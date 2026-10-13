 Situație tensionată în Arabia Saudită: meciul echipei lui Ronaldo a fost amânat din cauza unui atac cu rachete | adevarul.ro
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Situație tensionată în Arabia Saudită: meciul echipei lui Ronaldo a fost amânat din cauza unui atac cu rachete

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Meciul dintre Al-Nassr, formația la care evoluează Cristiano Ronaldo, și Neftchi Fergana, din Uzbekistan, a fost afectat de tensiunile din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo a înscris un gol
Cristiano Ronaldo a înscris un gol Foto: Getty

Partida, programată luni, de la ora 21:15, în etapa a doua a fazei principale din Liga Campionilor Asiei, a început cu o oră mai târziu decât era stabilit inițial, potrivit publicației DailySports.

Măsura ar fi fost luată din motive de securitate, pe fondul situației militare tensionate din regiune. Autoritățile au confirmat că au interceptat o rachetă balistică, însă nu au oferit deocamdată informații complete despre incident. Conform informațiilor apărute în presa saudită, amânarea meciului a avut ca scop protejarea fotbaliștilor, a membrilor celor două staffuri și a suporterilor prezenți pe stadion. Astfel, fluierul de start, așteptat inițial la ora 21:15, s-a dat abia la 22:15.

Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu?

Potrivit publicației portugheze A Bola, incidentul s-a produs într-un context tensionat, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită este unul dintre aliații Statelor Unite în regiune, iar primele informații au ridicat suspiciunea că racheta interceptată ar fi fost lansată din Iran. Până la acel moment, însă, originea acesteia nu fusese confirmată oficial.

Conform relatărilor Al Jazeera, rebelii Houthi din Yemen, care au legături cu Iranul, ar fi lansat mai multe proiectile spre capitala saudită, Riad. Printre posibilele ținte s-ar fi numărat și Aeroportul Internațional King Khalid. Bilanțul prezentat în primele informații indica un deces și 11 persoane rănite.

Situația a stârnit îngrijorare și în rândul suporterilor aflați pe stadion, care au primit alerte de securitate direct pe telefoanele mobile. În ciuda mesajelor de avertizare, crainicul arenei le-a cerut spectatorilor să rămână la locurile lor și le-a transmis că situația este sub control.

Al-Nassr a câștigat partida cu scorul de 3-1

Angelo a deschis scorul în minutul 33, iar Cristiano Ronaldo a dus scorul la 2-0 în minutul 42, oferindu-le saudiților un avantaj important înainte de pauză. Golul marcat de portughez a fost al 981-lea din cariera sa. Ronaldo continuă astfel cursa spre borna de 1.000 de goluri, un obiectiv pe care încearcă să îl atingă înainte de retragere.

Neftchi Fergana a încercat să revină în joc și a redus diferența în minutul 51, prin Odilov. Speranțele oaspeților au fost însă spulberate în minutul 78, când Gofurov a trimis mingea în propria poartă, stabilind scorul final, 3-1 pentru Al-Nassr.

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