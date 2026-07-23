Egal dătător de speranțe în Armenia: CFR Cluj păstrează prima șansă la calificare

CFR Cluj a terminat la egalitate, 1-1, pe terenul echipei armene FC Alașkert, astăzi, 23 iulie, la Erevan, pe Stadionul Academiei FFA. Confruntarea a contat ca prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League la fotbal.

CFR a avut evoluții diferite în cele două jumătăți ale confruntării. Ardelenii au fost conduși prin golul lui Rafael Jesus (min. 35), dar au revenit imediat după pauză prin golul lui Andres Șfaiț (min. 47).

FC Alașkert a avut o primă ocazie de gol (min. 5), prin Sabobo, care a șutat de la 20 de metri, iar Vâlceanu a apărat în doi timpi. Apoi (min. 20), Hakob Hakobian a șutat și Pantalon a blocat.

Treptat, echipa din Gruia a echilibrat jocul și a avut primele ocazii prin Muhar (min. 21), care a șutat din unghi, și Korenica (min. 23), care a trimis de la 24 de metri.

Gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului prin Farayola (min. 28), care a trimis mingea în cadrul porții clujene din partea stângă. Imprevizibilul s-a produs în minutul 35, când Rafael Jesus a marcat cu capul din centrarea lui Nalbandian, din lovitură liberă. Până la pauză, gazdele au mai avut șansa de a majora diferența prin Sabobo (min. 39), care a trimis de la distanță, pe lângă poartă.

Partea a doua a început cum nu se poate mai bine, CFR reușind egalarea. Muhar a recuperat o minge (min. 47), i-a pasat lui Șfaiț, care a trecut frumos de Matiuhin și a marcat la colțul scurt.

CFR a păstrat inițiativa și Muhar (min. 56) a tras la colțul scurt, dar portarul advers a reținut.

Meciul a fost echilibrat în continuare, fără ca vreuna dintre echipe să riște prea mult. Nalbandian (min. 80) a tras de la 30 de metri, pe lângă poartă, iar Biliboc (min. 90+5) a extediat un șut anemic de la 20 m, balonul fiind prins de portar.

Manșa secundă va avea loc pe 30 iulie, la Cluj-Napoca. În cazul în care va depăși pe FC Alașkert, CFR Cluj va primi replica învinsei din confruntările dintre Tromso IL (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia) din turul 2 preliminar al Europa League. Formația transilvană va disputa primul meci acasă.

FC Alașkert - CFR Cluj 1-1 (1-0)

EREVAN (23 iulie 2026) * Stadion: Academia FFA * Arbitru: Eldorjan Hamiti * Arbitri asistenți: Ilir Tartaraj, Ani Kociaj * Arbitrul nr. 4: Erjon Bastari (toți din Albania) * Observator UEFA pentru arbitri: Igor Satchi (Moldova) * Delegat UEFA: Fredy Furst (Polonia)

Au marcat: Rafael Jesus (min. 35), respectiv, Andres Șfaiț (min. 47).

Cartonașe galbene: Sabobo (min. 29), Muhar (min. 38), Pantalon (min. 40), Nalbandian (min. 45+2), Biliboc (min. 68), Terterian (min. 84), Ghevorghian (min. 85).

FC Alașkert (1-4-3-3): 24. Arsen Beglarian - 5. Davit Terterian (22. Robert Hakobian, 90+3), 4. Iaroslav Matiuhin, 3. Cezar, 55. Hakob Hakobian (15. Arsen Sadoian, 70) - 7. Karen Nalbandian (cpt.), 8. Edgar Piloian, 17. Joseph Sabobo (14. Domi Juares Massoumou, 46) - 88. Rafael Jesus (6. Hussein Muiz Adebayo, 70), 11. Momo Toure (19. Philip Ejike, 77), 10. Olawale Farayola.

Rezerve neutilizate: 99. Ibrahim Sesay - 18. Ifeanyi David Nduka, 20. Daouda Togola, 21. Jefferson Granado, 23. Stepan Gigolian.

Antrenor: Vahe Ghevorghian.

CFR Cluj (1-4-3-3): 31. Octavian Vâlceanu - 47. Christopher Braun (86. Viktor Kun, 90+1), 42. Renato Pantalon, 3. Aly Abeid (2. Marian Huja, 79), 45. Mario Camora (cpt. / 14. Simao Rocha, 46) - 73. Karlo Muhar, 88. Damjan Djokovic, 8. Alin Fică - 11. Andrei Cordea (17. Lorenzo Biliboc, 46), 77. Andres Șfaiț (10. Adrian Păun, 69), 7. Meriton Korenica.

Rezerve neutilizate: 1. Rareș Gal, 93. Marc-Andrei Filip - 6. Ovidiu Perianu, 26. Răzvan Grigor, 80. Cosmin Matei.

Antrenor: Antonio Folha.