 CFR Cluj intră în insolvență! Iuliu Mureșan a demisionat | adevarul.ro
search
Marți, 28 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CFR Cluj intră în insolvență! Iuliu Mureșan a demisionat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Situația financiară de la CFR Cluj continuă să se deterioreze, iar conducerea clubului ia în calcul o măsură extremă pentru a depăși criza. După o perioadă în care s-a confruntat cu datorii și restricții la transferuri, formația din Gruia ar putea intra în insolvență.

CFR Cluj Foto/Facebook
CFR Cluj Foto/Facebook

Potrivit publicației Ziar de Cluj, principalul finanțator al echipei, Neluțu Varga, și-ar fi schimbat poziția față de această variantă. Dacă până de curând respingea categoric ideea, omul de afaceri ar fi ajuns la concluzia că insolvența reprezintă cea mai realistă soluție pentru stabilizarea clubului. În perioada următoare, CFR ar urma să depună cererea oficială în instanță.

Între timp, problemele financiare au început să afecteze și vestiarul. Conform acelorași informații, mai mulți fotbaliști nu și-ar fi primit salariile de aproximativ patru luni și au apelat la comisiile competente pentru a solicita încetarea contractelor și obținerea statutului de jucători liberi.

Clubul a întâmpinat dificultăți și în această vară, având interzis la transferuri. Deși Neluțu Varga anunțase recent că a achitat sumele necesare pentru ca noile achiziții să poată fi înregistrate, situația financiară nu s-ar fi îmbunătățit, iar alte datorii au apărut între timp.

Iuliu Mureșan a demisionat de la CFR Cluj

Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisia. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamnii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul într-o perioadă incertă și să fiu de folos în renașterea lui. Fiecare CFR-ist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor. Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club!, a spus Iuliu Mureșan, potrivit anunțului publicat de club.

Toate aceste informații au apărut la scurt timp după ce CFR Cluj a obținut una dintre cele mai clare victorii ale sezonului, 5-0 pe teren propriu cu nou-promovata FC Voluntari. Rezultatele bune din campionat contrastează însă puternic cu dificultățile prin care trece clubul în afara terenului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un nou atac masiv cu drone asupra Moscovei. Mai multe aeroporturi au fost închise
digi24.ro
image
„Oferta de nerefuzat” de la Ryanair pentru pasagerul aspirat pe geamul avionului: „M-au întrebat dacă vreau un alt zbor”
stirileprotv.ro
image
Greva generală paralizează România. Sute de spitale blocate. Angajații din sănătate, ANAF, Ministerul de Finanțe și Autoritatea Vamală își întrerup activitatea
gandul.ro
image
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
mediafax.ro
image
Craiova, decimată! Ce fotbaliști au lipsit de la antrenamentul oficial pentru decisivul cu Levski Sofia
fanatik.ro
image
O elevă medaliată cu aur internațional la chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină din București pentru că i s-a luat dreptul de a fi admisă fără examen
libertatea.ro
image
Trump, surprins de forța Ucrainei: Cum l-a convins Zelenski să-și schimbe radical poziția față de Kiev
digi24.ro
image
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
gsp.ro
image
Scene neverosimile: directorul sportiv și președintele au dat-o parte în parte, în parcarea stadionului!
digisport.ro
image
Lovitură pentru Tom Cruise. Fiica actorului a renunțat la numele său
click.ro
image
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura ofertă primită de la companie a fost reprogramarea zborului
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Cum va fi vremea în luna august. Temperaturi ridicate și secetă în cea mai mare parte din țară
observatornews.ro
image
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
cancan.ro
image
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
newsweek.ro
image
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
prosport.ro
image
Țara care a interzis peste noapte mașinile pe benzină și motorină. De ce experimentul ar fi aproape imposibil în România
playtech.ro
image
Încă un jucător pleacă de la Universitatea Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Situație imposibilă pentru BNR: Isărescu, între măsuri care ar duce la explozia prețurilor sau omorârea investițiilor. „Calea de mijloc", explicată de un economist
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
digisport.ro
image
Lovitură pentru Tom Cruise. Fiica actorului a renunțat la numele său
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nuntă MARE în familia lui Becali. Alina a făcut cununia religioasă la 10 ani de la cununia civilă. Printre invitații de marcă se numără și Hagi. Imagini FABULOASE / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANAF trimite românilor decizii de impunere pentru banii câștigați. E vizată perioada 2021 – 2024
mediaflux.ro
image
„La 7, am simțit o prezență lângă pat ...” » Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu în vacanță
gsp.ro
image
„Pot muri în orice clipă.” Mărturia cutremurătoare a unei femei care trăiește cu teama că o procedură estetică încercată și de vedete îi poate provoca un șoc septic
actualitate.net
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Doliu în lumea artistică! O cunoscută creatoare din România s-a stins din viață. Boala care a răpus-o
click.ro
image
Jennifer Aniston își dorește să fie mireasă din nou. Ce planuri are alături de Jim Curtis
click.ro
image
Atenție la această metodă de furt în Italia! Ce a pățit un român la Lacul Como
click.ro
Regina Letizia Leonor și Sofia profimedia 1027024337 jpg
Vacanță regală. Expusă și vulnerabilă, Prințesa Leonor a fost pozată din toate unghiurile într-un bikini care nu-i flata silueta
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Rică Răducanu după externare „Mă doare ca lumea și dacă tușesc!”
image
Doliu în lumea artistică! O cunoscută creatoare din România s-a stins din viață. Boala care a răpus-o

OK! Magazine

image
Vacanță regală. Expusă și vulnerabilă, Prințesa Leonor a fost pozată din toate unghiurile într-un bikini care nu-i flata silueta

Click! Pentru femei

image
Actrița Emma Roberts a purtat o rochie de mireasă neagră, la nunta ei! De ce a ales-o?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?