și susține că a refuzat câteva oferte de la despărțirea de ardeleni.