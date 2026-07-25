Dinamo a răpus campioana României. Șase goluri, cu oltenii rămași în 10 după o primă repriză infernală în care au fost conduși

Dinamo vs. Universitatea Craiova, 5-1, în epata #2 din Superliga. Meciul de sâmbătă seară a adus față în față două formații care veneau după rezultate nefavorabile.

Dinamo pierduse în prima etapă a noului sezon, 0-1 pe terenul Petrolului Ploiești, iar Universitatea Craiova a revenit recent de la Sofia, unde a fost învinsă cu 0-1 de Levski în prima manșă a turului al doilea preliminar al competiției europene.

Două goluri și o reușită anulată pentru Dinamo în prima repriză

Bucureștenii au deschis scorul încă din minutul 8, după o perioadă în care au pus presiune pe poarta adversă. În urma unui corner, mingea a ajuns la Alberto Soro, care a marcat din pasa lui Alex Pop și a înscris primul gol al echipei în noul sezon. Universitatea Craiova a încercat să revină în joc, însă Steven Nsimba și David Matei au irosit cele mai mari ocazii ale primei reprize.

Tot gazdele au fost cele care au mai lovit o dată înainte de pauză. Danny Armstrong a profitat de o greșeală a lui Ronaldo Webster, a pătruns spre poartă și i-a pasat lui Alexandru Musi, care a trimis simplu în plasă pentru 2-0, în minutul 29. Musi a mai înscris o dată înainte de pauză, însă golul a fost anulat pentru henț.

În prelungirile primei reprize, atacantul lui Dinamo a scăpat singur spre poartă și a fost faultat de Badelj. Inițial, Istvan Kovacs a acordat penalty, însă după verificarea VAR a schimbat decizia. Faultul a fost în afara careului, astfel că penalty-ul a fost anulat, iar Badelj a fost eliminat direct.

Repriză secundă fără emoții pentru Dinamo

Universitatea Craiova a intrat la vestiare complet dezarmată, fiind condusă cu 2-0 și rămasă în inferioritate numerică. Totuși, oltenii au dat semne de revenire imediat după pauză, iar Nsimba a redus din diferență în minutul 50.

Speranțele oaspeților au fost însă spulberate rapid. În minutul 63, Alexandru Pop a readus avantajul de două goluri pentru Dinamo. Un sfert de oră mai târziu, Carlos Mora a atins mingea cu mâna în propriul careu, iar arbitrul a acordat penalty. Cătălin Cîrjan a transformat fără emoții și a dus scorul la 4-1.

În prelungiri, Martin Pascual a închis tabela. Fundașul a înscris cu o lovitură de cap din interiorul careului, în minutul 90+2, stabilind scorul final al partidei.