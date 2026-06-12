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Cât valorează cei 1.248 de jucători prezenți la CM de fotbal. Patru echipe participante trec de un miliard

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Campionatul Mondial 2026
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Loturile echipelor participante la cea mai importantă competiție sportivă a anului variază între 1,5 miliarde de euro (Franța) și 20 de milioane (Qatar)

Echipa de fotbal a Franței este cea mai scumpă de la CM de fotbal 2026 (Foto: EPAImages)
Echipa de fotbal a Franței este cea mai scumpă de la CM de fotbal 2026 (Foto: EPAImages)

Potrivit site-ului Transfermarkt, valoarea însumată a celor 1.248 de jucători care vor participa la Campionatul Mondial din acest an este de 17,4 miliarde de euro. Cu mențiunea că această cifră mai poate varia în funcție de schimbările de ultim moment din loturile prezente în Canada, Mexic și SUA. O valoare cu mult superioară aceleia de la ediția precedentă care s-a desfășurat în Qatar, în 2018. Și aceasta fiindcă numărul formațiilor prezente a crescut cu 16, fiind acum de 48.

Aflată până nu cu mult timp în urmă pe primul loc în clasamentul FIFA, echipa Franței are și lotul cel mai valoros din punct de vedere al cotelor de piață. Și trebuie subliniat că valoarea grupului deplasat de „Cocoși” în America de Sud a crescut cu 50% comparativ cu cea de la ediția precedentă. Mai exact, este de 1,5 miliarde de euro. Iar doi fotbaliști francezi contribuie la acest salt, aceștia fiind într-un Top 5 la nivel mondial. Primul este Kylian Mbappé, cu o cotă de piață de 180 milioane de euro, iar celălalt Michael Olise, cu 150.

Patru echipe participante la CM de fotbal 2026 trec de un miliard

La ediția din acest an a CM de fotbal vor fi patru echipe a căror valoare de piață va trece de un miliard de euro. După Franța se află Anglia (1,360), Spania (1,220) și Portugalia (1,010). Pe de altă parte, Brazilia este una dintre formațiile de top care a înregistrat un regres la acest capitol. Echipa cu cele mai multe titluri mondiale din palmares (5) are un lot estimat la 923 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă că valoarea sa a scăzut cu circa 20%. De asemenea, se observă că formațiile din Europa sunt și cele mai valoroase atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv. Între primele 5 se află Franța, Anglia, Spania, Portugalia și Germania, iar între primele 10 singurele „intruse” sunt Brazilia și Argentina.

La polul opus se găsesc echipe care au ajuns arareori sau sunt în premieră la turneul final al CM de fotbal. Și putem aminti de Qatar (20 milioane de euro), Iordania (21), Irak (21), Curacao (26), Iran (32), Noua Zeelandă (34) și Panama (35). Iar dacă ne referim la valoarea echipelor pe grupe constatăm că cea mai scumpă este aceea din Grupa I, unde Franța, Norvegia, Senegal și Irak totalizează 2,6 miliarde de euro. În timp ce Grupa A (Mexic, Cehia, Coreea de Sud și Africa de Sud) este cea mai „săracă”, cu 568 de milioane.

Cei bogați nu-s și cei care câștigă o competiție de fotbal

Pe de altă parte, valoarea financiară a unui lot nu asigură automat și câștigarea competiției. La ediția precedentă, de pildă, titlul mondial a fost cucerit de Argentina, care ocupa locul 7 într-un top al celor mai scumpe echipe prezente în Qatar, cu 645 de milioane de euro. Echipa Angliei, în schimb, care a avut cel mai valoros lot în privința cotei de piață a jucătorilor, cu 1,3 miliarde, n-a depășit faza sferturilor de finală, fiind învinsă de Franța (1-1). Ceea ce confirmă ideea că banii n-aduc întotdeauna și fericirea.

Messi a cucerit titlul mondial cu Argentina în 2022 (Foto: EPAImages)
Messi a cucerit titlul mondial cu Argentina în 2022 (Foto: EPAImages)

Dacă ne referim la numărul titlurilor mondiale câștigate observăm că echipele din America de Sud și Europa alternează în acest top. Prima este Brazilia, cu 5 trofee (1958, 1962, 1970, 1994 și 2002), urmată de Italia, cu 4 (1934, 1938, 1982, 2006), marea absentă de la această ediție, Germania, cu 4 (1954, 1974, 1990, 2014), Argentina, cu 3 (1978, 1986, 2022), Uruguay, cu 2 (1930, 1950), Franța, cu 2 (1998, 2018), Anglia, cu unul (1966), și Spania, cu unul (2010). Europenii au în total 12 titluri mondiale, iar sud-americanii 10.

România figurează în Top-ul echipelor ajunse în „sferturi”

Situația este asemănătoare și în privința finalelor disputate. În sensul că echipele de pe „Bătrânul Continent” totalizează 27 de apariții în ultimul act (Germania – 8, Italia – 6, Olanda – 3, Franța – 3, Ungaria – 2, Cehoslovacia – 2, Anglia – 1, Spania – 1, Suedia – 1), iar cele din „Lumea Nouă” au 15 (Brazilia – 7, Argentina – 6, Uruguay – 2).

Și la capitolul clasări pe podium în frunte regăsim cam aceleași echipe: Germania – 12, Brazilia – 9, Italia – 7, Argentina – 5, Franța – 5, Olanda – 3, Suedia – 3, Ungaria – 2, Polonia – 2, Cehoslovacia – 2, Uruguay – 2, Austria – 1, Chile – 1, Croația – 1, Anglia – 1, Portugalia – 1, Spania – 1, Turcia – 1, SUA – 1.

Absentă și de la această ediție a CM de fotbal (n-a mai ajuns acolo din 1998), echipa României nu prea figurează în top-urile competiției. O regăsim doar în cel al formațiilor ajunse între primele 8. Ea împarte poziția a 8-a cu Chile, Mexic, Peru și SUA, cu două prezențe, în 1930, la prima ediție, și în 1994, când a apărut „Generația de Aur”.

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