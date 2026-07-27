 Croitoru și Pancu și-au împărțit punctele: remiză de infarct la Botoșani. Penalty ratat, repetat și transformat + „ROȘU” în teren și pe banca tehnică | adevarul.ro
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Croitoru și Pancu și-au împărțit punctele: remiză de infarct la Botoșani. Penalty ratat, repetat și transformat + „ROȘU” în teren și pe banca tehnică

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Rapid a fost echipa mai periculoasă în primele 45 de minute și și-a creat mai multe ocazii importante la poarta lui Anestis. Lars Kramer a fost foarte aproape de deschiderea scorului încă din minutul 4, când a lovit bara transversală cu o lovitură de cap, iar Claudiu Petrila și Ciobotariu l-au pus și ei la încercare pe portarul botoșănenilor.

FC Botoșani - Rapid, 1-1 Foto/Sportpictures
FC Botoșani - Rapid, 1-1 Foto/Sportpictures

De cealaltă parte, FC Botoșani a răspuns prin șutul periculos al lui Zoran Mitrov, apărat de Marian Aioani, și prin ocazia uriașă a lui Mamadou Diarra, al cărui balon a fost respins de pe linia porții de Vulturar. Insistențele giuleștenilor au fost răsplătite chiar înainte de pauză, când Claudiu Petrila a profitat de o minge recuperată sus și a înscris cu un șut plasat de la marginea careului, stabilind scorul de 1-0 la pauză.

VAR și un penalty repetat au decis finalul

Partea a doua s-a disputat pe o ploaie torențială, iar fazele controversate nu au lipsit. Rapid a cerut un penalty în jurul minutului 60 pentru un posibil henț comis de Miron, însă după analiza VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să lase jocul să continue. Chiar și în avantaj, giuleștenii au continuat să atace, iar Bubanja a irosit o bună oportunitate după o pasă excelentă primită de la Burmaz.

Finalul meciului a fost plin de tensiune. FC Botoșani a cerut penalty după ce Dumiter a fost tras de tricou în careu de Alex Pașcanu. Inițial, Marian Barbu a lăsat jocul să continue și l-a eliminat pe antrenorul Marius Croitoru pentru proteste.

După intervenția VAR, arbitrul și-a schimbat decizia, a acordat lovitură de la 11 metri și i-a arătat cartonașul roșu lui Pașcanu. Sebastian Mailat a ratat prima execuție, Marian Aioani apărând șutul, însă penalty-ul a fost repetat deoarece mai mulți jucători au intrat în careu înainte de execuție. La a doua încercare, Mailat a înscris și a stabilit scorul final.

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