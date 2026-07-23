 Egal dătător de speranțe în Armenia: CFR Cluj păstrează prima șansă la calificare | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Egal dătător de speranțe în Armenia: CFR Cluj păstrează prima șansă la calificare

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

CFR Cluj a terminat la egalitate, 1-1, pe terenul echipei armene FC Alașkert, astăzi, 23 iulie, la Erevan, pe Stadionul Academiei FFA. Confruntarea a contat ca prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League la fotbal.

CFR a fost mult mai insistentă în a doua jumătate a meciului (Foto: sportpictures)
CFR a fost mult mai insistentă în a doua jumătate a meciului (Foto: sportpictures)

CFR a avut evoluții diferite în cele două jumătăți ale confruntării. Ardelenii au fost conduși prin golul lui Rafael Jesus (min. 35), dar au revenit imediat după pauză prin golul lui Andres Șfaiț (min. 47).

FC Alașkert a avut o primă ocazie de gol (min. 5), prin Sabobo, care a șutat de la 20 de metri, iar Vâlceanu a apărat în doi timpi. Apoi (min. 20), Hakob Hakobian a șutat și Pantalon a blocat.

Treptat, echipa din Gruia a echilibrat jocul și a avut primele ocazii prin Muhar (min. 21), care a șutat din unghi, și Korenica (min. 23), care a trimis de la 24 de metri.

Gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului prin Farayola (min. 28), care a trimis mingea în cadrul porții clujene din partea stângă. Imprevizibilul s-a produs în minutul 35, când Rafael Jesus a marcat cu capul din centrarea lui Nalbandian, din lovitură liberă. Până la pauză, gazdele au mai avut șansa de a majora diferența prin Sabobo (min. 39), care a trimis de la distanță, pe lângă poartă.

CFR Cluj a revenit după pauză și a scos un egal la Erevan (Foto: sportpictures)
CFR Cluj a revenit după pauză și a scos un egal la Erevan (Foto: sportpictures)

Partea a doua a început cum nu se poate mai bine, CFR reușind egalarea. Muhar a recuperat o minge (min. 47), i-a pasat lui Șfaiț, care a trecut frumos de Matiuhin și a marcat la colțul scurt.

CFR a păstrat inițiativa și Muhar (min. 56) a tras la colțul scurt, dar portarul advers a reținut.

Meciul a fost echilibrat în continuare, fără ca vreuna dintre echipe să riște prea mult. Nalbandian (min. 80) a tras de la 30 de metri, pe lângă poartă, iar Biliboc (min. 90+5) a extediat un șut anemic de la 20 m, balonul fiind prins de portar.

Manșa secundă va avea loc pe 30 iulie, la Cluj-Napoca. În cazul în care va depăși pe FC Alașkert, CFR Cluj va primi replica învinsei din confruntările dintre Tromso IL (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia) din turul 2 preliminar al Europa League. Formația transilvană va disputa primul meci acasă.

FC Alașkert - CFR Cluj 1-1 (1-0)

EREVAN (23 iulie 2026) * Stadion: Academia FFA * Arbitru: Eldorjan Hamiti * Arbitri asistenți: Ilir Tartaraj, Ani Kociaj * Arbitrul nr. 4: Erjon Bastari (toți din Albania) * Observator UEFA pentru arbitri: Igor Satchi (Moldova) * Delegat UEFA: Fredy Furst (Polonia)

Au marcat: Rafael Jesus (min. 35), respectiv, Andres Șfaiț (min. 47).

Cartonașe galbene: Sabobo (min. 29), Muhar (min. 38), Pantalon (min. 40), Nalbandian (min. 45+2), Biliboc (min. 68), Terterian (min. 84), Ghevorghian (min. 85).

FC Alașkert (1-4-3-3): 24. Arsen Beglarian - 5. Davit Terterian (22. Robert Hakobian, 90+3), 4. Iaroslav Matiuhin, 3. Cezar, 55. Hakob Hakobian (15. Arsen Sadoian, 70) - 7. Karen Nalbandian (cpt.), 8. Edgar Piloian, 17. Joseph Sabobo (14. Domi Juares Massoumou, 46) - 88. Rafael Jesus (6. Hussein Muiz Adebayo, 70), 11. Momo Toure (19. Philip Ejike, 77), 10. Olawale Farayola.

Rezerve neutilizate: 99. Ibrahim Sesay - 18. Ifeanyi David Nduka, 20. Daouda Togola, 21. Jefferson Granado, 23. Stepan Gigolian.

Antrenor: Vahe Ghevorghian.

CFR Cluj (1-4-3-3): 31. Octavian Vâlceanu - 47. Christopher Braun (86. Viktor Kun, 90+1), 42. Renato Pantalon, 3. Aly Abeid (2. Marian Huja, 79), 45. Mario Camora (cpt. / 14. Simao Rocha, 46) - 73. Karlo Muhar, 88. Damjan Djokovic, 8. Alin Fică - 11. Andrei Cordea (17. Lorenzo Biliboc, 46), 77. Andres Șfaiț (10. Adrian Păun, 69), 7. Meriton Korenica.

Rezerve neutilizate: 1. Rareș Gal, 93. Marc-Andrei Filip - 6. Ovidiu Perianu, 26. Răzvan Grigor, 80. Cosmin Matei.

Antrenor: Antonio Folha.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Bolojan, despre criza petrolului după decizia Kazahstanului: România are rezerve pentru cel puțin două săptămâni
stirileprotv.ro
image
Guvernul demis Bolojan, acuzat că încalcă legea din nou și adoptă acte normative. Este al treilea derapaj al Executivului cu puteri limitate. Ce HG a adoptat și cum răspunde Bolojan la întrebarea Gândul
gandul.ro
image
Când va fi înmormântată Bonnie Tyler. Slujba va putea fi urmărită online de fani
mediafax.ro
image
Roșu direct! Și-a ieșit din minți pe banca FCSB-ului și a fost eliminat în meciul cu Auda
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan, mesaj împotriva panicii pe piața combustibililor. Premierul a făcut dezvăluiri despre salariile din spitale
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
observatornews.ro
image
Daniel Balaciu, primul interviu din închisoare! Ce s-a întâmpla în ziua în care Dana Roba a văzut moartea cu ochii
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când pot fi contestate actele
playtech.ro
image
La 38 de ani, cea mai bună prietenă din tenis a Soranei Cîrstea a apărut în cele mai spectaculoase ipostaze
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a declanșat
digisport.ro
image
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Rusia face un pas în spate. Oamenii lui Putin le-au transmis americanilor
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor
click.ro
image
Andreea Ibacka, în lacrimi. Motivul pentru care fosta soție a lui Cabral a plâns. „Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”
click.ro
image
Unde a plecat Carmen Brumă în vacanță? Vedeta a lansat o provocare pentru fani: „Nu e insulă”
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Un bombardier american B-52G, același model ca cel implicat în incidentul de la Palomares, realimentat în zbor (© The U.S. National Archives)
Cum au scăpat Statele Unite patru bombe nucleare deasupra Spaniei în 1966
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!