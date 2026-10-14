Ce suspendare riscă Cristiano Ronaldo pentru că a părăsit cantonamentul echipei Portugaliei

Potrivit presei de la Lisabona, Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de până la șase luni pentru că a părăsit cantonamentul echipei naționale de fotbal a Portugaliei. Acesta a avut un conflict cu selecționerul Jorge Jesus, fiind nemulțumit de faptul că a fost rezervă în Liga Națiunilor la fotbal.

Ronaldo a părăsit cantonamentul naționalei la meciurile din Liga Națiunilor Foto: EPAImages

Potrivit fotbalistului, conflictul a pornit de la faptul că Jesus l-a pus să se încălzească timp de o jumătate de oră, la meciul cu Norvegia, însă, în cele din urmă, nu l-a trimis pe teren. De asemenea, el era anunțat ca rezervă la partida cu Danemarca.

După ce a plecat cu avionul personal de la Copenhaga, cel care este căpitanul Portugaliei a fost suspendat provizoriu. În acest moment, Comisia de Ancheta Disciplinară a Federației portugheze de fotbal (FPF) analizează cazul deschis împotriva sa în 10 de octombrie.

Procedura este considerată ca fiin una „urgentă” de către FPF. Articolul 160 din regulamentul disciplinar al forului de la Lisabona prevede o suspendare cuprinsă între una și șase luni, precum și o amendă minimă de 510 euro pentru fotbaliștii profesioniști.

Atacantul echipei saudite Al Nassr și-a recunoscut greșeala și a acceptat o eventuală sancțiune într-un comunicat detaliat, emis pe 6 octombrie. Acest lucru ar putea reduce pedeapsa maximă de la șase luni la trei. „Nu sunt un jucător oarecare. Sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanță agravantă. Mi-am cerut deja scuze, dar știu că acțiunile trebuie să aibă consecințe”, a scris fostul atacant al echipelor Manchester United și Real Madrid.

Regulamentele Federației portugheze prevăd, de asemenea, o suspendare preventivă automată atunci când un jucător părăsește fără permisiune lotul național. Adică exact ceea ce s-a întâmplat în 30 septembrie. Această perioadă va fi scăzută din sancțiunea finală, ceea ce înseamnă că Ronaldo ar putea reveni pentru meciurile din luna noiembrie dacă va primi pedeapsa minimă.

Cristiano Ronaldo are un conflict și cu Juventus Torino

Juventus Torino a dus disputa juridică cu Cristiano Ronaldo în fața Curții de Casație din Italia. Gruparea contestă o decizie care o obligă să îi plătească atacantului 9,8 milioane de euro reprezentând salarii restante. Curtea de Casație este instanța supremă a Italiei și ultima cale de atac în sistemul judiciar al țării.

Litigiul datează din 2021, când Ronaldo a părăsit gruparea italiană pentru a reveni la Manchester United. Acesta vizează un acord încheiat în timpul pandemiei de Covid-19, prin care Juventus s-ar fi angajat să plătească 19,5 milioane de euro sub formă de salarii amânate.

Documentul privat, cunoscut sub numele de „scrisoarea Ronaldo!, a ieșit la iveală în timpul unei anchete privind practicile financiare ale clubului și așa-numita „manevră salarială”, care a vizat acorduri cu jucătorii referitoare la plata salariilor în timpul pandemiei.

Ronaldo a obținut deja două decizii favorabile în acest caz. În aprilie 2024, un tribunal arbitral a decis, cu majoritate de voturi, ca Juventus să-i plătească 9,8 milioane de euro, plus dobânzi și ajustări în funcție de inflație. Adică aproximativ jumătate din suma solicitată inițial.

Comisia nu a constatat că Juventus l-a indus în eroare în mod deliberat pe jucător și a remarcat că Ronaldo nu a solicitat banii atunci când a plecat din Italia, în 2021. Juventus a contestat hotărârea, însă Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Torino a respins apelul în ianuarie 2026, menținând decizia inițială.

Potrivit „Gazzetta dello Sport”, clubul italian a dus disputa juridică cu fostul lor atacant în fața Curții de Casație din Italia. Juventus a confirmat în raportul său financiar pentru anul competițional 2025/2026 faptul că a depus un recurs pe 27 martie 2026 și că așteaptă încă stabilirea datei audierii.

Pe de altă parte, Juventus a căutat să liniștească investitorii cu privire la implicațiile financiare, precizând că impactul financiar al deciziei fusese deja reflectat în contabilitate începând cu exercițiul financiar 2023-2024. Prin urmare, clubul nu anticipează niciun alt impact negativ asupra situațiilor financiare actuale sau viitoare.