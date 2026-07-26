Ce șanse au Universitatea Craiova, FCSB, CFR Cluj și „U” Cluj să meargă mai departe în cupele europene. Verdictul specialiștilor

Prima manșă a turului al doilea preliminar din competițiile europene nu a adus rezultatele așteptate pentru reprezentantele României. Nicio echipă nu a reușit să câștige, astfel că Universitatea Craiova, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj vor avea de tras în retur pentru a merge mai departe în Champions League, Europa League și Conference League.

Universitatea Craiova s-a întors fără puncte din Bulgaria, după eșecul cu 0-1 în fața celor de la Levski Sofia. FCSB a pierdut pe teren propriu, 2-3 cu letonii de la Auda, în timp ce CFR Cluj a obținut un egal, 1-1, în deplasarea cu Alashkert. Tot la egalitate a încheiat și Universitatea Cluj, 2-2 cu Brann, după ce a revenit spectaculos de la 0-2.

Cu retururile programate în această săptămână, specialiștii de la Football Meets Data au publicat o analiză privind șansele de calificare ale celor patru formații românești.

Craiova și CFR, favorite la calificare. FCSB și „U” Cluj pleacă cu șansa a doua

Potrivit calculelor realizate de specialiști, CFR Cluj este echipa cu cele mai mari șanse de a merge mai departe, fiind cotată cu 78% probabilitate de calificare în turul al treilea preliminar al Europa League. Surprinzător, Universitatea Craiova este văzută și ea ca favorită la calificare, în ciuda înfrângerii cu 0-1 din tur. Modelul Football Meets Data îi oferă formației pregătite de Filipe Coelho 65% șanse să întoarcă rezultatul în fața lui Levski Sofia.

În schimb, situația este mai complicată pentru FCSB, care are doar 44% șanse să elimine Auda după eșecul suferit în Ghencea, scor 2-3. Cele mai mici șanse le are U Cluj. Deși a reușit să revină de la 0-2 și să obțină un egal cu Brann, formația ardeleană este cotată cu doar 32% șanse de calificare în turul următor al Conference League.

Programul meciurilor echipelor românești