 CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi | adevarul.ro
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CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi

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Vishal Garg, devenit celebru după ce a concediat 900 de angajați într-o singură ședință pe Zoom, a fost la rândul său dat afară din compania pe care a fondat-o. Fostul CEO al Better Homes & Finance contestă însă decizia, și-a angajat un avocat și cere să fie repus în funcție. Mai mult, s-a oferit să conducă firma pentru un salariu simbolic de un dolar pe an până când aceasta va ajunge pe profit, transmite The Independent.

CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Vishal Garg, în dreapta. Sursă foto: The Independent (care citează Getty)

A fost înlocuit la conducerea companiei

Vishal Garg a fost îndepărtat din funcția de director executiv pe 3 august și înlocuit temporar de Daniel Lewis, un investitor cu experiență în administrarea fondurilor de investiții. Schimbarea a venit la numai o săptămână după ce Lewis intrase în consiliul de administrație al companiei, potrivit The Independent.

Fostul CEO susține că Lewis l-ar fi indus în eroare pentru a obține un loc în consiliul de administrație, iar ulterior i-ar fi convins pe ceilalți membri să voteze pentru îndepărtarea sa.

Garg nu pare dispus să accepte decizia. Și-a angajat un avocat, cere să revină la conducerea companiei și spune că este pregătit să muncească pentru un dolar pe an până când Better va deveni profitabilă.

Schimbarea de la vârful companiei a fost urmată și de o reacție puternică pe bursă. Acțiunile firmei de credite ipotecare digitale au scăzut cu 45%, în condițiile în care Garg susținea că afacerea se apropia de momentul în care urma să devină profitabilă.

A devenit celebru după ce a concediat 900 de oameni pe Zoom

Numele lui Vishal Garg a făcut înconjurul lumii în 2021, după o concediere făcută prin Zoom. Aproximativ 900 de angajați au aflat în timpul aceleiași videoconferințe că își pierd locurile de muncă.

Momentul a provocat atunci un val de critici, inclusiv din cauza modului în care Garg le-a comunicat oamenilor decizia înaintea sărbătorilor de iarnă. Înregistrarea întâlnirii a ajuns rapid pe internet, iar cazul a devenit unul dintre cele mai cunoscute exemple de concediere făcută prin videoconferință.

Cinci ani mai târziu, situația s-a întors împotriva fondatorului Better Homes & Finance. De data aceasta, Garg este cel care contestă felul în care și-a pierdut funcția și încearcă să revină la conducerea companiei.

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