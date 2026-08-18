 Marele eșec energetic de jumătate de miliard de euro. Proiectul care trebuia să scadă factura la curent există doar „pe hârtie” | adevarul.ro
search
Marți, 18 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Marele eșec energetic de jumătate de miliard de euro. Proiectul care trebuia să scadă factura la curent există doar „pe hârtie”

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Deși figurează în actele oficiale cu o capacitate teoretică de stocare de 291,5 MW, România are în prezent aproape zero capacitate funcțională de hidropompaj. După ce a cheltuit aproximativ o jumătate de miliard de euro pe investiții și retehnologizări – printre care și cele cinci centrale de pe Oltul Inferior, ale căror costuri au explodat de la 123 la 400 de milioane de euro –, sistemul național nu poate folosi infrastructura pentru a reduce prețul energiei. Expertul Cosmin Păcuraru avertizează că, fără tragerea la răspundere penală a decidenților și o regândire totală a arhitecturii energetice, populația va continua să deconteze nota de plată a unor proiecte funcționale doar „pe hârtie”.  

sistemul hidroenergetic portile de fier
Investiția realizată pe Oltul Inferior, criticată de Cosmin Păcuraru. FOTO: Hidroelectrica

Potrivit acestuia, au trecut doisprezece ani de când au fost inaugurate cinci hidrocentrale pe Oltul Inferior, dar avem aproape zero capacitate de stocare prin pompaj, în prezent. Costul inițial al contractului cu compania germană Andritz fusese de 123 de milioane de euro, însă, în momentul inaugurării, valoarea investiției ajunsese deja la aproximativ 400 de milioane de euro. 

Expertul în energie Cosmin Păcuraru a explicat că, dacă proiectul s-ar fi realizat, acesta putea duce la scădere a prețului energiei cu aproximativ 10%.

„Capacitatea de stocare a energiei ar fi fost, probabil, de aproximativ 300 MW, cu o durată de funcționare între 5 și 10 ore, ceea ce înseamnă între 1.500 și maximum 3.000 MWh. Această valoare este însă destul de redusă, având în vedere că România are nevoie de o capacitate minimă de 10.000 MWh și maximă de 30.000 MWh. În ceea ce privește prețul, acesta ar fi putut fi mai mic, deși este dificil de estimat exact cu cât, însă chiar și o reducere de 10% în astfel de condiții ar reprezenta un beneficiu semnificativ”, spune Cosmin Păcuraru, pentru „Adevărul”.

Soluția propusă de expertul în energie pentru ca statul român să transforme capacitățile „pe hârtie” în proiecte funcționale este radicală: tragerea la răspundere a celor vinovați, atragerea de specialiști în Ministerul Energiei și reevaluarea urgentă a instalațiilor degradate.

„Statul român trebuie să îi bage la pușcărie pe cei care se fac vinovați de nerealizarea obiectivelor asumate. De asemenea, Ministerul Energiei are nevoie să își angajeze specialiști competenți. În ceea ce privește proiectul, este necesară o evaluare amănunțită a instalațiilor, deoarece au trecut doisprezece ani, iar acestea ar putea fi degradate”, arată Păcuraru.

El a explicat și ce schimbări fundamentale ar trebui să aibă loc în modul în care abordăm investițiile în energie.

„Pentru a îmbunătăți asta este necesar să schimbăm atât oamenii din funcțiile cheie, cât și legislația referitoare la achizițiile publice și la managementul corporativ. În plus, dacă vom vedea că persoanele care nu își îndeplinesc responsabilitățile – fie că sunt membri ai consiliilor de administrație, directori sau miniștri – sunt efectiv sancționate și chiar condamnate pentru acest lucru, atunci este foarte probabil ca numărul celor care ocupă astfel de posturi doar pentru a încasa salarii mari, fără a avea competențele necesare, să scadă semnificativ. În acest fel, funcțiile de conducere din companiile de stat ar putea fi ocupate în sfârșit de profesioniști adevărați”, a declarat acesta.

Referitor la soluțiile pentru viitor, pentru a nu mai ajunge în criză energetică din cauza secetei, expertul a prezentat diferența dintre hidrocentralele cu pompaj și cea prin baterii/acumulatori.

„Stocarea prin hidropompaj este destinată energiei de mare putere și ar trebui să fie gestionată de Transelectrica, având o durată de viață de aproximativ 100 de ani. Pe de altă parte, stocarea în acumulatori este specifică mediilor de distribuție și se pretează companiilor de distribuție, însă durata lor de viață este de maximum 20 de ani. Din această diferență rezultă că specialiștii trebuie să conceapă o nouă arhitectură pentru sistemul energetic național, care să cuprindă producția, transportul, distribuția și stocarea, iar astfel se ajunge la soluția autosuficienței energetice la nivel individual, local sau regional. Această abordare este deja aplicată în Ucraina, care demonstrează că funcționează, mai ales în contextul actual, când această țară aflată în război contribuie chiar la alimentarea României cu energie electrică”, a explicat acesta.

Povestea celor 291,5 MW de hidrocentrale cu pompaj care nu stochează energie

Diferența dintre cei 291,5 MW menționați în statistici și capacitatea reală disponibilă pentru stocare este exact măsura în care România continuă să înregistreze investiții energetice drept realizări, fără să verifice dacă acestea produc efectiv ceea ce promit. Iar nota de plată – de aproximativ jumătate de miliard de euro până acum – este suportată în final de consumatori, de economie și de contribuabil, arată Cosmin Păcuraru și într-un material publicat pe Contributors.

Hidroelectrica, în centrul unui scandal juridic: fiul nașului de căsătorie al lui Grindeanu va fi suspendat din funcţie. Reacţia oficială a companiei

În anul 2014, a fost inaugurată ceea ce era prezentat drept „prima Amenajare Hidroenergetică cu Acumulare prin Pompaj din România”, constând în retehnologizarea a cinci hidrocentrale de pe Oltul Inferior – Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rușănești și Izbiceni. Capacitatea totală instalată era de aproximativ 200 MW, iar valoarea investiției ajunsese la circa 400 de milioane de euro, de peste trei ori mai mult decât valoarea inițială a contractului cu compania germană Andritz, care fusese de 123 de milioane de euro. Obiectivul declarat era ca, în timpul zilei, hidrocentralele să producă energie, iar noaptea, când energia este mai ieftină, apa să fie pompată înapoi pentru utilizare ulterioară. Cu toate acestea, configurația sistemului hidrotehnic nu permite o exploatare economică eficientă în actualele condiții, iar utilizarea regimului de pompaj depinde de realizarea centralei de la Islaz, un proiect cu termen de finalizare estimat în jurul anului 2030. 

La momentul inaugurării, discursul oficial sublinia caracterul istoric al proiectului. Răzvan Nicolescu, ministrul Energiei de atunci, a declarat că România avea „într-o manieră operațională” 200 MW prin pompaj, iar momentul era unul istoric, potrivit informațiilor din presa vremii. În aceeași perioadă însă, Remus Borza, administratorul judiciar al Hidroelectrica, a atras atenția public asupra faptului că retehnologizarea ajunsese la 400 de milioane de euro și că, din cauza costurilor de amortizare, centralele nu vor fi rentabile după modernizare, existând riscul ca funcția de pompaj să nu poată fi utilizată. Aceste avertismente, exprimate chiar în ziua inaugurării, nu au împiedicat însă autoritățile să prezinte proiectul drept un succes strategic. Astăzi, în 2026, realitatea este că aceeași instalație nu poate fi exploatată în regim de stocare prin pompaj în maniera în care ar avea nevoie sistemul energetic. 

Pe lângă cei aproximativ 200 MW de pe Oltul Inferior, România mai figurează în statistici cu încă 91,5 MW de instalații hidroenergetice cu pompaj. La Lotru, prin stațiile Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval, sunt consemnați 61,5 MW, la Gâlceag în județul Alba – 20 MW, iar la Săcuieu în județul Cluj – alți 10 MW. În anul 2025, Hidroelectrica a semnat un contract de 97,88 milioane de euro pentru retehnologizarea stațiilor Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval. Dacă se adună această sumă cu cei aproximativ 400 de milioane de euro cheltuiți pe Olt, rezultă o investiție de aproape jumătate de miliard de euro într-o capacitate de stocare care, în mare parte, nu este disponibilă în regim de pompaj atunci când sistemul are nevoie de ea. Întrebarea fundamentală rămâne: câtă energie poate fi stocată efectiv cu aceste instalații, acum, în 2026? 

Problema nu este că tehnologia hidro de pompaj ar fi inadecvată. Dimpotrivă, hidrocentralele cu pompaj sunt considerate una dintre cele mai mature soluții de stocare la scară mare într-un sistem energetic dominat de producția variabilă din surse regenerabile. Însă pentru ca o astfel de instalație să fie viabilă, nu este suficient să existe turbine reversibile; este necesară o infrastructură hidrotehnică completă, diferențe de nivel adecvate, volume de apă suficiente, un profil de consum favorabil și, mai ales, o arhitectură de sistem care să permită exploatarea economică a pompajului. În cazul României, investiția a fost făcută înainte de a fi asigurate condițiile care să o facă rentabilă, iar acum, după 12 ani, se constată că sistemul pentru care a fost construită nu o poate folosi eficient. 

Hidroelectrica investește aproape 190 de milioane euro în Centrala Hidroelectrică Râul Mare Retezat. Contractul a fost semnat

Prin urmare, Cosmin Păcuraru susține că, deși proiectul a fost prezentat ca un succes în 2014 și inclus în statisticile oficiale, în realitate, caracteristicile operaționale nu permit o exploatare rentabilă în modul de pompare, iar capacitatea de stocare efectivă este aproape zero în sensul în care sistemul energetic ar avea nevoie. Acesta subliniază că investițiile succesive în retehnologizarea altor instalații și în proiecte noi, cum ar fi panourile fotovoltaice plutitoare pe aceleași lacuri, par să ignore problema de fond: banii cheltuiți acum 12 ani nu au livrat serviciul energetic pentru care au fost alocați, iar această realitate nu poate fi ascunsă prin noi inaugurări sau prin menținerea unei capacități în documente, atâta timp cât ea nu poate fi utilizată. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
digi24.ro
image
A vrut să-și salveze fratele mai mare, dar au pierit în valuri. Sora celor 2 frați morți la Olimp avea nunta într-o lună
stirileprotv.ro
image
Mesajul trimis de Andrew Tate, din pușcărie, pentru bodyguarzii români care îi păzesc fortăreața din Pipera. Influencerul milionar nu pare optimist
gandul.ro
image
Alarmă la Kiev: cea mai importantă armă împotriva Rusiei a rămas fără muniție
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”
fanatik.ro
image
Lecția magistraților pentru idolii „generației Z”: Cum au motivat instanțele condamnările vedetelor prinse cu droguri. Cazurile: Cumicu, Wiz Khalifa, Dorian Popa, Gheboasă
libertatea.ro
image
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
digi24.ro
image
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
digisport.ro
image
Cât de sigure sunt suplimentele pentru sportivi? Interviu
click.ro
image
Surse: Se amână facerea unui guvern. Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier după 1 septembrie
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Castru roman, "restaurat" până a ajuns clădire modernă. Arhitect: "Doamne, o nenorocire"
observatornews.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
cancan.ro
image
Nemulțumit de pensia primită după Marea Recalculare? Cum poate ajunge dosarul tău pe masa CCR. Exemplu concret
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Orașul european în care chiria pornește de la 237 de euro. Este pe locul doi în topul destinațiilor pentru muncă
playtech.ro
image
Ce lovitură pentru campionul României cu Universitatea Craiova! Semnează cu o echipă de tradiție din Italia
fanatik.ro
image
Facturile la curent vor fi mai mari și pentru cei care au economisit energie. Mecanismul care va sta la baza noilor prețuri, din toamnă
ziare.com
image
Ce lovitură! Aflat la răscruce, Pep Guardiola a ales și a dat vestea
digisport.ro
image
Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan pregăteşte BOMBA. Cronometrul a fost pornit
romaniatv.net
image
Horoscop 18 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine are parte de certuri, bani pierduți și surprize neașteptate
mediaflux.ro
image
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”
click.ro
image
Coreeanul care și-a lăsat țara natală pentru România. Ce afacere inedită a pus pe picioare în Prahova
click.ro
image
Ce l-a surprins pe românul care a ajuns în cel mai mare oraș fantomă din lume. „100 MILIARDE $ aruncați pe geam”
click.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Arhiducesa Isabella Clara Eugenia foto profimedia 0571586781 jpg
O arhiducesă a jurat să nu-și mai schimbe niciodată lenjeria intimă. Moda pe care a lansat-o a cucerit Europa!
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Găinușă, val de ironii la adresa lui Cătălin Măruță și Denise Rifai: „Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise”
image
Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească