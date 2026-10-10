 Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal | adevarul.ro
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Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu de Federația Portugheză de Fotbal

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Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal a anunțat, astăzi (sâmbătă, 10 octombrie 2026), că lui Cristiano Ronaldo i s-a aplicat o suspendare provizorie, până la luarea unei decizii finale. Procedura a fost inițiată după ce acesta a părăsit cantonamentul echipei naționale, înaintea meciului cu Danemarca, de la Copenhaga.

Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu după ce a plecat fără aprobare de la națională
Cristiano Ronaldo a fost suspendat provizoriu după ce a plecat fără aprobare de la națională Foto: EPAImages

Atacantul portughez a reacționat astfel fiindcă a fost deranjat de faptul că este rezervă la națională. Procedura disciplinară inițiată împotriva lui Cristiano Ronaldo a ajuns într-o etapă inițială. Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal a deschis oficial o anchetă care îl vizează pe atacant, pentru a analiza presupusele abateri. Conform comunicatului forului de la Lisabona, preluat de publicația portugheză „A Bola” și citat de „LEquipe”, acest demers urmărește „stabilirea eventualelor implicații disciplinare ale evenimentelor raportate în 7 octombrie 2026”.

În 1 octombrie, la puțin timp după ce a ajuns în Danemarca, alături de colegii săi, Cristiano Ronaldo a decis să părăsească lotul Portugaliei! Antrenorul principal, Jorge Jesus, și președintele federației, Pedro Proença, au încercat să-l convingă să rămână. Aceștia s-au deplasat la aeroport, însă nu au reușit să-l facă pe CR7 să se răzgândească.

Jucătorul a părăsit, într-adevăr, cantonamentul echipei naționale a Portugaliei înainte de termen în timpul ultimei pauze competiționale internaționale, pe 1 octombrie.

În ziua precedentă, Jorge Jesus a declarat că nu există niciun conflict între el și Cristiano Ronaldo. Selecționerul a spus, totuşi, că fotbalistul a fost dezamăgit pentru că nu a jucat în partida contra Norvegiei (2-1), duminică. După meciul de la Oslo, Cristiano Ronaldo a plecat direct spre vestiar, fără a se alătura colegilor care i-au salutat pe suporterii portughezi din tribune. „Și eu am fost jucător... Când petreci 20 sau 30 de minute făcând încălzirea şi apoi nu intri pe teren... Nimeni nu este mulţumit", a încercat să explice situația Jorge Jesus.

Federația a precizat că „jucătorului i s-a aplicat o suspendare preventivă și s-a stabilit caracterul urgent al procedurii”. Prin urmare, Cristiano Ronaldo este suspendat temporar, până la finalizarea procedurii și la eventuala aplicare a unei sancțiuni definitive.

În vara trecută, la 41 de ani și 138 de zile, Ronaldo a devenit al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria CM de fotbal. El este devansat doar de camerunezul Roger Milla, care a marcat la 42 de ani și 39 de zile. Pe de altă parte, lusitanul este cel de-al 3-lea jucător al unei echipe naționale care a fost, totodată, și cel mai tânăr marcator, dar și cel mai bătrân al acesteia după Michael Laudrup (Danemarca) și Lionel Messi (Argentina). Nu în ultimul rând, a devenit și cel dintâi fotbalist din istorie care a depășit 10 goluri atât la Campionatul Mondial (10), cât și la Euro (14). În total, fostul jucător al Realului din Madrid are 145 de goluri în 230 de meciuri jucate pentru prima echipă a Portugaliei.

Pe de altă parte, în meciul cu Uzbekistan Ronaldo a devenit şi cel mai bun marcator portughez all-time la CM, depășindu-l pe Eusebio, autor a 9 goluri la ediţia din 1966 care a fost găzduită de Anglia.

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