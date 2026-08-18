Fotograful premierului britanic este o româncă din Iași. Alecsandra a realizat portretul oficial al lui Andy Burnham după învestire

Alecsandra Raluca Drăgoi, originară din Iași, lucrează pentru Guvernul britanic și este fotograful noului premier Andy Burnham. Înainte de a ajunge să lucreze la Downing Street, românca a colaborat cu The Guardian și cu fostul premier Keir Starmer.

Alecsandra Raluca Drăgoi s-a mutat în Marea Britanie în 2011, pentru a studia, și a ajuns ca, 15 ani mai târziu, să fotografieze unul dintre cei mai importanți oameni din politica britanică. În prezent, românca lucrează în cadrul Departamentului pentru Știință, Inovare și Tehnologie al Guvernului britanic, unde se ocupă de fotografie de portret, lifestyle, evenimente și fotografie documentară.

Una dintre imaginile realizate recent de ea este chiar portretul oficial al lui Andy Burnham, după instalarea acestuia în funcția de premier, la 20 iulie.

Anul trecut, ea a lucrat pentru Keir Starmer și l-a fotografiat pe fostul premier britanic în timpul unei apariții la Downing Street, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Înainte de colaborările cu Guvernul britanic, Alecsandra a lucrat și pentru The Guardian ca freelancer.

Pasiunea şi „ochiul” pentru fotografie au făcut ca ea să fie remarcată în acest domeniu la scurt timp după ce s-a mutat în Marea Britanie. În 2013, Alecsandra Raluca Drăgoi a devenit primul fotograf român care a câștigat un trofeu la „Sony World Photography Awards“. Avea atunci mai puțin de 20 de ani și a fost premiată la categoria „Youth“, dedicată fotografilor cu vârsta de până la 19 ani.

În 2015, într-un interviu pentru „Adevărul”, tânăra Alecsandra povestea că decizia de a pleca din România a avut legătură cu dorința de a avea mai multe oportunități profesionale şi promitea că vom mai auzi numele ei.

„Am plecat din România cu gândul că Anglia mi-ar oferi mai multe oportunități. Marea Britanie mi-a dat ocazia să mă fac mai mult cunoscută și acesta este un lucru extrem de important în domeniul fotografiei“, povestea ea.

Iar astăzi, Alecsandra Raluca Drăgoi este cea care semnează imaginile oficiale ale premierului Andy Burnham, inclusiv portretul realizat imediat după instalarea acestuia la Downing Street.