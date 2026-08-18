Un bărbat din Vaslui și-a ținut tatăl mort în fotoliu, săptămâni întregi, pentru pensie. Mărturia poștașului care l-a găsit

Un bărbat din Vaslui și-ar fi ținut tatăl mort în casă pentru a-i încasa în continuare pensia de aproximativ 6.700 de lei. Trupul veteranului de război, în vârstă de 97 de ani, a fost descoperit abia când poștașul a refuzat să-i dea fiului banii fără să-l vadă pe bătrân.

Un caz halucinant este anchetat în satul Vinețești, comuna Oltenești din Vaslui, unde un veteran de război de 97 de ani ar fi fost ţinut mort în propria casă de fiul său, pentru a putea încasa pensia acestuia. Bătrânul ar fi zăcut săptămâni întregi într-un fotoliu, în stare avansată de descompunere, în timp ce fiul, Dănuț Barbu, aştepta să primească în continuare cei aproximativ 6.700 de lei care îi reveneau lunar tatălui său.

Totul a ieșit la iveală când poștașul comunei a venit cu pensia și a cerut să-l vadă pe bătrân.

Mărturia cutremurătoare a poştaşului

Ion Barbu avea 97 de ani și locuia cu fiul său, Dănuț. Fusese veteran de război, iar după război muncise ca maistru la Confecții. La bătrânețe ajunsese să depindă de ajutorul fiului, despre care le spusese celor din jur că îl îngrijește.

Pentru că Ion Barbu nu se mai putea deplasa, stabilise ca pensia să-i fie înmânată lui Dănuț Barbu. Așa procedase și Costel Cârlan, poștașul comunei, cu o lună înainte, atunci când, a povestit el, l-a văzut pe bătrân în acelaşi fotoliu. Fiul i-a spus că tatăl său se simțea rău și se odihnea, iar poștașul a acceptat explicația și i-a dat acestuia pensia.

Suspiciunile poştaşului au apărut, însă, când a revenit pentru următoarea plată, vineri, 14 august, când, din nou, Dănuț Barbu a ieșit în întâmpinarea lui și i-a cerut banii, explicându-i că tatăl său nu poate ieși din casă.

Costel Cârlan a vrut să-l vadă pe bătrân înainte să-i înmâneze pensia fiului său, dar acesta a încercat să-l convingă că nu este nevoie şi că tatăl său face baie în acel moment.

Poștașul nu a plecat, însă, şi, în timp ce se apropia de casă, a observat că la unul dintre geamuri fusese pusă o cârpă, iar ușa de la intrare era legată cu o sfoară. A dezlegat-o și a intrat. Ion Barbu era în acelaşi fotoliu în care îl văzuse şi cu o lună în urmă. Numai că bătrânul nu se mai odihnea. Era mort, iar trupul se afla într-o stare avansată de descompunere.

„Și acum am imaginea bătrânului decedat în fața ochilor și nu cred că o voi putea uita prea curând. Niciodată nu m-am mai confruntat cu o astfel de situație. N-am mai crezut în ce îmi spune băiatul în momentul în care am văzut ușa legată cu sfoară. Acela a fost momentul când am zis că acolo e ceva necurat. Am intrat și l-am văzut pe bătrân decedat, în stare de descompunere”, a declarat poștașul comunei Oltenești pentru Vremea nouă.

Abia atunci, Costel Cârlan și-a dat seama că imaginea pe care o văzuse cu o lună înainte în același fotoliu ar fi putut ascunde o situație cu totul diferită. Atunci crezuse că bătrânul, la cei 97 de ani ani săi, se odihneşte. Acum, însă, trupul lui arăta că murise cu destul de mult timp înainte, pentru că procesul de descompunere era destul de avansat avansat.

Singura grijă a fiului, să ceară în continuare pensia

După ce a ieșit din casă, poștașul s-a îndreptat spre mașină pentru a suna la 112. Potrivit relatării sale, Dănuț Barbu a venit după el și l-ar fi întrebat ce s-a întâmplat, de parcă nu ar fi știut ce se afla în locuință.

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Apoi, bărbatul i-ar fi cerut din nou pensia tatălui. I-ar fi spus că are nevoie de bani pentru înmormântare, acum că bătrânul murise.

Polițiștii și reprezentanții Medicinei Legale au ajuns la scurt timp la locuință, iar trupul lui Ion Barbu a fost ridicat și dus la Serviciul de Medicină Legală Vaslui pentru necropsie și stabilirea cauzei morții.

Ce spun vecinii

În Vinețești, oamenii sunt convinși că Dănuț Barbu ar fi ascuns moartea tatălui pentru a putea continua să primească pensia de aproximativ 6.700 de lei.

Localnicii spun că, după plecarea autorităţilor, bărbatul ar fi oferit explicații diferite despre ce s-a întâmplat. Unora le-ar fi spus că trupul tatălui fusese mâncat de pisici. Altora le-ar fi cerut o cădiţă în care să-și spele părintele, deși trupul lui Ion Barbu fusese deja preluat de Medicina Legală.

Duminică, potrivit acelorași relatări, Dănuț Barbu l-ar fi sunat chiar pe primarul comunei Oltenești și i-ar fi cerut să intervină pe lângă poștaș pentru ca acesta să-i dea pensia pe ultima lună.

Vecinii vorbesc, de asemenea, și despre problemele lui Dănuț Barbu cu alcoolul. Oamenii susțin că acesta ar fi consumat frecvent băutură și că o parte din pensia tatălui ar fi fost cheltuită astfel. Ei mai spun că bărbatul ar fi avut o relație cu o femeie dintr-un sat vecin, însă aceste informații nu au fost confirmate de autorități.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii Postului de Poliție Oltenești au fost sesizați pe 14 august 2026, la ora 11:38, de către agentul poștal care descoperise trupul.

Reprezentantul IPJ Vaslui a confirmat că bărbatul de 97 de ani a fost găsit mort, în stare de descompunere, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui pentru necropsie şi a anunţat că a fost deschisă o anchetă.

„La data de 14 august 2026, ora 11:38, polițiștii Postului de Poliție Oltenești au fost sesizați de către agentul poștal al comunei Oltenești despre faptul că a găsit un bărbat decedat în locuință. În urma primelor verificări efectuate de către polițiștii, s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 97 din comuna Oltenești, județul Vaslui, care locuia singur, a fost găsit decedat, în stare de descompunere, în locuința sa de către agentul poștal și fiul acestuia. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui în vederea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale”, a declarat reprezentantul IPJ Vaslui.

Necropsia urmează să stabilească momentul și cauza morții, iar ancheta va trebui să lămurească și ce s-a întâmplat după deces.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat că Dănuț Barbu și-a ținut intenționat tatăl mort în casă pentru a-i încasa pensia. Aceasta este însă suspiciunea care a apărut în urma descoperirii făcute de poștaș și a comportamentului pe care localnicii spun că bărbatul l-ar fi avut înainte și după ce trupul tatălui său a fost găsit.