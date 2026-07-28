CFR Cluj intră în insolvență! Iuliu Mureșan a demisionat

Situația financiară de la CFR Cluj continuă să se deterioreze, iar conducerea clubului ia în calcul o măsură extremă pentru a depăși criza. După o perioadă în care s-a confruntat cu datorii și restricții la transferuri, formația din Gruia ar putea intra în insolvență.

Potrivit publicației Ziar de Cluj, principalul finanțator al echipei, Neluțu Varga, și-ar fi schimbat poziția față de această variantă. Dacă până de curând respingea categoric ideea, omul de afaceri ar fi ajuns la concluzia că insolvența reprezintă cea mai realistă soluție pentru stabilizarea clubului. În perioada următoare, CFR ar urma să depună cererea oficială în instanță.

Între timp, problemele financiare au început să afecteze și vestiarul. Conform acelorași informații, mai mulți fotbaliști nu și-ar fi primit salariile de aproximativ patru luni și au apelat la comisiile competente pentru a solicita încetarea contractelor și obținerea statutului de jucători liberi.

Clubul a întâmpinat dificultăți și în această vară, având interzis la transferuri. Deși Neluțu Varga anunțase recent că a achitat sumele necesare pentru ca noile achiziții să poată fi înregistrate, situația financiară nu s-ar fi îmbunătățit, iar alte datorii au apărut între timp.

Iuliu Mureșan a demisionat de la CFR Cluj

„Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisia. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamnii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul într-o perioadă incertă și să fiu de folos în renașterea lui. Fiecare CFR-ist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor. Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club!”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit anunțului publicat de club.

Toate aceste informații au apărut la scurt timp după ce CFR Cluj a obținut una dintre cele mai clare victorii ale sezonului, 5-0 pe teren propriu cu nou-promovata FC Voluntari. Rezultatele bune din campionat contrastează însă puternic cu dificultățile prin care trece clubul în afara terenului.