În plin colaps financiar, CFR Cluj învinge Voluntari cu scor de maidan. Jucătorii ardeleni și-au pierdut răbdarea și depun memoriu la FRF

CFR Cluj a obținut o victorie categorică pe terenul lui FC Voluntari, scor 5-0, într-un meci decis încă din start. Gazdele au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Mihai Roman, iar echipa lui Antonio Folha a profitat din plin. Clujenii au marcat de trei ori până la pauză, iar în repriza a doua au mai înscris de două ori, fără să le dea adversarilor vreo șansă.

Victoria cu 5-0 este, până acum, cea mai clară din noul sezon de Superliga. Până la acest meci, cel mai categoric succes îi aparținea lui Dinamo, care câștigase cu 5-1 împotriva Universității Craiova în aceeași etapă.

Eliminarea lui Mihai Roman a schimbat complet soarta meciului

Partida a avut un început agitat. FC Voluntari a crezut că a deschis scorul în minutul 8, prin Guțea, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. La scurt timp, gazdele au rămas în inferioritate numerică după ce Mihai Roman a fost eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Fică. CFR Cluj a profitat rapid de omul în plus și a deschis scorul în minutul 26. Abeid l-a lansat excelent pe Andrei Cordea, care a trecut de un adversar și a trimis precis la colțul lung. Până la pauză, Drazic a punctat de două ori și a dus scorul la 3-0. Clujenii au continuat în același ritm și în repriza secundă. La câteva minute de la reluare, Drazic i-a oferit pasa decisivă lui Cordea, iar acesta și-a trecut și el în cont dubla. Scorul final, 5-0, a fost stabilit de Mario Camora, care a înscris în minutul 86.

Problemele financiare de la CFR Cluj continuă să se agraveze

După interdicția la transferuri primită din partea FIFA și plecarea lui Iuliu Mureșan din funcția de președinte, fotbaliștii au ajuns la limita răbdării. Karlo Muhar și Andrei Cordea au notificat deja clubul pentru salariile restante, iar acum și restul lotului este pregătit să urmeze același demers.

Potrivit iamsport.ro, jucătorii, care nu și-au mai primit banii de patru luni, au decis să depună memorii la FRF pentru a-și recupera restanțele. Deși finanțatorul Ioan Varga a dat asigurări că situația va fi rezolvată și a exclus varianta insolvenței, fotbaliștii nu mai sunt dispuși să aștepte. Dacă datoriile nu vor fi achitate în termenul prevăzut de regulament, aceștia vor putea solicita încetarea contractelor și vor deveni liberi de angajamente.